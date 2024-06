OTTAWA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - D'après un récent sondage mené par Ipsos, presque tous les Canadiens (96 %) veulent que les régimes d'assurance maladie des employés couvrent un large éventail de traitements. Neuf Canadiens sur dix veulent bénéficier d'un accès à la thérapie du sport en cas de blessure (89 %) et pensent que la thérapie du sport devrait figurer parmi les options couvertes par les régimes d'assurance maladie des employés (91 %). L'Association canadienne des thérapeutes du sport (ACTS) lance une campagne pour veiller à ce que cela se produise.

La campagne « Bouger librement | Vivre pleinement » consiste à améliorer l'accès à la thérapie du sport, une forme de physiothérapie dont l'objectif est de permettre aux personnes blessées de retrouver leur pleine capacité fonctionnelle le plus rapidement possible.

« La thérapie du sport est pour toutes les personnes qui ont un corps et qui ont besoin de l'utiliser. C'est pour toutes celles qui veulent retrouver leur pleine fonctionnalité (au travail, à la maison et dans les loisirs) » dit Mélanie Levac, directrice exécutive de l'ACTS. « Certaines personnes pensent que la thérapie du sport est destinée aux athlètes d'élite, et c'est vrai, mais elle s'adresse aussi à leurs mères, à leurs amis et à leurs voisins. Nous estimons, et les Canadiens sont d'accord, que les employés canadiens devraient pouvoir bénéficier d'un accès à la thérapie du sport dans le cadre d'un plan de traitement personnalisé couvert par le régime d'avantages sociaux de leur employeur et déductible de leurs impôts sur le revenu. »

Conclusions du sondage mené par Ipsos :

Près de la moitié des Canadiens (47 %) déclarent avoir été blessés d'une manière qui les empêche ou les a empêchés d'être en pleine capacité fonctionnelle au travail, à la maison ou dans les loisirs.

Les Canadiens sont presque unanimes sur le fait que différentes formes de physiothérapie sont importantes pour maintenir ou récupérer une bonne santé physique (96 % sont d'accord).

Une proportion à peu près similaire s'accorde à dire que, en cas de blessure, il est important que les personnes puissent bénéficier d'un plan de traitement personnalisé qui leur permet de récupérer de leur blessure le plus rapidement possible (97 % sont d'accord).

Les Canadiens sont presque unanimes sur le fait qu'il est important que les régimes de soins de santé des employeurs couvrent un large éventail de traitements afin que les employés puissent accéder au traitement qui leur convient le mieux (96 % sont d'accord).

Une fois décrite à eux, i neuf Canadiens sur dix déclarent que la thérapie du sport devrait figurer parmi les options incluses dans les régimes d'assurance maladie des employeurs (91 % sont d'accord).

Avec la campagne « Bouger librement | Vivre pleinement », l'ACTS vise à créer un accès équitable à la thérapie du sport partout au Canada en défendant son inclusion dans les régimes d'avantages sociaux des employés et l'ajout des thérapeutes du sport agréés à la liste des praticiens médicaux autorisés par l'Agence du revenu du Canada à des fins de crédit d'impôt pour frais médicaux.

AU SUJET DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES THÉRAPEUTES DU SPORT

L'ACTS est l'organisme administratif et d'agrément des thérapeutes du sport agréés qui exercent au Canada. Fondée en 1965 par un groupe de thérapeutes du sport qui travaillaient auprès d'équipes professionnelles de hockey et de football, l'ACTS représente maintenant plus de 3 000 membres. L'ACTS se consacre à la promotion et au développement de la profession de thérapeute du sport par la sensibilisation, la formation et la recherche.

Les thérapeutes du sport agréés « CAT(C) » sont des experts dans les soins des blessures de l'appareil locomoteur (muscles, os et articulations), y compris la prévention des blessures, l'évaluation, les soins d'urgence et les soins actifs, la rééducation et le reconditionnement.

___________________________ i La thérapie du sport est une forme de physiothérapie dont l'objectif est de permettre aux personnes blessées de retrouver leur pleine capacité fonctionnelle le plus rapidement possible. Les thérapeutes du sport agréés adhèrent au modèle de soins de la médecine sportive. Ils traitent un large éventail de patients, des enfants souffrant de commotions cérébrales aux personnes âgées se remettant d'une arthroplastie de la hanche, en s'appuyant sur plusieurs thérapies manuelles, modalités, exercices prescrits et même des bandages et des attelles. Le traitement varie, mais pas l'objectif : le but d'un thérapeute du sport agréé est d'aider ses clients à reprendre leurs activités habituelles, qu'il s'agisse de pratiquer un sport de compétition ou de marcher jusqu'à leur boîte aux lettres et d'en revenir.

