Newtrax se joint au groupe Sandvik dans le cadre d'une acquisition stratégique

MONTRÉAL, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - Newtrax Technologies Inc. (« Newtrax »), le principal fournisseur de systèmes de sécurité et de productivité pour les exploitations minières souterraines de roches dures, a fait l'objet d'une acquisition par Sandvik. Newtrax deviendra une unité fonctionnelle autonome au sein de la division Rock Drills and Technologies, qui relève du secteur Sandvik Mining and Rock Technology.

Newtrax, dont le siège social est situé à Montréal (Canada), a généré en 2018 des recettes d'environ 26 millions de dollars canadiens avec des effectifs de 120 employés.

L'expérience combinée de Sandvik et de Newtrax permettra de créer la solution numérique rationalisée la plus puissante pour améliorer la sécurité et l'efficacité des exploitations minières souterraines de roches dures grâce aux atouts suivants :

La technologie de pointe de Newtrax en matière de connectivité sans fil pour l'Internet des objets (IdO)

La suite d'outils numériques de pointe de Sandvik pour analyser et optimiser la production et les processus d'exploitation minière, notamment OptiMine® et My Sandvik .

« En intégrant Newtrax à la famille Sandvik, nous renforçons notre position de chef de file dans les domaines liés à l'automatisation et à la numérisation », a déclaré Henrik Ager, président de Sandvik Mining and Rock Technology.

Entreprise fondée en 2009, Newtrax était au départ un projet universitaire dirigé par Alexandre Cervinka, fondateur et PDG, en collaboration avec Vincent Kassis, cofondateur. En 2014, Newtrax a reçu un investissement notable de la part de Jolimont Global Mining System, un cabinet australien de capital-investissement qui se spécialise dans les équipements, technologies et services d'exploitation minière à forte croissance.

Depuis l'acquisition de la division minière d'ISAAC Instruments au quatrième trimestre de 2016, Newtrax a renforcé sa position de leader mondial dans les systèmes de télémétrie pour véhicules destinés aux exploitations minières souterraines de roches dures.

Menant ses activités à titre d'unité fonctionnelle autonome, Newtrax tient à adopter une architecture ouverte et continuera d'interagir avec les autres fournisseurs de l'écosystème numérique du secteur minier.

« En adhérant au groupe Sandvik, nous pouvons affirmer en toute confiance que nous offrons la meilleure solution de numérisation dans le monde aux clients de l'industrie minière souterraine », a déclaré Alexandre Cervinka, président de Newtrax.

Newtrax Technologies Inc.

Newtrax Technologies Inc. est le chef de fil mondial des solutions IdO sans fil, de sécurité et de productivité pour l'industrie des mines souterraine mondiale. Les clients de Newtrax sont les plus grands producteurs de métaux au monde et leurs mines souterraines de roche dure utilisent les systèmes Newtrax pour sauver des vies, réduire les coûts et augmenter la production avec l'aide de données générées en temps réel sur les machines, le personnel et l'environnement.

www.newtrax.com

SOURCE Newtrax

Renseignements: Contact Presse : Karine Vezina, Bicom, karine@bicom.ca; Cynthia Younes, Chef du marketing et des communications, Newtrax Technologies Inc., cyounes@newtrax.com