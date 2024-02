NetJets installera Gogo AVANCE, la 5G et ses services à large bande mondiaux

BROOMFIELD, Colorado, 8 février 2024 /CNW/ - NetJets a conclu une entente avec Gogo Business Aviation (NASDAQ : GOGO) afin de moderniser sa flotte d'aéronefs américains avec Gogo AVANCE L5, Gogo 5G et Gogo Galileo, le service de satellite à large bande OTB (orbite terrestre basse) de l'entreprise. Les propriétaires de NetJets en Europe bénéficieront également de Gogo Galileo.

NetJets a signé un nouvel accord avec Gogo pour installer Gogo AVANCE, Gogo 5G et Gogo Galileo dans l’ensemble de son parc d’aéronefs.

« Nous sommes déterminés à offrir à nos propriétaires une expérience de voyage exceptionnelle, et le Wi-Fi est un élément essentiel », a déclaré Brad Ferrell, vice-président directeur et chef de l'administration de NetJets. « Nos propriétaires ont besoin d'une connectivité fiable pour poursuivre leur journée de travail ou se connecter au divertissement en vol, ce qui a fait d'AVANCE L5 et de Gogo 5G la plate-forme idéale pour répondre à leurs besoins, surtout lors de voyages aux États-Unis. Parallèlement, Gogo Galileo est une solution idéale pour nos avions à réaction européens : La solution favorise des performances élevées et peut être installée sur n'importe lequel de nos avions. De plus, elle est soutenue par le service à la clientèle mondial primé de Gogo. »

L'accord de 10 ans donne à NetJets la possibilité de mettre à niveau l'intégralité de sa flotte d'aéronefs vers la plate-forme AVANCE, y compris la 5G et le service mondial par satellite à large bande en orbite terrestre basse (OTB) de Gogo, selon la mission de l'aéronef.

« Gogo est ravi de poursuivre son partenariat à long terme avec NetJets », a déclaré Sergio Aguirre, président et chef de l'exploitation de Gogo. « Avec plus de 450 aéronefs américains actuellement équipés des systèmes Gogo, la mise à niveau vers AVANCE L5 permettra de multiplier par trois les performances, et Gogo 5G améliorera encore davantage les performances. Parallèlement, nous offrons une expérience améliorée aux exploitants de toute l'Europe et du monde entier avec Gogo Galileo. »

Depuis plus de 20 ans, Gogo collabore avec le chef de file mondial de l'aviation privée et a créé des fonctions comme des mises à jour de logiciels en direct pour répondre aux besoins opérationnels spécifiques de NetJets, tout en offrant des services comme Gogo Vision pour améliorer l'expérience de connectivité en vol.

Sélectionnés pour les avions américains de NetJets, les services de communication par satellite Gogo 5G et OTB sont conçus pour offrir un débit élevé avec très peu de temps d'attente afin de répondre à la demande accrue de services et d'applications à forte densité de données utilisées aujourd'hui, ainsi que de technologies émergentes à l'avenir. Gogo 5G, dont le lancement est prévu au troisième trimestre de 2024, devrait livrer environ 25 Mb/s en moyenne avec des vitesses de pointe de l'ordre de 75 à 80 Mb/s. Le service OTB de Gogo sera bien plus rapide que les systèmes de satellites géosynchrones (GEO) actuels. Ce service mondial devrait être lancé au deuxième semestre de 2024.

Pour les avions de NetJets en Europe, Gogo Galileo propose deux antennes montées sur le fuselage : L'antenne HDX, qui est conçue avec un petit facteur de forme pour pouvoir être installée sur des avions d'affaires de toute taille, y compris des avions à réaction super-légers et de gros turbopropulseurs, et l'antenne FDX, qui est conçue pour s'adapter à des avions plus gros et qui offre les meilleures performances de sa catégorie.

La plate-forme AVANCE, qui alimente Gogo Galileo, a été conçue dans le but de fournir des procédures simples de mise à niveau vers les nouvelles technologies et les nouveaux réseaux. Dans le cas de Gogo Galileo, les exploitants d'aéronefs équipés d'un produit AVANCE (L3, L5 ou SCS) n'auront qu'à ajouter l'antenne HDX ou FDX au fuselage pour avoir accès aux avantages du réseau de satellites OTB.

