Netlift lance un projet de mobilité écoresponsable pour plusieurs collèges privés du Québec

MONTRÉAL, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Netlift a mis sur pied un programme de mobilité écoresponsable pour réduire la congestion et les risques d'accidents reliés aux volumes importants d'auto-solo aux abords des établissements d'enseignement du Québec. Il s'agit d'une solution innovante, sécuritaire et écoresponsable qui permettra aux parents d'enfants fréquentant les établissements scolaires d'avoir accès à un programme de covoiturage structuré dédié à l'ensemble des membres de leur communauté.

Cette solution est d'autant plus pertinente dans le contexte actuel en vue de la rentrée scolaire 2020-2021 puisqu'elle permet de limiter le niveau d'exposition des participants à des équipages stables formés de tiers de confiance. De plus, elle permet aux parents de sauver temps et argent, ainsi que de minimiser le nombre de véhicules autour d'un établissement en heures de pointe.

Le Collège Beaubois situé dans l'ouest de Montréal a fait preuve d'un grand leadership et de vision en collaborant avec Netlift, depuis plusieurs mois déjà, afin de permettre le développement d'une alternative de mobilité bien adaptée au contexte scolaire.

Le développement durable, par la sensibilisation de la communauté d'un établissement scolaire aux gestes solidaires et par le développement, dès maintenant, des comportements durables auprès des générations de futurs conducteurs est au coeur de la vision de cette initiative.

Cette solution innovante se distingue aussi par les trois éléments suivants :

la technologie : l'application Netlift permet de faciliter le jumelage de parents-covoitureurs;

la sécurité : grâce à la vérification d'antécédents judiciaires des parents-conducteurs et aux notifications d'embarquement et de débarquement des écoliers;

l'environnement : suivi de l'économie des gaz à effet de serre (GES) évités en ciblant des générateurs de grands déplacements réguliers.

« Nous sommes heureux de lancer cette solution de mobilité comme complément des autres options de transport proposées par les collèges du Québec. Ce modèle s'aligne avec la mission de Netlift, celle de minimiser l'utilisation de l'auto-solo. Nous avons eu la chance de collaborer étroitement avec les directions des collèges et nous sommes confiants d'avoir une proposition qui pourra répondre aux besoins d'autres établissements scolaires québécois ayant des enjeux similaires » affirme Marc-Antoine Ducas, président directeur général de Netlift.

« La sécurité et l'écoresponsabilité étant au coeur-même des valeurs du Collège Beaubois, nous souhaitions trouver un moyen de diminuer le nombre de véhicules circulant autour de l'école. Notre communauté a démontré de l'intérêt pour le projet développé en collaboration avec Netlift et nous sommes fiers d'être parmi les premiers à adopter cette solution innovante afin de réduire notre empreinte écologique » déclare Éric Rivard, directeur général du Collège Beaubois.

La Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP) accueille avec intérêt cette initiative et salue le travail du Collège Beaubois pour la mise en place de ce programme. A l'ère où les défis de mobilité et de changements climatiques sont omniprésents, la FEEP voit le potentiel de cette solution pour ses membres. Rappelons que la FEEP a signé le Pacte de l'école québécoise et s'est engagée à promouvoir auprès de ses membres l'écoresponsabilité en milieu scolaire. Dans les dernières semaines, d'autres établissements membres de la FEEP ont confirmé leur participation au programme pour la prochaine rentrée.

David Bowles, directeur général du Collège et de l'Académie internationale Charles-Lemoyne offrira le service à ses parents : « Le Collège Charles-Lemoyne est très heureux de s'associer à Netlift pour offrir une alternative innovante de covoiturage. Cela s'inscrit dans notre vision d'améliorer l'empreinte environnementale de la communauté du Collège et dans notre philosophie d'offrir un service varié et adapté aux familles ».

Ugo Cavenaghi, président-directeur général du Collège Sainte-Anne, se réjouit d'ajouter à l'offre de transport scolaire du secondaire et du primaire le service de covoiturage Netlift : « Ce service écoresponsable est particulièrement intéressant en prenant en considération non seulement la rentrée unique qui nous attend, mais aussi la possibilité de participer au mieux-être de l'environnement grâce à cette solution innovante ».

« Le Collège Charlemagne est heureux de faire partie du projet-pilote de Netlift dès la prochaine rentrée scolaire. Ce projet de covoiturage présente une solution efficace et éco-responsable pour la circulation automobile des débuts et fins de journée d'école » ajoute Julie Beaudet, directrice générale du Collège Charlemagne.

« Pourquoi un service de covoiturage structuré et sécuritaire? Nous devons innover en réponse à la situation qu'impose la pandémie actuelle, c'est vrai. Mais nous devons aussi innover pour assurer un avenir sain pour nos enfants, ces futurs Grands Citoyens. L'alternative de covoiturage est un regard, une action concrète vers cet avenir prometteur que nous leur préparons » explique Maude Dubé, directrice générale du Collège Jésus-Marie de Sillery.

À propos de Netlift

Netlift est une plateforme intelligente de transport planifié qui permet de combiner covoiturage, gestion de stationnements incitatifs et optimisation de routes pour des trajets plus rapides, moins coûteux et respectueux de l'environnement. Netlift permet de connecter les résidents d'une ville qui partagent le même trajet quotidien afin qu'ils voyagent ensemble, réduisant à la fois la congestion routière, les émissions de GES et les besoins en stationnement à destination. L'application Netlift est disponible sur Google Play et Apple Store.

