Le programme de couverture aide à combler les lacunes des politiques des propriétaires, qui offrent une protection limitée ou nulle pour les cartes de sport et les souvenirs de grande valeur.

TORONTO, 17 avril 2024 /CNW/ - NFP , un important courtier en assurance dommages, conseiller en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en régimes de retraite, a annoncé aujourd'hui qu'il offre maintenant un programme pour les cartes de sport et les souvenirs grâce à un partenariat avec Berkley Asset Protection. Grâce à cette offre, les clients du volet Risques personnels de NFP au Canada peuvent obtenir une couverture pour les cartes de sport de grande valeur et d'autres souvenirs souvent non couverts par les politiques de protection des propriétaires. Berkley Asset Protection offre un portefeuille de produits et de services d'assurance spécialisés qui assurent des actifs de grande valeur.

« L'équipe d'experts en risques personnels de NFP peut maintenant offrir aux amateurs canadiens de cartes la couverture dont ils ont besoin dès qu'ils font un achat important de carte, a déclaré Greg Dunn, directeur général, Risques personnels, NFP au Canada. Nous sommes ravis de l'offre et de renseigner les collectionneurs au sujet des lacunes potentielles en matière de couverture, ainsi que du partenariat avec Berkley, un important fournisseur de solutions d'assurance spécialisées pour les actifs personnels de grande valeur. »

Les articles de valeur comme les cartes de sport peuvent avoir une couverture limitée ou nulle en vertu d'une politique du propriétaire. Ce nouveau programme comprend des caractéristiques qui répondront à divers besoins des collectionneurs, y compris la couverture automatique de nouveaux articles et la couverture du transport, qui complètent le portefeuille canadien de produits de gestion des risques personnels adaptés à la protection individuelle de NFP.

« Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de NFP et de poursuivre notre tradition de partenariats avec des professionnels chevronnés de la gestion du risque, a déclaré Olivia Cinqmars-Viau, vice-présidente associée, gestionnaire, Souscription de produits d'art, Berkley Asset Protection. L'approche personnalisée de NFP à l'égard de cette solution d'assurance unique pour les collectionneurs de cartes de sport et de souvenirs fait en sorte que cette catégorie émergente de collectionneurs dispose de la protection nécessaire pour protéger leurs actifs de grande valeur. »

« Les souvenirs comme les cartes de sport sont souvent considérés comme ayant une valeur sentimentale, mais tout collectionneur vous dira que c'est bien plus que cela, a déclaré Steve Menzie, président et propriétaire de Sport Card & Memorabilia Expo, le plus grand et le plus ancien salon de collectionneurs sportifs au Canada. Nous sommes heureux de l'établissement de ce partenariat et d'aider les collectionneurs à mieux protéger leurs cartes et leurs articles de collection.

Les membres de l'équipe des risques personnels de NFP seront au Sport Card & Memorabilia Expo , du 25 au 28 avril, à Toronto, pour présenter davantage l'offre.

NFP est un courtier d'assurance et un consultant de premier plan offrant des solutions spécialisées en matière d'assurance commerciale et personnelle, d'assurance collective, de retraite et des solutions pour particuliers par l'intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées agréées.

