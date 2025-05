Une plateforme unifiée pour des services réseau sécurisés, intégrés et évolutifs sur toutes les technologies de communication

CALGARY, Alberta, 21 mai 2025 /CNW/ - Network Innovations a annoncé aujourd'hui le lancement d'Argus, une plateforme définie par logiciel qui transforme la manière dont les entreprises déploient, sécurisent et font évoluer leurs communications dans les environnements terrestres, sans fil et satellitaires. Cela inclut le réseau VSAT de Network Innovations, les réseaux satellites tiers (Starlink, OneWeb), la 5G/LTE, le LTE privé et le transport terrestre.

Argus est une infrastructure prête à l'emploi qui relie la connectivité multi-chemins, la sécurité et la complexité opérationnelle en unifiant des technologies disparates sous une seule plateforme cohérente. Cela se traduit par un déploiement simplifié, une sécurité réseau renforcée et une efficacité opérationnelle accrue pour les clients des secteurs gouvernemental, maritime et des entreprises, entre autres.

« Argus a été développé en partant du principe que des vies, des missions et des résultats dépendent d'une connectivité infaillible, agile et sécurisée dans un environnement de plus en plus complexe, a déclaré Derek Dawson, chef de la direction de Network Innovations. Cette solution sert de squelette invisible pour regrouper ces technologies dans un cadre cohérent, afin que les entreprises disposent de la visibilité, du contrôle, de la sécurité et de la résilience nécessaires pour se concentrer sur ce qui compte, quand et où cela compte, sans se soucier de leur réseau. »

Les principales fonctionnalités d'Argus sont les suivantes :

Une architecture de sécurité Zero Trust fondée sur les principes « Ne jamais croire, toujours vérifier », « Privilège minimal » et « Surveillance permanente », avec un contrôle d'accès, un audit et une atténuation des menaces robustes.

Une structure mondiale avec plus de 80 points de présence et des nœuds périphériques distribués pour des communications à faible latence et haute disponibilité à grande échelle, ainsi qu'une connectivité à tous les principaux nuages publics.

Une interopérabilité indépendante de la technologie entre les réseaux terrestres, 5G/LTE, LTE privés et satellitaires, y compris les technologies tierces.

Un portail d'orchestration centralisé offrant une visibilité de bout en bout pour le provisionnement, la surveillance, l'application des politiques et l'analyse des services.

Une résilience SD-WAN multi-chemins pour une sélection intelligente des chemins, un basculement transparent et une hiérarchisation des supports optimisée en termes de coûts.

Un cadre modulaire conçu pour s'adapter aux technologies émergentes, aux pics d'activité, à l'évolution des besoins opérationnels, à une évolutivité flexible et à un déploiement rapide.

Argus est désormais disponible pour les clients gouvernementaux, les entreprises et les clients maritimes du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.networkinnovations.com/solutions/argus.

À propos de Network Innovations

Network Innovations est un intégrateur technologique mondial qui relie les personnes, les lieux et les objets partout dans le monde grâce à des solutions de communication et de mise en réseau toujours disponibles. Ses clients opèrent dans des secteurs tels que le gouvernement et la défense, la sécurité publique, le pétrole et le gaz, les médias, l'exploitation minière, les services publics, les loisirs et le secteur maritime. Fondée en 1989, Network Innovations emploie plus de 250 experts du secteur sur quatre continents. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.networkinnovations.com.

SOURCE Network Innovations

PERSONNE-RESSOURCE : Ken Wilson, vice-président, Marketing et Innovations réseau, [email protected], 403 835-6819