NFP lance un partenariat avec le fournisseur d'assurances pour animaux de compagnie Petline

Cela permettra aux clients du NFP au Canada d'accéder à des avantages uniques qui répondent aux besoins de tous les propriétaires d'animaux de compagnie.

TORONTO, le 2 nov. 2022 /CNW/ - NFP, un important courtier IARD, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en retraite, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la compagnie d'assurance Petline, un chef de file du marché de l'assurance pour animaux de compagnie. Grâce à ce partenariat, NFP peut offrir à ses clients canadiens une assurance maladie pour animaux de compagnie Petsecure. Petsecure renforce la gamme existante de produits d'assurance spécialisés de NFP, notamment les assurances moto, équine, voiture de collection, bateau, véhicule de loisirs, motoneige, voyage et cybernétique.

« Nous sommes fiers de nous associer à Petline et d'offrir cet excellent produit qui aide nos clients propriétaires d'animaux à protéger la santé de leur animal », a déclaré Greg Dunn, directeur général, Risques personnels, NFP au Canada. "Nous savons combien les animaux de compagnie sont importants pour nos clients, et Petsecure leur fournira le type de couverture complète qu'ils méritent."

La marque phare de Petline, Petsecure, propose différentes solutions pour répondre aux besoins uniques de chaque animal de compagnie. Les plans d'assurance maladie pour animaux de compagnie comprennent une couverture complète en cas d'accident et de maladie, ainsi qu'une protection en matière de soins dentaires, de thérapie alternative, de traitements préventifs et de thérapie comportementale. Petsecure œuvre à la protection des animaux de compagnie et à la tranquillité d'esprit de leurs propriétaires.

« Nous sommes heureux de nous joindre à NFP au Canada pour offrir une assurance maladie pour animaux de compagnie à leurs clients et avoir plus d'animaux protégés à travers le Canada », a déclaré Raegan Ahlbaum, vice-présidente des opérations pour Petline. « Vu notre expérience combinée en tant que spécialistes de l'assurance, c'était un accord naturel ».

« Chez NFP, nous voulons offrir à nos clients une gamme très diversifiée d'offres d'assurance qui leur permettent d'avoir l'esprit tranquille, quel que soit le produit ou la couverture dont ils ont besoin », a déclaré Pat O'Neill, vice-président, Assurances personnelles spécialisées, NFP au Canada.

À propos de la compagnie d'assurance Petline

Première compagnie d'assurance agréée au Canada à se concentrer uniquement sur l'assurance pour animaux de compagnie, Petline est un chef de file sur le marché de l'assurance pour animaux de compagnie depuis 1989. Petline fait partie de la famille des compagnies d'assurance Definity et possède plusieurs lignes de produits. Leur marque phare est l'assurance maladie pour animaux de compagnie Petsecure, et ils ont lancé l'assurance maladie pour animaux de compagnie Peppermint en 2018 comme solution à moindre coût. Petline souscrit également l'assurance maladie pour animaux de compagnie de l'OVMA, l'assurance pour animaux de compagnie des clients de la Baie d'Hudson, le programme d'assurance pour animaux de compagnie de Desjardins, le programme d'assurance Personal Pet pour animaux de compagnie, l'assurance maladie pour animaux de compagnie de la Toronto Humane Society et l'assurance maladie pour animaux de compagnie de la SPCA Nouvelle-Écosse. Chaque marque offre des options de couverture distinctes avec des avantages uniques à des prix qui diffèrent. Petline aide les animaux de compagnie canadiens à vivre plus longtemps et en meilleure santé en permettant à leurs propriétaires de leur fournir les meilleurs soins de santé.

Pour plus d'informations sur Petline, visitez www.petlineinsurance.com.

À propos de NFP

NFP est un chef de file dans le domaine du courtage en assurance IARD, du conseil en avantages sociaux, de la gestion du patrimoine et du conseil en régimes de retraite. Elle favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 7 000 employés à l'échelle mondiale, dont plus de 1 000 au Canada, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement cotés. NFP est le 9e meilleur endroit où travailler pour les grands employeurs dans le domaine de l'assurance, le 7e plus grand courtier privé, le 5e plus grand courtier en avantages sociaux en termes de revenus globaux et le 13e plus grand courtier pour les entreprises américaines (tous les classements selon Business Insurance).

Visitez le site NFP.ca pour en savoir plus sur comment NFP permet à ses clients d'atteindre leurs objectifs.

SOURCE Petsecure