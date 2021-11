NEXTEVO travaille avec les agriculteurs pour transformer les déchets agricoles en textiles durables

L'Asie du Sud-Est est la plus grande région productrice d'ananas au monde, les Philippines, la Thaïlande et l'Indonésie comptant parmi les principaux producteurs de cette région. Des volumes importants de déchets de feuilles d'ananas sont couramment brûlés, jetés dans des sites d'enfouissement ou compostés, ce qui a des effets néfastes sur l'environnement.

En collaboration avec les agriculteurs locaux, NEXTEVO recueille ces feuilles d'ananas et les transforme en matériaux à valeur ajoutée pour l'industrie textile. Cela permet non seulement de minimiser les problèmes environnementaux existants dans le processus, mais aussi d'apporter un complément de revenu aux agriculteurs.

Le partenariat en Thaïlande entre Jinny Tantipipatpong, président de SAICO (quatrième producteur mondial dans l'industrie des conserveries d'ananas) et NEXTEVO crée une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée. Cela comprend l'approvisionnement en feuilles d'ananas, la transformation en fibres prêtes à filer et en fils mixtes pour les fabricants, et la fabrication de produits de consommation de première qualité pour les marques du monde entier.

Vaste réseau à travers l'Asie du Sud-Est pour les feuilles d'ananas et d'autres sources de déchets agricoles

La production de fibres de feuilles d'ananas en Thaïlande est le résultat d'un cheminement d'un an de la validation de concept à la production. L'essai de production a commencé à la fin de septembre 2021 et le volume de production de fibres de feuilles d'ananas augmentera d'ici le premier trimestre de 2022.

En Indonésie, l'approvisionnement de fibres de feuilles d'ananas a déjà commencé avec une coopérative agricole, et on prévoit de transformer les déchets d'enveloppes fibreuses de noix de coco en matériaux durables d'ici le deuxième trimestre 2022.

Le fondateur de NEXTEVO, Harold Koh, qui a été le chef de la direction de Great Giant Pineapple (la plus grande plantation d'ananas au monde, située en Indonésie) pendant plus de neuf ans, a bâti un vaste réseau dans le secteur agricole. Harold prévoit d'étendre ses activités à d'autres types de déchets agricoles en Asie du Sud-Est afin de fournir des solutions durables à valeur ajoutée à grande échelle.

Au cours des trois prochaines années, NEXTEVO vise à améliorer la vie de 5 000 agriculteurs en Asie du Sud-Est.

À propos de NEXTEVO

La mission de NEXTEVO est de transformer les déchets agricoles à grande échelle en produits durables à valeur ajoutée pour des applications dans la vie quotidienne et agricole. L'entreprise vise à générer un impact social positif pour les agriculteurs et à réduire la pollution environnementale. Ces efforts s'appuient sur son objectif de zéro déchet, qui consiste à exploiter toutes les composantes des déchets agricoles. NEXTEVO est situé à Singapour et a des activités en Thaïlande et en Indonésie.

