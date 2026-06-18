Neuf constatations clés révèlent des écarts entre les attentes des Canadiens en matière de retraite et la réalité

TORONTO, le 18 juin 2026 /CNW/ - La plupart des Canadiens pensent pouvoir financer eux-mêmes leur retraite. Les personnes retraitées vivent pourtant une toute autre réalité.

Une nouvelle étude révèle un décalage frappant entre la façon dont les Canadiennes et Canadiens envisagent leur retraite et la réalité :

Un travailleur canadien sur quatre s'attend à ce que son épargne personnelle constitue sa principale source de revenus à la retraite, mais seulement 15 % des personnes retraitées indiquent que leur épargne personnelle est effectivement leur principale source de revenus.

Les personnes retraitées sont bien plus susceptibles de dépendre des programmes publics et des régimes de retraite d'employeur (58 % comptent principalement sur le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse).

Les revenus provenant des régimes de retraite à prestations déterminées représentent 48 % des revenus de retraite (pour les personnes bénéficiant d'un régime de retraite).

Ces constatations s'inscrivent dans une nouvelle analyse du Régime des CAAT, intitulé Neuf réalités de la retraite au Canada, qui examine la façon dont les Canadiennes et Canadiens envisagent la retraite, les écarts entre leurs attentes et la réalité, et les raisons pour lesquelles la planification de la retraite semble de plus en plus difficile à gérer. Le Régime des CAAT a interrogé à la fois des travailleurs canadiens et des personnes déjà à la retraite, une approche différenciée dans le domaine de la recherche sur les pensions, permettant de comparer en temps réel les attentes des travailleurs du Canada et les expériences concrètes des personnes retraitées.

Mentionnons les constatations suivantes :

49 % des Canadiennes et Canadiens craignent de voir leurs économies s'épuiser au cours de leurs années de retraite.

60 % redoutent que l'inflation n'érode leurs revenus de retraite.

Les Canadiens s'attendent à ce que leur épargne personnelle finance leur retraite, mais dans la pratique, les retraités dépendent beaucoup plus des régimes de retraite, et plus encore des régimes de retraite à prestations déterminées, ainsi que des programmes gouvernementaux.

82 % des personnes interrogées affirment être plus enclines à accepter un emploi offrant un régime de retraite.

58 % affirment que le manque d'accès à un régime de retraite d'employeur limite leur capacité à épargner.

La plupart des Canadiennes et Canadiens estiment qu'il est irréaliste d'attendre du gouvernement qu'il fournisse à lui seul un revenu de retraite suffisant. Cependant, les mesures visant à faciliter et à rendre plus accessible l'épargne-retraite bénéficient d'un soutien massif.

L'étude suggère également que les difficultés liées à la retraite ne relèvent pas uniquement d'une question de discipline personnelle ou de motivation.

« Les Canadiennes et Canadiens s'efforcent de prendre de bonnes décisions financières, mais beaucoup restent inquiets quant à leur retraite », a déclaré Kevin Fahey, chef de la direction et gestionnaire du Régime par intérim ainsi que chef des placements. « Notre étude montre que le système de retraite fait peser de plus en plus sur les individus eux-mêmes le fardeau de prendre des décisions financières complexes et de gérer les risques à long terme. Même les personnes qui épargnent et planifient activement peuvent avoir du mal à gérer tout cela avec confiance au fil du temps. »

L'étude du Régime des CAAT met en évidence plusieurs points récurrents :

Les Canadiennes et Canadiens surestiment souvent la part de leurs revenus de retraite qui proviendra de leur épargne personnelle uniquement.

Beaucoup de gens s'adaptent à la pression financière en repoussant leurs projets de retraite plutôt qu'en modifiant leur comportement d'épargne dès le début.

Les régimes de retraite d'employeur aident à transformer les bonnes intentions en actions cohérentes en réduisant la complexité et en automatisant l'épargne.

Les Canadiennes et Canadiens sont ouverts aux solutions de retraite qui offrent plus de sécurité, de simplicité et de structure.

Le rapport souligne également l'importance croissante que revêt la sécurité de la retraite sur le marché du travail. Plus de huit Canadiens interrogés sur dix ont déclaré qu'ils seraient plus enclins à accepter un emploi chez un employeur offrant un régime de retraite.

« La sécurité financière à la retraite ne se résume pas à la seule épargne », a ajouté M. Fahey. « Nos constatations indiquent que les Canadiennes et Canadiens recherchent davantage de prévisibilité, plus de clarté et des solutions de retraite plus faciles à comprendre et à mettre en œuvre en toute confiance. »

L'analyse du Régime des CAAT vise à alimenter la réflexion sur la préparation à la retraite, les avantages sociaux et la conception future des systèmes de retraite au Canada.

À propos de l'étude

L'étude a été réalisée par Spark* au moyen d'un sondage en ligne auprès de 3 317 résidentes et résidents du Canada âgés de 18 ans et plus. L'échantillon était représentatif de l'ensemble de la population canadienne, et le sondage a été mené du 30 novembre au 5 décembre 2025. La marge d'erreur approximative est de ±1,7 point de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos du Régime de retraite des CAAT

Créé en 1967, le Régime de retraite des CAAT est un Régime indépendant, géré conjointement, qui offre des régimes de retraite à prestations déterminées prisées par les participants. Initialement créé à l'intention du système collégial de l'Ontario, le Régime s'est développé et compte aujourd'hui plus de 850 employeurs répartis dans 20 industries du secteur privé, du secteur à but non lucratif et du secteur public élargi. Il compte actuellement plus de 125 000 participants. Le Régime des CAAT est respecté pour son expertise en matière de gestion des pensions et des placements ainsi que pour l'importance qu'il accorde à la stabilité et à la sécurité des prestations. Au 1er janvier 2026, le Régime était capitalisé à 124 % selon l'approche de continuité.

Pour en savoir plus, consultez le site Web : www.caatpension.ca.

SOURCE Régime de retraite des CAAT

Pour en savoir plus : Christopher Brophy, [email protected]