Cette initiative est destinée à montrer l'exemple en traçant la voie à suivre par d'autres entreprises

REDMOND, Washington, 21 juillet 2020 /CNW/ - Les dirigeants de neuf sociétés ont annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative en vue d'accélérer la transition vers une économie mondiale nette zéro. Cette initiative, baptisée « Transform to Net Zero » (transformation vers le net zéro) va faire élaborer et exécuter des travaux de recherche, apporter des orientations, ainsi que des feuilles de route pratiques pour que toutes les entreprises puissent atteindre des émissions nettes zéro.

L'initiative sera menée par les membres fondateurs dont A.P. Moller - Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft Corp., Natura &Co, NIKE, Inc., Starbucks, Unilever, et Wipro, ainsi que l'organisation à but non lucratif Environmental Defense Fund (EDF). L'initiative est appuyée par BSR, qui fait office de secrétariat de l'initiative.

Alors qu'elle s'attache à rendre possible la transformation nécessaire des entreprises pour en arriver à des émissions nettes zéro au plus tard en 2050, l'initiative va poursuivre en plus un changement plus large axé sur la politique, l'innovation et le financement. Les travaux que produit l'initiative, à laquelle d'autres sociétés pourront se joindre, seront largement accessibles à tous. Ces travaux et produits devraient être achevés d'ici 2025.

Les travaux seront orientés par les principes suivants :

Cap sur la transformation : les travaux envisagés donneront suite à nos engagements individuels et se traduiront par des interventions portant notamment sur la stratégie d'entreprise, la gouvernance et la responsabilité, le financement et les opérations, la gestion des risques, l'approvisionnement, l'innovation et la R&D, le marketing et les affaires publiques. Axe directionnel défini par les données et méthodes issues de la science et des meilleures pratiques : outre l'adoption des approches normalisées, si nous voulons parvenir à un réchauffement planétaire de moins de 1,5°C, comme l'exigent les meilleures données scientifiques disponibles, nous entendons également améliorer la qualité et la disponibilité générale des travaux de recherche, des données et des outils, engagement qui devra se traduire par le rendement le plus élevé possible pour le climat au regard des investissements engagés. Conjugaison des efforts actuels : nous collaborerons ouvertement avec les initiatives actuelles en faveur du « net zéro » (efforts d'adhésion, de plaidoyer, sectoriels et méthodologiques) afin de tirer meilleur parti des travaux existants et de faire progresser la transformation des entreprises vers le net zéro. Gouvernance et surveillance rigoureuses : aux échelons supérieurs de l'entreprise, les structures de gouvernance et de contrôle s'efforceront d'atteindre l'objectif, à savoir le net zéro, en développant notamment des produits, des services et des modèles commerciaux innovants. Réduction et suppression importantes dans l'entreprise au sens large : le net zéro exige des réductions d'émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris l'impact induit par les produits et services de même que la chaîne d'approvisionnement. En d'autres termes, le net zéro net nous impose de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), et ce, au niveau prescrit par les connaissances scientifiques les plus récentes, et d'accroître notre capacité à éliminer les GES à court terme, afin d'être la voie à suivre pour que les entreprises -- et le monde entier -- parviennent au net zéro au plus tard en 2050, dans la mesure où nous voulons assurer un climat stable, ce qui signifie qu'il faudra poursuivre un ensemble de mesures positives en faveur du climat. Investissement dans l'innovation : un engagement et une volonté notables d'investir dans l'innovation et de l'accélérer, y compris par le biais de partenariats avec d'autres, sont de mise si nous voulons réussir la transformation nette zéro. Prise en charge des politiques : il s'agit de faire progresser les politiques publiques qui favorisent et accélèrent le progrès vers le zéro net et, pour atteindre cet objectif, d'engager le dialogue avec des organismes tels que les associations professionnelles. Transparence et reddition de comptes : des rapports publics à la communication des progrès marqués vers la transformation nette zéro, et ce, aux parties prenantes clés, notamment les investisseurs, les clients, les consommateurs et, le cas échéant, les organismes de réglementation, le partage d'information sur les bonnes pratiques, par le truchement de toutes les parties prenantes, devra contribuer à la transformation nette zéro. Transition juste et viable : nous savons que les groupes marginalisés et les communautés défavorisées sont les plus touchés par le changement climatique. De ce fait, nous entendons contribuer à créer les conditions nécessaires pour en arriver à des solutions climatiques efficaces, justes et durables au profit de toutes les personnes, quels que soient leur sexe, leur appartenance raciale ou leurs compétences.

