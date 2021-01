LAVAL, QC, et MARBURG, Allemagne, le 20 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Nexelis, une entreprise du portefeuille d'Ampersand Capital Partners et un des principaux fournisseurs de services de développement de méthodes analytiques et de testing clinique dans les domaines des maladies infectieuses, oncologiques et métaboliques, a signé un accord d'achat d'actifs avec GSK pour acquérir son laboratoire de bioanalyse clinique certifié GCLP situé à Marburg, en Allemagne.

L'équipe de Clinical Laboratory Science (CLS) de Marburg, composée d'environ 80 scientifiques et analystes, sera transférée chez Nexelis. L'équipe CLS de Marburg continuera à entretenir une étroite relation avec GSK et à soutenir le développement de futurs candidats vaccins de GSK par le biais d'un accord de collaboration stratégique d'une durée de 5 ans.

Ceci est la cinquième acquisition de Nexelis au cours des trois dernières années, après Pacific Biomarkers, Seattle, WA ; PAIRimmune, Laval, QC ; ImmunXperts, Gosselies, BE ; et AIT Bioscience, Indianapolis, IN. Cette transaction avec GSK permet à Nexelis d'élargir sa présence mondiale ainsi que ses capacités de développement d'essais immunologiques et d'essais cliniques à haut débit.

Benoit Bouche, président et chef de la direction de Nexelis, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux collègues possédant plus de 20 ans d'expérience sous la direction de Novartis et de GSK dans les activités de laboratoire clinique soutenant le développement de vaccins contre les maladies virales et bactériennes. Nous pensons que cette transaction est une étape déterminante dans le développement de Nexelis en tant qu'opérateur de référence dans le domaine des vaccins ».

Emmanuel Hanon, Chef de la R&D de GSK Vaccins, a ajouté : « La sous-traitance stratégique permettra à GSK d'accroitre sa capacité de tests et son agilité en vue de nous permettre de continuer à accélérer le développement des candidats vaccins dans notre pipeline. Compte tenu de la réussite du transfert antérieur d'autres activités de laboratoire à Nexelis, nous sommes persuadés que cet accord y contribuera grâce à la qualité et à l'agilité de l'organisation de Nexelis ».

La transaction avec GSK sera effective à la fin du mois de janvier 2021. Nexelis a l'intention d'agrandir rapidement le site de Marburg, en initiant des collaborations avec d'autres compagnies pharmaceutiques actives dans le développement de vaccins ainsi qu'avec les autres sites nord-américains et européens de l'entreprise.

Nexelis prévoit d'investir à Marbourg dans de nouvelles plateformes d'essais cliniques reliées et harmonisées avec celles de Laval, de développer des synergies avec sa filiale en Belgique qui intervient à des stades de développement précoces et de faire levier aux talents existants dans des domaines tels que les biostatistiques pour accroitre son offre de services en bactériologie, virologie et oncologie.

À propos de Nexelis

Doté d'une expertise inégalée en immunologie, de 5 sites opérationnels en Amérique du Nord et en Europe, offrant des services translationnels couvrant les besoins de l'industrie pharmaceutique depuis le stade de la sélection précoce de candidats médicaments jusqu'aux derniers essais cliniques avant leur approbation, Nexelis est un leader dans le développement de méthodes analytiques et les tests en laboratoire dans le domaine des maladies infectieuses, métaboliques, et oncologiques. Notre équipe polyvalente de scientifiques, munie de plateformes technologiques de pointe, a joué un rôle déterminant dans le développement, la qualification, la validation de méthodes analytiques, et leur utilisation à grande échelle pendant les phases d'évaluation clinique dans plus de 100 dossiers d'enregistrement à la FDA de vaccins et produits biologiques de premier plan, de médicaments antiviraux, de produits d'immmunothérapie et de thérapie génique ou cellulaire. Des informations complémentaires à propos de Nexelis sont disponibles à l'adresse www.nexelis.com.

À propos d'Ampersand Capital Partners

Fondée en 1988, Ampersand est une société de capital-investissement qui gère plus de 2 milliards de dollars d'actifs destinés à des investissements dans des entreprises à fort potentiel de croissance dans le secteur de la santé. A partir de ses bureaux de Boston, MA et Amsterdam, Pays-Bas, Ampersand, de concert avec les équipes de direction des compagnies de son portefeuille, fait levier aux fonds propres mis à disposition et à l'expérience opérationnelle de son équipe pour créer de la valeur et générer des performances supérieures à long terme. Ampersand a contribué à la création de nombreuses entreprises leaders de marché dans chacun des principaux secteurs dans lesquels elle intervient. Des informations complémentaires à propos d'Ampersand sont disponibles à l'adresse : www.ampersandcapital.com.



