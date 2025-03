QUÉBEC, le 1er mars 2025 /CNW/ - Élections Québec a autorisé neuf candidatures pour l'élection partielle en cours dans la circonscription de Terrebonne. La période pour soumettre une déclaration de candidature prenait fin aujourd'hui à 14 h.

La liste des personnes candidates se trouve sur le site Web d'Élections Québec.

Lors des élections générales d'octobre 2022, il y avait sept candidatures sur le bulletin de vote de cette circonscription.

Préparer son vote

Élections Québec invite les quelque 61 400 électrices et électeurs de la circonscription à se renseigner sur les personnes candidates. En plus du jour de l'élection, le lundi 17 mars prochain, ils pourront voter par anticipation le dimanche 9 et le lundi 10 mars. Ils peuvent avoir accès à d'autres options pour voter en fonction de leur situation.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

SOURCE Élections Québec

Source : Service des relations avec les médias, Élections Québec, 418 644-3320 ou 1 888 870-3320, [email protected]