Déclarations :

A.P. Moller - Maersk

Søren Skou, chef de la direction d'A.P. Moller - Maersk, a déclaré : « Notre société s'est engagée en faveur d'un avenir neutre en carbone dans les transports et la logistique. Pour contribuer à l'objectif voulu par l'Accord de Paris, nous avons annoncé, dès 2018, notre ambition d'en arriver à des émissions de dioxyde de carbone nettes zéro, d'ici 2050. Depuis lors, nous avons pris plusieurs mesures concrètes pour décarboniser l'industrie. L'objectif global consistant à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré ne peut être atteint que par des alliances solides entre les secteurs et les entreprises. C'est pourquoi nous sommes heureux de nous joindre à Microsoft et à d'autres entreprises mondiales participant à l'initiative de transformation vers le net zéro. »

BSR

Aron Cramer, PDG de BSR, a déclaré : « En une décennie, de nombreuses entreprises se sont engagées à atteindre des objectifs nets zéro. Le temps est venu d'accélérer les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif essentiel. C'est-à-dire que, pour limiter le réchauffement à moins de 1,5 degré, notre marge de manœuvre se resserre, et rapidement. Nous sommes à présent dans une décennie décisive, au cours de laquelle nous devons de toute urgence décarboniser l'économie, si nous voulons éviter les pires conséquences du changement climatique. C'est pourquoi la transformation vers net zéro est si importante. Au-delà de l'inspiration, en relevant la barre en la matière, cette initiative fera bénéficier aux entreprises d'une feuille de route pratique leur permettant de transformer leurs activités et, partant, de prospérer dans une économie net zéro et de la façonner. »

Danone

Emmanuel Faber, PDG de Danone, a déclaré : « Notre cadre d'action stratégique 'One Planet. One Health' place le climat au cœur de la transformation du système alimentaire. De ce fait, la neutralité carbone n'est pas une alternative pour Danone, mais constitue un moyen de réinventer notre modèle de croissance. Cela dit, nous ne pouvons pas, à nous seuls, mener cette révolution à bien. C'est pourquoi je crois vraiment au pouvoir collectif que revêt la transformation vers le net zéro. Comme elle le préconise, cette initiative nous amènera à partager les meilleures pratiques et à bâtir de nouveaux systèmes tremplin vers la création de solutions, fondées sur des preuves, qui nous aideront à conduire le changement et à faire en sorte que le réchauffement climatique reste en dessous de 1,5°C. »

Environmental Defense Fund

Fred Krupp, président d'EDF, a déclaré : « L'écart entre la situation actuelle, là où nous en sommes face au changement climatique, et là où nous devons être, continue à se creuser. Il en va de même pour le fossé entre les entreprises qui se contentent de parler de mesures et celles qui les mettent en œuvre. Cette nouvelle initiative offre un potentiel énorme pour combler ces écarts. Surtout si d'autres entreprises suivent les traces de la coalition, en montrant l'exemple et en usant du moyen le plus puissant dont disposent les entreprises pour lutter contre le changement climatique, à savoir leur influence politique. »

Mercedes-Benz AG

Ola Källenius, président du conseil de direction de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, a déclaré : « S'il y a une leçon à tirer de la lutte contre la pandémie de COVID-19, c'est de voir tout ce que nous pouvons accomplir si nous agissons ensemble. L'action concertée est le seul moyen dont nous disposons pour gagner la lutte contre le changement climatique. Nous devons fixer des objectifs communs et mettre en œuvre des mesures propres à les atteindre. C'est pourquoi nous avons décidé de nous joindre à l'initiative, la 'transformation vers le net zéro'. Chez Mercedes-Benz, notre mission est la mobilité neutre en dioxyde de carbone. Nous progressons bien dans cette direction et sommes déterminés à aller jusqu'au bout. »

Microsoft

Brad Smith, président de Microsoft, a déclaré : « Aucune entreprise ne peut, à elle seule, s'attaquer à la crise climatique. C'est pourquoi les grandes entreprises élaborent et mettent en commun des pratiques exemplaires, des travaux de recherche et des enseignements, de quoi aider tous les acteurs à aller de l'avant. Qu'une entreprise vienne de démarrer ou qu'elle soit en bonne voie, la transformation vers le net zéro, comme initiative, peut nous aider tous à tenir nos engagements carbone et à progresser véritablement vers un avenir net zéro. »

Natura &Co.

