DALLAS, 14 août 2025 /CNW/ - New West Technologies, Inc., un pionnier du secteur de l'intégration des paiements et un leader de confiance dans le développement de solutions commerciales Microsoft Dynamics 365, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son portefeuille de paiements internationaux avec le lancement de PayFusion365 pour Moneris. Ce connecteur de paiement avancé offre aux commerçants canadiens des capacités de transaction sécurisées, conformes aux normes PCI et riches en fonctionnalités, ce qui leur permet de disposer d'une solution de paiement véritablement transfrontalière et omnicanale.

Conçue pour Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations, PayFusion365 pour Moneris intègre harmonieusement les transactions avec carte présente, sans carte présente et de commerce électronique, offrant une expérience fluide aux commerçants et aux clients. Grâce à la grande expertise de New West dans le domaine de la vente au détail réglementée et à sa réputation en matière d'innovation, ce lancement marque une nouvelle étape importante dans la mission de l'entreprise qui consiste à fournir des connecteurs de paiement évolutifs et prêts à l'emploi à l'échelle mondiale, répondant aux besoins uniques divers marchés.

Ensemble élargi de fonctionnalités pour les commerçants de Moneris

Store Commerce for Web - prise en charge complète des ventes en ligne et à distance

External Gift Card - prise en charge des programmes de cartes-cadeaux externes Moneris

Receipt Configuration - formatage flexible des reçus pour répondre aux besoins des entreprises

Linked & Non-Linked Returns - flux de travail simplifiés pour les retours, avec ou sans les données de transaction d'origine

Store and Forward - maintien du flux des transactions pendant les interruptions de réseau, avec règlement automatique lors de la reconnexion

« Moneris est un nom de confiance dans le domaine des paiements au Canada, et notre intégration apporte ses capacités directement dans Microsoft Dynamics 365 Store Commerce avec la sécurité, la rapidité et la souplesse auxquelles s'attendent les commerçants », a déclaré George Muchae, directeur et chef de la stratégie chez New West Technologies. « Notre plateforme PayFusion365 est conçue pour le commerce mondial, ce qui permet à nos clients de traiter les transactions de façon transparente au-delà des frontières sans sacrifier la conformité ou le contrôle. »

PayFusion365 pour Moneris souligne l'engagement de New West Technologies à fournir aux commerçants des solutions de paiement innovantes et adaptées à leur marché. Le portefeuille croissant de l'entreprise comprend désormais des connecteurs pour plusieurs processeurs américains et internationaux, ce qui permet aux détaillants de rationaliser leurs opérations et d'améliorer l'expérience client dans n'importe quelle région.

Pour en savoir plus sur la façon dont PayFusion365 pour Moneris peut révolutionner vos processus de paiement, rendez-vous sur nwt365.com .

À propos de New West Technologies

New West Technologies est un important fournisseur de solutions d'intégration de paiement, spécialisé dans les connecteurs de paiement transparents, sécurisés et évolutifs pour Microsoft Dynamics 365. En mettant l'accent sur l'innovation et la réussite des clients, nous aidons les entreprises à transformer leurs opérations de paiement et à atteindre leurs objectifs de croissance.

