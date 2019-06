Netlift lance un projet de covoiturage au Technoparc Montréal avec Thales Canada, Avionique

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Netlift, en partenariat avec Thales Canada, Avionique, a lancé récemment son premier projet-pilote de covoiturage au Technoparc Montréal, qui sera progressivement déployé auprès des employés.

Le Technoparc est un pôle d'emploi majeur à Montréal, avec une centaine d'entreprises qui y sont installées, mais difficilement accessible et mal desservi par les transports en commun. Afin de contribuer à résoudre les problématiques liées au transport des employés de ce secteur, l'entreprise québécoise de transport planifié Netlift propose aux entreprises du Technoparc une solution de mobilité immédiate : le covoiturage.

Thales Canada, Avionique, une entreprise visionnaire, a été la première à utiliser la plateforme Netlift en plus d'offrir un soutien financier aux employés participants. Grâce à la subvention de l'employeur, les employés qui se créent un compte sur la plateforme de covoiturage Netlift bénéficient de la gratuité des frais de voyagement. Les conducteurs reçoivent pour leur part, un remboursement qui représente une part de leurs frais de déplacement, prenant en considération l'essence, les assurances et l'entretien du véhicule.

« En plus de vouloir offrir de meilleures options en mobilité à nos employés, Thales Canada, Avionique reconnaît l'importance de faire sa part pour réduire les émissions de GES générées par le voyagement, explique Michel Grenier, directeur général de Thales Canada, Avionique. C'est pour cette raison que la solution offerte par Netlift est assurément gagnante pour nous et nous sommes fiers d'investir dans une option novatrice, efficace et écologique ».

« Notre priorité chez Netlift est de donner une solution de mobilité durable aux automobilistes, a précisé Marc-Antoine Ducas, président de Netlift. Pour un endroit comme le Technoparc où le transport en commun est limité, Netlift est une excellente option pour combler ce déficit de transport. De plus, le fait d'avoir la participation financière de l'employeur stimule une plus grande participation des employés en plus de donner l'exemple aux entreprises du Technoparc ».

À propos de Netlift

Netlift est une plateforme intelligente de transport planifié qui permet de combiner covoiturage, gestion du stationnement et déplacements en taxi pour des trajets plus rapides, moins coûteux et respectueux de l'environnement. Netlift permet de connecter les résidents d'une ville qui partagent le même trajet quotidien pour qu'ils voyagent ensemble, réduisant à la fois la congestion routière, les émissions de GES et les besoins en stationnement à destination. L'application Netlift est disponible sur Google Play et Apple Store.

À propos de Thales Canada, Avionique

Thales Canada, Avionique est le centre de compétence du Groupe pour les commandes de vol électriques, et a conçu des systèmes de commandes de vol embarqués sur quelques-uns des avions d'affaires ayant connu le plus de succès au monde. Thales Canada, Avionique tire profit de ses équipes de développement intégrées, de son expertise sans égal dans le développement de systèmes critiques, et de ses outils de développement brevetés pour fournir à ses clients des solutions à valeur optimale et à risque minimal.