Roberto Marques, président exécutif du conseil et chef de la direction du groupe Natura &Co., a déclaré : « Chez Natura &Co, nous croyons vraiment à la coopération. Récemment, nous avons publié notre vision durabilité, intitulée « 2030 Commitment to Life », qui expose pour toutes nos activités l'objectif de devenir net zéro carbone en dix ans. Mais, pour aborder les crises climatiques auxquelles le monde est confronté, nous devons mutualiser les efforts et, de là, faire plus, plus vite. C'est précisément ce que vise l'initiative 'net zéro', en rassemblant des entreprises qui se sont engagées à opérer les changements nécessaires au rythme voulu. Nous entendons bâtir un avenir plus radieux qui assurera non seulement un monde plus vert pour les générations futures, mais aussi la reprise économique selon les nouvelles prémisses que cette société exige. »

NIKE, Inc.

Andy Campion, chef de l'exploitation de NIKE, Inc., a déclaré : « Quand il s'agit de protéger le terrain de jeu que nous avons en commun, notre planète, il n'y a pas un moment à perdre. C'est pourquoi nous n'attendons pas de solutions au changement climatique. En revanche, nous nous donnons la main, en étant des leaders mondiaux, pour les créer. Si nous agissons maintenant en travaillant ensemble, nous pourrons réaliser des progrès significatifs vers un avenir plus durable. Nous serons implacables dans notre mission pour assurer une planète bien portante aux générations d'athlètes à venir. »

Starbucks

Kevin Johnson, PDG de Starbucks, a déclaré : « Starbucks aspire à devenir une société soucieuse des ressources en s'appuyant sur ses antécédents de longue date en matière de durabilité. Notre adhésion à l'initiative, à la transformation vers le net zéro, est en accord avec cette aspiration à bâtir un avenir plus durable. En nous associant à d'autres entreprises de même sensibilité, aux vues similaires, nous mettrons en œuvre dans une logique mutualisante les meilleures pratiques, prônerons des politiques gouvernementales positives et soutiendrons une transition équitable. Nous croyons en la nécessité de promouvoir un changement réel et nous encourageons d'autres organisations à se joindre à nous pour mener cet effort crucial au service de l'humanité. »

Unilever

Alan Jope, chef de la direction d'Unilever, a déclaré : « La crise climatique menace non seulement notre environnement, mais aussi les vies humaines et les moyens de subsistance, et il est essentiel que nous fassions tous notre part pour y remédier. Le monde des affaires de demain ne peut pas ressembler à celui d'aujourd'hui; outre la décarbonisation, une transformation complète du système est nécessaire. Voilà pourquoi nous sommes heureux de nous joindre à d'autres entreprises de premier plan, en étant membre fondateur de l'initiative, à savoir la transformation vers le net zéro, afin que nous puissions travailler ensemble et accélérer le changement stratégique nécessaire pour en arriver aux émissions nettes zéro, dans le cas d'Unilever, d'ici 2039. »

Wipro

Thierry Delaporte, chef de la direction et directeur général de Wipro Limited, a déclaré : « Nous sommes heureux d'être un membre fondateur de l'initiative 'Transform to Net Zero'. Elle s'accorde étroitement à nos valeurs et à notre engagement en faveur de la durabilité. Alors que le changement climatique s'impose comme un défi majeur pour notre époque, nous estimons sincèrement que les entreprises doivent prendre les devants et s'attaquer aux défis de front. Un forum de partenariat comme celui-ci peut contribuer à catalyser et à accélérer une telle réponse et à orienter nos futurs engagements, tout au long de la chaîne de valeur, en renforçant l'esprit de collaboration porteur de solutions innovantes et transformationnelles. »

