TORONTO, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Nextdoor, l'app du quartier, et RBC annoncent un partenariat stratégique exclusif pour rapprocher les communautés et soutenir les entreprises locales d'un bout à l'autre du Canada. Ce partenariat débute avec « Ouvert pour affaires propulsé par RBC », une initiative qui vise à revitaliser les entreprises locales en les reliant avec leur audience la plus précieuse : les membres de leurs communautés qui sont les plus susceptibles de magasiner dans leurs commerces, de visiter leurs salles à manger ou d'utiliser les services offerts par leurs établissements.

La pandémie de la Covid-19 a eu des effets sans précédent sur les communautés et les entreprises locales. Maintenant plus que jamais, il est essentiel de soutenir les entreprises qui contribuent à la vitalité de nos quartiers. En tant que commanditaire officiel des nouvelles fonctionnalités d'entreprise de Nextdoor « Ouvert pour affaires propulsé par RBC », RBC offrira une série d'outils, y compris les publications d'entreprise et les offres locales, pour offrir aux commerçants l'opportunité de communiquer avec leur communauté comme jamais auparavant. Les publications et les offres locales sont visibles dans les sections les plus populaires de Nextdoor vers lesquelles les voisins se tournent pour rechercher ou partager des recommandations au sujet de leurs entreprises préférées. Les voisins peuvent enregistrer une offre locale et l'échanger facilement en ligne ou en magasin. Ces fonctionnalités sont présentement disponibles sur la plateforme. Les entreprises locales peuvent donc publier gratuitement. Pour un temps limité*, les entreprises clientes de RBC recevront gratuitement deux publications supplémentaires en plus d'une offre locale.

« Les plus petites actions sont porteuses de grands changements. Notre partenariat avec RBC nous aidera à nous assurer que chaque petite entreprise au Canada a l'opportunité de rester en contact avec leurs voisins » a déclaré Christopher Doyle, Directeur général de Nextdoor Canada. « Le bouche-à-oreille a toujours été un axe majeur de notre plateforme avec de nombreux voisins qui recommandent les entreprises qui rendent leur quartier plus dynamique. Au début de la pandémie, nous avons vu de nombreux voisins se tourner vers Nextdoor pour se rallier à leurs entreprises locales préférées, et c'est pourquoi nous offrons maintenant aux entreprises des outils puissants pour les aider à communiquer facilement avec leur clientèle locale et contribuer à leur reprise économique. Nous sommes fiers de nous associer à RBC pour offrir des outils de proximité aux petites entreprises de partout au Canada et aider les voisins à s'unir pour soutenir l'économie locale durant ces temps difficiles. »

Les entrepreneurs peuvent maintenant revendiquer leur page d'entreprise gratuite Nextdoor pour créer des publications afin de faire savoir à leurs voisins qu'elles sont ouvertes et prêtes à faire des affaires, ou encore acheter une offre locale pour promouvoir une vente, un rabais ou tout autre incitatif. Ils pourront ainsi atteindre de nouveaux clients ou de fidèles clients, en sélectionnant les quartiers spécifiques qu'ils désirent cibler. Nextdoor est la seule plateforme qui permet aux entreprises d'atteindre des voisins avec des adresses vérifiées à l'échelle locale, offrant une visibilité instantanée auprès de leur clientèle.

« Pendant la pandémie, près de 80% des Canadiens interrogés lors du sondage RBC sur la petite entreprise 2020 ont affirmés avoir constaté l'importance des petites entreprises locales dans leur communauté, et nous avons observé une grande vague de soutien pour les entreprises locales cet été, alors que les Canadiens se sont unis pour montrer un peu d'amour à leur communauté lors du mouvement national, Soutenons l'achat local , de RBC », a déclaré Lori Darlington, vice-présidente, Petite entreprise et partenariats stratégiques, RBC. « Nous sommes déterminés à maintenir cet élan de soutien alors que nous naviguons ensemble vers une reprise économique. Le partenariat de RBC avec Nextdoor est l'un des nombreux moyens essentiels par lesquels nous aidons les propriétaires d'entreprise à maintenir leurs activités et à faciliter la communication en ligne avec les clients de leurs communautés locales. »

