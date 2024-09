LANCASTER, Pennsylvanie, 12 septembre 2024 /CNW/ - NewEnergyBlue, le concepteur de technologies propres des raffineries de biomasse qui transforment les déchets agricoles en biocarburants et en produits biochimiques hautement décarbonisés, a conclu son achat de la technologie de conversion de la biomasse Inbicon d'Ørsted, une entreprise d'énergie renouvelable basée au Danemark. L'acquisition de NewEnergyBlue élargit sa portée d'opérations dans le monde, comprend la propriété du portefeuille de brevets internationaux d'Inbicon et confère des droits de licence mondiale pour la technologie de bioconversion. Un accord de licence précédent était exclusif aux Amériques.

New Energy Freedom

« Les tiges de maïs des États-Unis, la paille de blé du Canada et de l'Europe, la bagasse de sucre au Brésil et en Inde -- partout dans le monde, des milliards de tonnes de déchets botaniques sont laissées derrière après les récoltes annuelles, a déclaré Albury Fleitas, président de NewEnergyBlue. Et à l'horizon, des herbes vivaces cultivées dans les régions arides en expansion de la planète où les cultures alimentaires ne prospèrent plus. Ce sont toutes des matières premières idéales pour nos raffineries de biomasse, plus de possibilités que jamais de remplacer les combustibles fossiles et les produits chimiques par des énergies renouvelables de prochaine génération. »

La conception du procédé de la raffinerie de biomasse NewEnergyBlue utilise la biotechnologie Inbicon pour ajuster étroitement la thermodynamique du procédé et contrôler avec précision les réactions chimiques sans additifs caustiques. L'un des sous-produits est l'eau potable. Cette conception plus intelligente s'harmonise avec les mandats mondiaux en matière d'environnement et de développement durable si essentiels pour répondre aux besoins de cette décennie.

Inventée au Danemark il y a 25 ans, la technologie Inbicon a prouvé son efficacité sur une série de mises à l'échelle 10 fois plus importantes. En 2009, la première raffinerie de biomasse d'Inbicon a ouvert ses portes à Kalundborg, au Danemark, transformant de la paille de blé locale et démontrant la viabilité commerciale de l'éthanol de deuxième génération (2G) pour la décarbonisation durable du carburant automobile et aviation.

La raffinerie de biomasse New Energy Freedom, dont l'ouverture est prévue en 2026 dans la ville de Mason, en Iowa, est conçue pour convertir chaque année les tiges de maïs en bioéthanol et en lignine propre 2G. Le bioéthanol est destiné aux marchés des carburants automobiles à faible émission de carbone et à la conversion en aval en plastiques Dow Chemical durables.

La lignine propre est très précieuse dans la production de polymères et de liants, remplaçant les produits traditionnels dérivés de l'huile dans la fabrication et le surfaçage routier.

La technologie et le processus de bioconversion ont suscité un intérêt mondial parmi les entreprises et les scientifiques internationaux de premier plan qui cherchent à étendre leurs technologies à l'aide des flux commerciaux de sucre et de lignine des raffineries. Après la phase de mise en service, un campus de technologie de la biomasse sera établi chez Freedom.

« Nous faisons notre part pour éliminer les combustibles fossiles, l'huile des plastiques et la chaleur de l'atmosphère, a déclaré M. Fleitas. Et nous nous alignons sur des partenaires internationaux qui font preuve de la puissance financière, de la souplesse et de la prévoyance nécessaires pour accomplir le travail. »

