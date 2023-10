MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Financière IOU Inc. (TSXV : IOU) (« IOU » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la réalisation de l'opération aux termes de laquelle 9494‑3677 Québec inc. (l'« Acquéreur »), société créée par un groupe composé (i) de fonds gérés par Neuberger Berman (« Neuberger Berman »), (ii) de fonds gérés par Palos Capital, y compris Palos IOU Inc. (collectivement avec Palos Capital, « Palos »), société nouvellement constituée composée de certains membres du même groupe que Palos Capital, de certains anciens actionnaires de la Société ainsi que d'administrateurs et de dirigeants de la Société, et (iii) de Fintech Ventures Fund, LLLP (« FinTech »), a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'IOU (les « Actions ») moyennant un prix d'achat en espèces de 0,22 $ par Action, à l'exception de certaines Actions détenues par Neuberger Berman, Palos et FinTech, qui ont reçu une contrepartie composée d'actions ordinaires de l'Acquéreur à l'égard de ces Actions.

En raison de la réalisation de l'arrangement, on s'attend à ce que les Actions soient radiées de la cote de la Bourse de croissance TSX (la « TSX de croissance ») à la clôture des opérations le 6 octobre 2023. La Société présentera une demande afin de cesser d'être un émetteur assujetti aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et de mettre fin par ailleurs aux obligations d'information qui lui incombent en tant que société ouverte.

À propos d'IOU

IOU est un prêteur de gros qui fournit aux petites entreprises un accès facile et rapide à du capital de croissance par l'intermédiaire d'un réseau de courtiers préférentiels aux États‑Unis et au Canada. Misant sur sa plateforme technologique exclusive IOU360 qui met en relation des preneurs fermes, des commerçants et des courtiers en temps réel, IOU s'est imposée à titre de partenaire de confiance constituant une solution de rechange aux banques grâce à l'octroi, depuis 2009, de prêts totalisant plus de un milliard de dollars américains affectés au financement de la croissance de petites entreprises. IOU a figuré au palmarès « 50 Best Places to Work in Fintech » de 2022 établi par American Banker. Ses titres sont actuellement négociés à la cote de la TSX de croissance sous le symbole « IOU » et sur les marchés hors cote aux États‑Unis sous le symbole « IOUFF ». Pour en connaître davantage, visitez le site Web d'IOU au www.ioufinancial.com.

À propos de Neuberger Berman

Neuberger Berman, société de gestion de placements privée indépendante appartenant à ses employés, a été fondée en 1939. La société gère un éventail de stratégies - y compris les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, les titres choisis selon des règles quantitatives et les actifs mixtes, le capital‑investissement, les fonds immobiliers et les fonds spéculatifs - pour le compte d'institutions, de conseillers et d'investisseurs individuels de partout dans le monde. La philosophie d'investissement de Neuberger Berman s'appuie sur la gestion active, la propriété engagée et la recherche fondamentale, y compris la recherche de pointe sur les principaux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Neuberger Berman s'est vu décerner le titre de PRI Leader, qui est attribué à moins de 1 % des sociétés de placement. Comptant des bureaux dans 26 pays, la société est forte d'une équipe diversifiée de plus de 2 750 professionnels. Pendant neuf années consécutives, Neuberger Berman a occupé le premier ou le deuxième rang du palmarès des meilleurs endroits où travailler dans le secteur de la gestion financière (parmi les sociétés comptant 1 000 employés ou plus) établi par Pensions & Investments. La société gérait des actifs clients de 443 milliards de dollars au 30 juin 2023. Pour en connaître davantage, visitez le site Web de Neuberger Berman au www.nb.com.

À propos de Palos

Palos Capital, qui a son siège à Montréal, au Québec, est une société spécialisée en services financiers qui exerce ses activités principalement par l'intermédiaire de deux filiales, soit Gestion de patrimoine Palos Inc. (« GPP ») et Gestion Palos Inc. (« GPI »). GPP offre parmi ses services de gestion de patrimoine la gestion discrétionnaire de portefeuilles et des services de gestion distincte des comptes aux particuliers, grandes entreprises et institutions que sont ses clients. GPI est un gestionnaire indépendant de fonds de placement et de portefeuilles. Pour en connaître davantage, visitez le site Web de Palos au www.palos.ca.

À propos de FinTech

FinTech, société de fonds de capital de risque de démarrage fondée en 2015, a son siège à Atlanta, en Géorgie, et des bureaux à New York, dans l'État de New York. La société se consacre exclusivement aux investissements dans des entrepreneurs qui bâtissent des sociétés technologiques prometteuses dans les secteurs des services bancaires, des marchés financiers et des prêts, avec lesquels elle conclut des partenariats. L'équipe de FinTech Ventures compte collectivement plusieurs décennies d'expérience opérationnelle et des investissements, et de nombreuses sorties réussies. Pour en connaître davantage, visitez le site Web de FinTech au www.fintechv.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer de l'information prospective ou des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, sans limitation, les déclarations concernant le moment de la radiation des Actions de la cote de la TSX de croissance, la fin de la qualité d'émetteur assujetti de la Société et d'autres déclarations ne portant pas sur des faits concrets. Les déclarations prospectives se reconnaissent souvent, mais pas uniquement, à l'usage de termes à valeur prospective, comme « s'attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « continuer » ou des termes au même effet, éventuellement employés sous leur forme nominale, au futur, au conditionnel ou à la forme négative.

Même si la Société estime que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur une information et des hypothèses à jour, raisonnables et exhaustives, la nature de ces déclarations les expose à des facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les attentes et les projets de la direction qui ressortent des déclarations prospectives et les résultats réels, y compris, sans limitation, la possibilité que les Actions ne soient pas radiées de la cote de la TSX de croissance, ou qu'elles ne soient pas radiées à la date actuellement prévue, faute de satisfaire en temps opportun ou autrement aux conditions de radiation des Actions de la cote de la TSX de croissance ou pour d'autres raisons.

Les lecteurs sont priés de ne pas se fier sans réserve à l'information prospective et aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci, et IOU n'est aucunement tenue de mettre à jour ou de revoir ces déclarations prospectives par suite de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

La TSX de croissance et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSX de croissance) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

