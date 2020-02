Nexen Tire tient le PURPLE SUMMIT 2020 de Manchester pour ses partenaires commerciaux clés du monde entier

« Nous sommes fiers d'avoir organisé le PURPLE SUMMIT 2020 de Manchester à l'intention de nos partenaires les plus étroits », déclare James (Hyun Jong) Lee, président et chef de la direction régionale, Asie-Pacifique, à Nexen Tire. « Le PURPLE SUMMIT a vu le jour en 2016 dans le but de consolider et de stimuler nos plus importants partenariats stratégiques à l'échelle internationale. Nous demeurons déterminés à approfondir nos relations d'affaires avec nos partenaires et à réaliser notre vision organisationnelle alors que nous avançons en 2020 et dans la décennie à venir. »

Le PURPLE SUMMIT de cette année avait la particularité d'être la première activité d'accueil à laquelle les entreprises étaient conviées depuis l'entrée en fonction de James (Hyun Jong) Lee. Misant sur ce développement, la société a mené le sommet à la manière d'une tribune, ce qui a permis à Nexen Tire et à ses partenaires internationaux de réaffirmer leurs relations d'affaires et d'établir de nouveaux partenariats stratégiques.

Lors du PURPLE SUMMIT 2020 de Manchester, Nexen Tire a présenté son plan d'expansion commerciale, décrivant les initiatives de sa campagne de marketing pour l'année à venir et faisant montre des plus récentes innovations en matière de produits. La société a aussi réaffirmé sa VISION 2025, qui a été présentée durant la cérémonie d'ouverture de son usine européenne en République tchèque l'an dernier, l'objectif étant de devenir l'un des « 10 plus grands fabricants » d'ici 2025. Le City Football Group a pris part à l'événement afin de célébrer le solide partenariat stratégique unissant Nexen Tire et Manchester City.

Divers programmes tirant parti de ce partenariat ont également été mis en œuvre pour renforcer les relations de la société avec ses partenaires commerciaux. Après la conférence principale du sommet, Pep Guardiola, directeur de Manchester City, s'est présenté devant les partenaires de Nexen Tire pour les accueillir chaleureusement. Par la suite, les invités ont pu visiter le bâtiment First Team de la City Football Academy, où les joueurs s'entraînent et se préparent en vue des matchs.

Nexen Tire a ensuite permis à ses invités de vivre pleinement l'expérience partenaire de Manchester City en leur faisant découvrir le stade Etihad. La visite du stade a atteint son paroxysme lors d'une séance de soccer à laquelle a pris part Shaun Wright-Phillips, véritable légende de l'organisation et ancien joueur de l'équipe nationale anglaise, offrant ainsi aux participants une connaissance concrète et authentique de la formation des joueurs de Manchester City.

Nexen Tire et Manchester City sont des partenaires depuis 2015 et ont renforcé leurs relations en 2017 lorsque Nexen Tire est devenu le partenaire officiel pour les manches des maillots de l'équipe. Les deux parties ont depuis profité des synergies qui découlent de leur partenariat. En effet, l'équipe de soccer a gagné les titres de la Premier League pendant 2 saisons consécutives, alors que Nexen Tire a terminé la concrétisation de ses 4 principaux réseaux mondiaux de R et D et de production.

À propos de Nexen Tire

Fondé en 1942, Nexen Tire est un fabricant international de pneus dont le siège social se trouve en Corée du Sud. Nexen Tire, qui compte parmi les fabricants de pneus affichant l'une des croissances les plus rapides au monde, collabore actuellement avec environ 150 pays et détient quatre usines de fabrication, dont deux en Corée (à Yangsan et à Changnyeong) et une en Chine, à Qingdao. Un autre site établi à Žatec, en République tchèque, a été mis en exploitation en 2019. Nexen Tire produit des pneus pour les automobiles, les véhicules utilitaires sport et les camions légers à l'aide d'une technologie de pointe et d'un design d'excellence. La société fabrique aussi des pneus de très haute performance en s'appuyant sur des technologies avancées. Nexen Tire fournit des pneus d'origine à des fabricants internationaux d'automobiles provenant de divers pays du monde. En 2014, la société a réussi un exploit remarquable en devenant le premier fabricant de pneus de la planète à remporter les 4 plus prestigieux prix mondiaux de conception. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le https://www.nexentire.com/international/.

