CLEVELAND, 10 septembre 2024 /CNW/ - NexaMotion Group (NMG) fait progresser ses plans d'expansion au Canada avec une offre améliorée pour son emplacement de Transtar à Mississauga, en Ontario. La gamme élargie de produits est disponible depuis la première semaine de septembre. NMG a commencé à mettre en œuvre des plans d'expansion massifs en 2023 grâce à des acquisitions, à de nouvelles gammes de produits pour les emplacements existants de Transtar et à l'ouverture de magasins dans d'autres marchés. Mississauga est le premier emplacement agrandi de l'entreprise au Canada et la huitième expansion de NexaMotion Group en 2024.

Transtar est un partenaire de confiance en Ontario, offrant des pièces de transmission et de chaînes cinématiques aux ateliers de réparation automobile depuis plus de 50 ans. À l'emplacement agrandi de Mississauga, les clients auront accès à une vaste gamme de produits, y compris les principales marques de l'industrie, avec plus de 60 000 nouvelles pièces ajoutées aux stocks et prêtes à servir les partenaires actuels et nouveaux. Les clients auront accès à des pièces de réparation générale et de transmission par l'entremise de la plateforme Transend de l'entreprise, qui donne accès à une offre de produits vraiment unique simplifiant les réparations complexes de véhicules pour maintenir le monde en mouvement.

Neil Sethi, chef de la direction de NexaMotion Group, affirme s'attendre à ce que d'autres emplacements soient annoncés. « NexaMotion envisage de croître et de servir de nouveaux marchés au moyen de gammes de produits élargies. Notre objectif d'intégrer des pièces de réparation générale et de transmission en un seul endroit fonctionnent très bien pour nos clients. NMG se positionne stratégiquement dans l'industrie du marché secondaire de l'automobile, en saisissant constamment de nouvelles occasions et en établissant des partenariats avec nos clients. »

À propos de NexaMotion Group

La mission de NexaMotion Group est de simplifier les réparations complexes de véhicules pour maintenir le monde en mouvement. NexaMotion Group aide les professionnels du secteur de l'automobile à passer à la vitesse supérieure grâce à des solutions et à des innovations de niveau supérieur. Soutenu par 49 ans à l'avant-garde de l'industrie du marché secondaire, NexaMotion Group combine la puissance de connexions solides et de fournitures facilement disponibles dans plus de 100 emplacements. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.nexamotiongroup.com/ .

