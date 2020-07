LAVAL, QC et INDIANAPOLIS, le 22 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Nexelis, une société faisant partie du portefeuille d'Ampersand Capital Partners et un fournisseur essentiel de services de développement de tests avancés en laboratoire dans les domaines des maladies infectieuses, oncologiques et métaboliques, est heureuse d'annoncer l'acquisition d'AIT Bioscience.

Situé à Indianapolis et fondé il y a 25 ans, AIT Bioscience est un laboratoire bioanalytique intégré réalisant des tests LC-MS et des immunoessais, qui exploite une installation sans papier inspectée par la FDA et munie de systèmes électroniques de pointe.

Benoit Bouche, président et directeur général de Nexelis, a commenté la nouvelle en déclarant : "C'est notre quatrième acquisition depuis 2018 et nous sommes heureux qu'AIT Bioscience se joigne à la croissance de Nexelis. AIT Bioscience dispose d'une équipe scientifique chevronnée et opère dans une zone géographique que nous considérons comme un lieu particulièrement intéressant pour une croissance future. Puisqu'AIT Bioscience possède une capacité élevée de réaliser des tests en laboratoire, cela aidera Nexelis à renforcer son offre de services dans le segment de la bioanalyse et à maintenir une avance concurrentielle et des délais d'exécution réduits".

Tim McGrath, le directeur des opérations de Nexelis qui supervisera les opérations à Indianapolis, a ajouté : "Je suis heureux et fier d'avoir la responsabilité de diriger ce nouvel ajout à Nexelis. C'est une occasion pour moi de travailler avec des personnes expérimentées, dont certaines que je connais depuis des années. Je suis également très heureux d'ajouter la spectrométrie de masse des grandes molécules comme nouvelle offre de service chez Nexelis, car il s'agit d'un domaine en pleine expansion dans lequel nous offrirons désormais une expertise unique et spécialisée".

L'acquisition d'AIT permet à Nexelis de poursuivre une année déjà chargée. En effet, la société a acquis en mars dernier le spécialiste de l'immunogénicité et de l'immuno-oncologie ImmunXperts, situé en Belgique, et a initié un certain nombre de partenariats stratégiques pour soutenir le développement de vaccins, entre autres contre la COVID-19 et d'autres et produits biologiques, en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques mondiales et des institutions de premier plan telles que la Fondation Bill et Melinda Gates et la CEPI.

À propos de Nexelis

Dotés d'une expertise inégalée en immunologie et riches de la double expérience client et CRO, nous sommes un leader en développement d'essais et analyses de laboratoire spécialisés. Notre équipe polyvalente de scientifiques, munie de plateformes technologiques de pointe, a joué un rôle déterminant dans le développement, la qualification et la validation d'essais ainsi que dans l'analyse d'échantillons à grande échelle. Ces interventions ont soutenu le dépôt à la FDA de près de 100 nouvelles entités moléculaires, incluant des vaccins au vaste succès et de grandes molécules solubles. Pour plus d'information, veuillez consulter : www.nexelis.com

À propos d'Ampersand Capital Partners

Fondée en 1988, Ampersand est une société d'investissement privée, spécialisée dans les investissements axés sur la croissance dans le secteur de la santé. Localisée à Boston et à Amsterdam, Ampersand tire parti à la fois de ses investissements en capital et de son expérience opérationnelle pour créer de la valeur et générer des performances supérieures à long terme, avec le soutien des équipes de gestion des compagnies de son portefeuille. Ampersand a contribué à la création de nombreuses sociétés leaders sur le marché dans ses principaux secteurs de la santé, notamment Brammer Bio, Confluent Medical, Genewiz, Genoptix, Talecris Biotherapeutics et les laboratoires Viracor-IBT. Pour plus d'information, veuillez consulter : www.ampersandcapital.com

SOURCE Nexelis

Renseignements: Benoit Bouche, Président et Chef de la direction, 450-239-1605, poste 6393, [email protected], www.nexelis.com

Liens connexes

www.nexelis.com