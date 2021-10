Nibbl.(MC) propose une nouvelle offre et facilite la livraison de cadeaux inoubliables au Québec et en Ontario

Que ce soit pour satisfaire vos fringales, recevoir des invités ou simplement offrir un petit quelque chose à vos passionnés de cuisine, la boutique Nibbl offre des boites de fromages assortis parfaites pour toute occasion. Voici quelques idées pour tirer profit des boites de fromage Nibbl :

Cadeaux : pour les passionnés de cuisine, le fromage est un cadeau parfait. Aucune autre expérience n'assure une telle aventure pour vos papilles gustatives. Offrez un cadeau signé Nibbl à quelqu'un que vous aimez. À partir de 58 $.

pour les passionnés de cuisine, le fromage est un cadeau parfait. Aucune autre expérience n'assure une telle aventure pour vos papilles gustatives. Offrez un cadeau signé Nibbl à quelqu'un que vous aimez. À partir de 58 $. À la carte : créez votre boite Nibbl idéale. Une boite Nibbl c'est bien, mais vous en aimeriez encore plus? Laissez-vous tenter par les choix à la carte, qui peuvent être commandés seuls ou avec d'autres items. Simplement faire votre propre sélection personnalisée et nous nous occupons du reste. Quel que soit votre choix, vous ne vous tromperez pas avec nos fromages de spécialité de classe mondiale.

L'expérience Nibbl : du panier à la table en 72 heures

Avec le système de livraison Nibbl, les commandes seront expédiées et livrées dans la plupart des régions du Québec et de l'Ontario dans un délai maximum de 72 heures. Au cas où vous seriez en train de faire une course de dernière minute pour votre réception lorsque votre commande Nibbl arrive, sachez que l'emballage de vos produits a été spécialement conçu pour garder le contenu au frais jusqu'à ce que vous puissiez placer le tout au réfrigérateur.

Plus que du fromage

La boutique Nibbl offre des accords indispensables pour une réception parfaite et a soigneusement sélectionné une collection de produits de marques raffinées. Que ce soit en tant qu'hôte ou pour offrir un cadeau, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour faire preuve de bon goût : charcuteries, confitures, craquelins, pâtes, miel, plateaux et vaisselle.

Devenir un amateur de fromage

Les experts de chez Nibbl ont compilé les conseils afin d'aider les Canadiens à découvrir l'univers du fromage de spécialité. Le site Nibbl présente une série de guides illustrés, parmi lesquels figurent l'art de la découpe du fromage, la conception du meilleur plateau de fromages, comment tirer parti de votre boite de fromages et connaître les différents styles de fromages.

À propos de Nibbl.MC

Nous croyons que notre riche expertise dans le domaine du fromage vaut la peine d'être partagée avec vous. Nous nous sommes donné comme mission d'aider les Canadiens à découvrir l'univers fantastique du fromage. Notre collection de fromages de spécialité a tout pour impressionner même les plus fins palais de votre liste d'invités. Le fromage peut faire voyager vos papilles gustatives, une bouchée inoubliable à la fois. www.nibblcheese.com/fr

