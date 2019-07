NFP fait l'acquisition du courtier d'assurance canadien McLean Hallmark Insurance Group Ltd.

NEW YORK, 11 juillet 2019 /CNW/ - NFP, un courtier d'assurance et assureur-conseil de premier plan qui propose des solutions dans les domaines de l'assurance de dommages, des avantages sociaux et des retraites, ainsi qu'aux particuliers, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de McLean Hallmark Insurance Group Ltd, une transaction conclue le 2 juillet.

Basé à Toronto, en Ontario, et doté de bureaux supplémentaires à Markham et Mississauga, McLean Hallmark propose des solutions en matière de dommages, en particulier dans les secteurs du camionnage, des concessions de véhicules, du déménagement et de l'entreposage, des solutions maritimes et de cautionnement, des assurances aux particuliers fortunés, ainsi que des services liés aux avantages sociaux et aux prestations de retraite. Cette acquisition renforce les capacités de NFP dans ces domaines, ainsi que dans les services offerts aux entreprises et aux particuliers au Canada. Daryn McLean rejoindra NFP Canada en qualité de directeur général de l'assurance commerciale et John Belyea rejoindra NFP en tant que vice-président directeur de l'intégration. Ils exerceront tous deux leurs fonctions sous la direction de Marty Shaw, président de NFP Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir une entreprise qui possède un tel niveau de spécialisation dans le secteur de l'assurance de dommages », a déclaré Marty Shaw. « Daryn, John et leur équipe apportent des décennies d'expérience en matière d'offres aux entreprises commerciales et de produits spécialisés qui sont en adéquation avec notre focus sur la croissance et la création de valeur pour nos clients. Avec leur aide, nous continuerons de développer la plateforme canadienne de NFP dans le domaine de l'assurance de dommages. »

« NFP nous offre la possibilité de servir plus largement une nouvelle clientèle, autant chez les entreprises que les particuliers », a déclaré Daryn McLean. « Nous continuons de nous enorgueillir de notre intégrité, de nos normes éthiques et de notre capacité à nouer de solides relations. Le vaste réseau de NFP et sa grande expertise du marché nous permettront d'élargir notre clientèle tout en préservant ces principes fondamentaux. »

NFP est un courtier d'assurance et assureur-conseil de premier plan, qui propose des solutions personnalisées dans les domaines de l'assurance de dommages, des avantages sociaux et des retraites, ainsi qu'aux particuliers, par le biais de ses filiales et affiliés agréés. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de ses plus de 5 100 employés à travers le monde, à ses investissements dans les technologies innovantes et à ses relations de longue date avec des assureurs, des prestataires et des institutions financières hautement cotés. NFP est le 5e plus grand courtier privé basé aux États-Unis et le 6e plus grand courtier dans le domaine des avantages sociaux en termes de revenus mondiaux. Classé 7e parmi les meilleurs lieux de travail dans le secteur des assurances (Business Insurance), NFP est aussi la 10e plus grande agence d'assurance multirisques (Insurance Journal) et le 12e plus grand courtier d'assurance à l'échelle mondiale (Best's Review).

Consultez le site NFP.com pour découvrir comment NFP donne à ses clients les moyens de réaliser leurs objectifs.