À propos de Gogo

Gogo est le plus grand fournisseur mondial de services de connectivité à large bande pour le marché de l'aviation d'affaires. Nous offrons une suite personnalisable de systèmes de cabine intelligents pour une connectivité hautement intégrée, des divertissements en vol et des solutions vocales. Les produits et services de Gogo sont installés sur des milliers d'avions d'affaires de toutes tailles et de tous types, des turbopropulseurs aux plus gros avions à réaction du monde, et sont utilisés par les plus grands exploitants de propriété partagée, exploitants d'avions nolisés et services de vol d'entreprise, ainsi que par les particuliers.

Le 30 septembre 2023, Gogo a signalé que 7 150 avions d'affaires ont à leur bord ses systèmes ATG à large bande, dont 3 784 volent avec un système Gogo AVANCE L5 ou L3, et que 4 395 avions ont une connectivité satellite à bande étroite. Communiquez avec nous à l'adresse www.gogoair.com.

À propos de NetJets

NetJets définit et dépasse les normes de l'industrie depuis 1964. Aujourd'hui, NetJets est fière d'être une entreprise de Berkshire Hathaway connue pour son engagement indéfectible envers la sécurité et le service. La grande famille de marques NetJets, qui comprend NetJets, Executive Jet Management, QS Partners et QS Security, offre une variété de solutions de voyage personnalisables, y compris la propriété partagée, les options de location et de carte de jet, la gestion d'aéronefs, l'affrètement privé d'avions, les services de courtage et d'acquisition et les services de sécurité spécialisés. Cette gamme complète de solutions est la raison pour laquelle tant de voyageurs parmi les plus avertis au monde choisissent NetJets génération après génération. C'est aussi parce que NetJets possède la flotte d'avions à réaction privés la plus grande et la plus diversifiée au monde, ce qui fournit un accès en tout temps, même aux destinations les plus éloignées du monde. Pour en savoir plus sur le chef de file de l'aviation privée, visitez netjets.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certaines divulgations contenues dans le présent communiqué de presse contiennent des « énoncés prospectifs » tels que définis dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant nos perspectives d'affaires, notre industrie, notre stratégie d'affaires, y compris notre relation avec NetJets, nos plans, nos objectifs et nos attentes concernant notre position sur le marché, notre expansion internationale, les technologies de l'avenir, y compris les services 5G et OTB de Gogo, les opérations futures, l'efficacité future et d'autres renseignements financiers et opérationnels. Dans le cadre de cette discussion, les mots « prévoir », « croire », « continuer », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « peut », « planifier », « devrait », « aura », « futur », et la forme négative de ces mots ou des mots, ou des expressions de même nature, sont destinés à identifier les énoncés prospectifs dans le présent communiqué.

Les énoncés prospectifs reflètent nos attentes actuelles concernant les événements, les résultats ou les résultats futurs. Ces attentes peuvent ou non être réalisées. Même si nous croyons que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons vous donner aucune assurance que ces attentes se seront révélées exactes. Certaines de ces attentes peuvent être fondées sur des hypothèses, des données ou des jugements qui s'avèrent inexacts. Les événements et les résultats réels peuvent différer sensiblement de nos attentes en raison de divers risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus. Bien qu'il ne soit pas possible d'identifier tous ces risques et facteurs, ils comprennent, entre autres, notre capacité à exécuter notre accord avec NetJets, et notre capacité à développer et déployer Gogo 5G, AVANCE L5, Gogo Galileo et d'autres technologies.

Des renseignements supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres se trouvent sous la rubrique « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 28 février 2023.

L'un ou l'autre de ces facteurs ou une combinaison de ces facteurs pourrait avoir une incidence importante sur notre situation financière ou les résultats futurs de nos activités et pourrait influer sur la question de savoir si les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport s'avèrent exacts. Nos énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur, et vous ne devriez pas vous y fier indûment. Tous les énoncés prospectifs ne portent que sur la date à laquelle ils ont été faits, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

