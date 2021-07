Neuf succursales Pharmaprix offriront la vaccination contre la COVID-19 sans rendez-vous

MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Des pharmaciens propriétaires affiliés à Pharmaprix dans les arrondissements de Montréal-Nord, Saint-Léonard et Villeray-St-Michel-Parc-Extension tiendront une journée de vaccination sans rendez-vous pour les gens de 18 ans et plus qui souhaitent obtenir une première dose contre la COVID-19. Celle-ci aura lieu le mercredi 21 juillet, de 13h à 21h.

Les pharmaciens sont des professionnels de la santé de confiance, bien ancrés au sein de leur communauté. Ils assurent un service de proximité de même qu'une approche personnalisée et ils sont là pour répondre à toute question.

À cet égard, Katia Sajous, pharmacienne-propriétaire affiliée au Pharmaprix situé sur la rue Jean-Talon à Saint-Léonard a déclaré : «En tant que pharmacienne et membre de la diaspora haïtienne, je suis convaincue qu'il faille adapter l'offre de service en vaccination aux besoins de nos communautés. J'ai envie que les gens se sentent à l'aise de prendre leur temps dans un environnement familier et rassurant, avec des gens à l'écoute afin d'obtenir des réponses à leurs questions. »

Pour Nabil Chikh, pharmacien-propriétaire affilié à Pharmaprix dans Villeray et Côte-des-Neiges : « Il faut pouvoir offrir un accès aux soins de santé dans toutes les communautés grâce à une offre de proximité adaptée, idéalement dans la langue du patient. C'est pour cette raison que je suis fier de mettre à contribution mes équipes qui parlent six langues lors de la journée de vaccination sans rendez-vous qui aura lieu le 21 juillet ».

Quoi : Vaccination sans rendez-vous contre la COVID-19

Date : 21 juillet 2021

Heure : de 13 h à 21 h

Liste des pharmacies participantes :

Pharmaprix Samira Louriachi, 5650, Jean-Talon Est

Pharmaprix Nabil Chikh, 2135 Jean-Talon Est

Pharmaprix Ngoc-Thanh Nguyen, 3325 Jarry Est

Phamaprix Nicolas Raymond, 1025 Jean-Talon Est

Pharmaprix Viviane Machriki, 6910 Saint-Denis

Pharmaprix Magdi Tebechrani, 6000 boul. Henri-Bourassa Est

Pharmaprix Viviane Machriki, 8125 boul. Saint-Laurent

Pharmaprix Katia Sajous, 4675 rue Jean-Talon Est

Pharmaprix Ruth Boachie, 4720 rue Jarry

Une liste des succursales Pharmaprix offrant davantage de disponibilités pour ceux qui n'ont pas encore eu leur première dose est disponible au covid-19.pharmaprix.ca

