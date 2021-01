CLEVELAND et ALISO VIEJO, Californie, 7 janvier 2021 /CNW/ - Neuros Medical, Inc., une entreprise spécialisée dans les dispositifs médicaux qui met au point une technologie novatrice de blocage nerveux à haute fréquence pour les patients souffrant de douleurs réfractaires post-amputation, a annoncé aujourd'hui avoir franchi deux étapes clés de son étude clinique QUEST (« High - FreQUEncy Nerve Block for PoST-Amputation Pain »). QUEST est une étude clinique randomisée, à double insu et avec placebo comprenant 180 participants. Elle est menée dans le cadre d'une exemption des dispositifs de recherche. L'étude clinique QUEST est conçue pour évaluer la sécurité et l'efficacité du système Altius® High-Frequency Nerve Block de l'entreprise pour traiter les douleurs réfractaires post-amputation. La douleur post-amputation est un important besoin médical non satisfait, car les options de traitement existantes sont limitées et proposent principalement des opioïdes et des gabapentinoïdes.

En décembre 2020, un comité indépendant de surveillance des données a terminé avec succès l'analyse finale intermédiaire planifiée de sûreté et de futilité sur 80 participants aux indicateurs de résultats principaux de 90 jours. En outre, malgré la pandémie actuelle de COVID-19, le nombre d'inscriptions de participants à l'étude clinique QUEST dépasse maintenant la centaine, et celle-ci est en voie de clore son processus d'inscriptions d'ici l'automne 2021.

« Je tiens à remercier les chercheurs de QUEST et leurs équipes de recherche clinique pour un effort collectif remarquable au cours de cette année extrêmement difficile, a déclaré Leonardo Kapural, M.D., Ph. D., du Carolinas Pain Institute et chercheur principal national de l'étude clinique QUEST. Je crois que la thérapie Altius, avec son mécanisme d'action unique réalisé par blocage nerveux à haute fréquence, a un grand potentiel pour devenir une option de traitement importante contre la douleur du membre fantôme et la douleur du moignon. »

« Nous nous joignons au Dr Kapural pour exprimer notre gratitude aux équipes de recherche travaillant sur le site de l'étude clinique QUEST pour leur engagement à l'égard de l'étude et des sujets amputés qu'ils ont inscrits », a déclaré David Veino, chef de l'exploitation de Neuros. Nous avons hâte de terminer l'inscription cette année, une étape clé dans nos efforts visant à mettre au point une option de traitement prometteuse pour cet important besoin médical non satisfait. »

À propos de Neuros Medical, Inc.

Neuros Medical, une entreprise de neuromodulation, a mis au point le système Altius pour le traitement de la douleur réfractaire post-amputation(la douleur du membre fantôme et la douleur du moignon). Altius intègre la plateforme brevetée de l'entreprise, High-Frequency Nerve Block.

La technologie de Neuros Medical, inventée à l'origine par les Drs Kevin Kilgore et Niloy Bhadra, de l'Université Case Western Reserve, envoie un signal électrique à haute fréquence aux nerfs sensoriels du système nerveux périphérique pour bloquer le signal de douleur. Le système est constitué d'une électrode à manchon (aussi appelée « dérivation ») placée autour d'un nerf périphérique et d'un générateur d'impulsions implantable.

La douleur chronique est caractérisée par une durée qui dépasse trois mois. La douleur post-amputation comprend à la fois la douleur du membre fantôme et la douleur du moignon (ou « membre résiduel ») et affecte près d'un million d'Américains. Il y a près de deux millions d'amputés aux États-Unis et 185 000 nouvelles amputations se produisent chaque année.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.neurosmedical.com. De plus amples renseignements sur l'étude clinique à exemption des dispositifs de recherche QUEST se trouvent à l'adresse https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02221934.

À propos des amputés et de la douleur post-amputation

Des renseignements supplémentaires sur les amputés, y compris les douleurs post-amputation, sont disponibles sur le site de l'Amputee Coalition (https://www.amputee-coalition.org).

Attention - dispositif de recherche. Limité par la loi fédérale (ou américaine) à l'utilisation expérimentale.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Neuros Medical, veuillez communiquer avec :

Amy Smith, vice-présidente, Marketing général

[email protected]

www.neurosmedical.com

440 951-2565, poste 127



