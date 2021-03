LAVAL, QC et PÉKIN, Chine, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Nexelis et JOINN Laboratories ont annoncé aujourd'hui que les deux sociétés ont signé une lettre d'intention (« LOI ») afin de s'associer pour soutenir les sponsors réalisant des études bioanalytiques en Chine.

Nexelis, une société du portefeuille d'Ampersand Capital Partners, est un leader dans le développement de méthodes analytiques et de tests en laboratoire dans le domaine infectieux, métabolique, et oncologique, qui travaille avec des compagnies pharmaceutiques de premier plan, des entreprises de biotechnologie innovantes et des institutions gouvernementales et non gouvernementales prestigieuses qui cherchent à inclure la Chine dans leurs programmes cliniques internationaux.

JOINN Laboratories, cotée à la fois sur les marchés boursiers de Shanghai (603127.SH) et ceux de Hong Kong (06127.HK), est l'une des CRO intégrées les plus expérimentées (services de laboratoire de tests non-cliniques et cliniques) et la plus importante CRO de Chine dans le testing non-clinique, formée d'équipes professionnelles de plus de 1 500 employés. Le système d'assurance qualité de haut niveau de JOINN Laboratories et a été qualifié par la FDA américaine ainsi que d'autres agences réglementaires majeures dans le monde. Les données et les rapports d'études générés par JOINN Laboratories ont permis à ses clients de déposer des demandes d'enregistrement pour de nouveaux médicaments.

Nexelis a mené une étude exhaustive du marché de la bioanalyse en Chine au cours de l'année dernière et a conclu que JOINN Laboratories est la compagnie la mieux qualifiée en termes de capacité et de qualité de ses services, ce qui lui permettra de soutenir les essais cliniques internationaux de Nexelis.

Les deux sociétés se sont mises d'accord sur les termes d'un partenariat garantissant aux sponsors internationaux que leurs délais et leurs attentes en matière de qualité seront respectés, ou même dépassés, en Chine. La revue diligente, le travail en assurance qualité et certaines formations ont déjà débuté avec comme objectif que plusieurs tests de qualité clinique soient entièrement validés d'ici le 1er septembre 2021, puis que les tests cliniques bioanalytiques puissent débuter par la suite.

Les tests initialement ciblés comprennent les ELISAs, la neutralisation et les qPCR pour des programmes vaccinaux commandés au préalable à Nexelis, après qu'un transfert de technologie des sites Nexelis ait permis de bridger entièrement certaines plates-formes, par des scientifiques et des analystes chinois dédiés, qui ont suivi la même formation et les mêmes PONs que leurs collègues nord-américains et européens.

Benoit Bouche, président et chef de la direction de Nexelis, a commenté la nouvelle : « Nous recevons actuellement des demandes de soutien à des programmes internationaux en Chine presque à chaque semaine et nous sommes extrêmement heureux d'avoir franchi cette étape importante dans le développement d'une relation stratégique avec une entreprise jouissant d'une réputation aussi exceptionnelle en matière d'expertise scientifique et de qualité du travail dans de nombreux domaines, ce qui nous permettra de développer davantage notre empreinte mondiale ».

Conglin Zuo, vice-président du conseil d'administration de JOINN Laboratories, a ajouté : « Le leadership mondial et l'expertise de Nexelis dans le domaine clinique des vaccins sont impressionnants et nous sommes fiers de constater que nous serons bientôt en mesure de répondre aux besoins de clients internationaux travaillant sur des maladies potentiellement mortelles en phase clinique, dont le COVID-19. Ce partenariat contribuera également à la transformation de notre entreprise qui est déjà en cours, et qui passera d'une CRO non clinique de premier plan à une CRO dotée de capacités complètes, qui ira de la découverte aux derniers stades d'essais cliniques et aux activités de services post-marketing ».





À propos de Nexelis

Doté d'une expertise inégalée en immunologie, de 5 sites opérationnels en Amérique du Nord et en Europe, offrant des services translationnels couvrant les besoins de l'industrie pharmaceutique depuis la sélection précoce de candidats médicaments jusqu'aux derniers essais cliniques avant leur approbation, Nexelis est un leader dans le développement de méthodes analytiques et les tests en laboratoire dans le domaine infectieux, métabolique, et oncologique. Notre équipe polyvalente de scientifiques, munie de plateformes technologiques de pointe, a joué un rôle déterminant dans le développement, la qualification, la validation de méthodes analytiques, et leur utilisation à grande échelle pendant les phases d'évaluation clinique dans plus de 100 dossiers d'enregistrement à la FDA de vaccins et produits biologiques de premier plan, de médicaments antiviraux, de produits d'immmunothérapie et de thérapie génique ou cellulaire. Des informations complémentaires à propos de Nexelis sont disponibles à l'adresse www.nexelis.com

À propos de JOINN

JOINN a été créé en 1995 en tant que premier CRO non clinique chinois privé. Son siège social se trouve à Beijing BDA, avec une installation « Heptagone » dans le parc industriel biomédical de Suzhou Taicang. JOINN est entrée en bourse le 25 août 2017 à la Bourse de Shanghai (603127) et est devenue une compagnie à double cotation à la Bourse de Hong Kong (6127) le 26 février 2021. Les deux établissements ont reçu de nombreuses qualifications et certificats pour leurs activités principales dont les BPL par la CFDA ainsi que de nombreux organismes de réglementation internationaux majeurs, notamment l'USFDA, l'OCDE et l'AAALAC. Les équipes cliniques de JOINN se concentrent sur la recherche clinique au stade initial (BE générique, phase I et recherche pharmacocinétique), comprenant un système de gestion de la qualité est conforme aux normes internationales, et fournissent un service unique englobant la gestion des CRO cliniques / des phases I et l'analyse des échantillons cliniques. JOINN a réussi à joindre les BPL et les BPC et fournit à ses clients internationaux des produits de qualité en temps opportun, destinés à devenir la norme dans l'industrie. Des informations complémentaires à propos de JOINN sont disponibles à l'adresse www.joinnlabs.com

SOURCE Nexelis

Renseignements: Justin Meloche, Relations publiques NATIONAL, (514) 995-9704, [email protected]

Liens connexes

www.nexelis.com