« En tant qu'entrepreneur, j'ai toujours cru à l'importance de sa communauté lorsqu'il est question de faire croître ou de maintenir la prospérité d'une entreprise »a déclaré Barry Hillier, entrepreneur et cofondateur de Neighbodhood Coffee , une entreprise de café qui crée des mélanges uniques pour les Torontois. « Lorsque nous avons lancé notre entreprise, nous avons commencé à la promouvoir en créant une publication sur Nextdoor. Nous avons été renversés par la réponse des gens des communautés environnantes. Ils étaient intéressés par notre café et nous étions en mesure de sentir qu'ils souhaitaient vraiment nous voir réussir. En fait, un bon nombre de nos premières ventes sont venues de membres de notre communauté que nous n'avions jamais rencontrés, mais qui vivaient dans notre rue.

Les voisins et les entreprises sont encouragés à créer un compte sur Nextdoor pour commencer à échanger. Pour créer gratuitement votre page d'entreprise Nextdoor et profiter des publications gratuites et des offres locales, visitez le https://go.nextdoor.com/openforbusiness_FR

* En vous vous inscrivant à Nextdoor, vous recevrez une (1) publication d'entreprise gratuite par mois. En tant qu'entreprise cliente de RBC, vous recevrez également deux (2) publications d'entreprise gratuites supplémentaires par mois (régulièrement 125 $ / publication) pour une période de six mois en plus d'une (1) offre locale gratuite (d'une valeur de 125 $) (collectivement, « Offre »). Les « entreprises clientes de RBC » sont les clients de RBC qui ont un compte bancaire d'entreprise RBC ou une carte de crédit d'entreprise RBC (à l'exception des cartes de crédit commerciales RBC). L'offre est valable pendant les six premiers mois à compter de la date d'inscription. Les clients d'affaires de RBC doivent s'inscrire à Nextdoor via la plateforme Offres RBC pour entreprises ou, s'ils ont déjà un compte d'entreprise avec Nextdoor, ils doivent envoyer un courriel à [email protected] en utilisant l'adresse courriel associée à leur compte d'entreprise Nextdoor pour profiter de l'offre. L'offre doit être activée avant le 30 septembre 2021. L'offre sera appliquée à votre compte d'entreprise Nextdoor dans les 48 heures suivant la création de votre compte d'entreprise Nextdoor via la plateforme Offres RBC pour entreprise ou suite à la réception de votre courriel à l'adresse [email protected] pour les entreprises clientes de RBC qui possède déjà un compte d'entreprise sur Nextdoor. Nextdoor Canada Ltd, et non la Banque Royale du Canada, est responsable des modalités et conditions applicables à cette offre.

À propos de Nextdoor, Inc.

Nextdoor est l'endroit où les voisins créent des liens et s'échangent informations, biens et services en toute confiance. Nous pensons qu'en rassemblant les voisins, nous pouvons cultiver un monde plus agréable où chacun a un quartier sur lequel il peut compter.

Tisser des liens avec ceux qui nous entourent est un besoin fondamental pour chaque être humain. Cette vérité, et le fait qu'un quartier compte parmi les communautés les plus importantes dans une vie, sont les principes fondamentaux qui guident Nextdoor depuis sa création. Aujourd'hui, les voisins de partout à travers les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Australie, le Danemark, la Suède et le Canada se tournent vers Nextdoor pour se brancher à plus de 270 000 quartiers.

Nous savons que les communautés florissantes ne sont pas seulement composées de résidents. Elles réunissent également des entreprises, des organismes à but non lucratif et des organismes publics locaux qui ensemble font la force de nos quartiers. Nextdoor est une entreprise privée basée à San Francisco qui a vu le jour grâce au financement d'investisseurs de premier plan tels que Benchmark, Shasta Ventures, Greylock Partners, Kleiner Perkins, Riverwood Capital, Bond, Axel Springer, Comcast Ventures et plus encore.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivite-impact-social .

