NetEase lance un studio de jeux vidéo à Montréal, au Canada

HANGZHOU, Chine, le 22 juill. 2019 /CNW Telbec/ - NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES) (« NetEase » ou « la Société »), l'un des plus grands fournisseurs chinois de services de jeux en ligne, annonce la création d'un studio de jeux vidéo à Montréal, au Québec, reconnue comme premier centre de production de jeux vidéo au Canada. L'entreprise prévoit embaucher des talents à l'échelle locale et internationale pour ce nouveau studio, qui sera axé sur la recherche et le développement.



« L'expansion internationale est incontournable pour la croissance stratégique de NetEase dans le secteur des jeux en ligne. Nous avons réalisé des progrès considérables ces dernières années, et notre nouveau studio de jeux montréalais représente un jalon important de nos ambitions sur le marché mondial », explique William Ding, président-directeur général et administrateur de NetEase. « Réputée pour sa position de chef de file mondial dans la production de jeux vidéo et de divertissement, et dotée de riches ressources humaines et technologiques, Montréal offre des avantages indéniables ainsi que des conditions favorables aux entreprises internationales de jeux en ligne comme NetEase. Nous avons été accueillis chaleureusement par Montréal International et Investissement Québec, et nous sommes ravis d'avoir franchi ce pas remarquable qui nous rapproche de l'atteinte de nos objectifs. »

Montréal International, l'agence de promotion économique du Grand Montréal, soutient le projet de l'entreprise. « Nous nous réjouissons de l'arrivée de NetEase, premier éditeur et développeur de jeux vidéo en Chine, qui confirme la position enviable du Grand Montréal en tant que leader mondial dans le secteur des jeux vidéo », indique Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International. « Depuis 2015, le secteur québécois des jeux vidéo a connu une croissance phénoménale; le nombre d'entreprises qui s'implantent ou étendent leurs activités ici s'est accru de 42 %, sans compter que les plus grands producteurs de jeux vidéo choisissent tour à tour la région pour son côté créatif et animé ainsi que pour sa culture artistique. »



Investissement Québec, dont la mission consiste à attirer de nouveaux investissements étrangers au Québec, a également collaboré avec l'entreprise pour l'aider dans son expansion. « Nous sommes heureux que NetEase décide d'ouvrir un studio au Québec. L'ouverture et l'établissement du studio en disent long sur la solidité et le talent du secteur industriel local, qui représente un terrain fertile pour toute entreprise qui souhaite investir ici. Nous sommes convaincus que l'arrivée de ce joueur clé du secteur des jeux vidéo renforcera l'écosystème montréalais et le fera rayonner davantage », indique Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos de NetEase, Inc.

NetEase, Inc. (NASDAQ : NTES) est l'une des plus grandes compagnies de technologie d'Internet en Chine. Engagée à offrir des services en ligne axés sur le contenu, la communauté, la communication et le commerce, NetEase développe et exploite certains des jeux PC et mobiles les plus populaires en Chine, tout en ayant enregistré une croissance rapide dans d'autres marchés internationaux tels que le Japon et l'Amérique du Nord ces dernières années. En plus de son propre contenu, NetEase exploite certains des jeux en ligne internationaux les plus populaires en Chine, en partenariat avec Blizzard Entertainment, Mojang AB (une filiale de Microsoft) et d'autres concepteurs de jeux internationaux. NetEase gère également Kaola et Yanxuan, deux plateformes de commerce électronique qui s'adressent aux clients du marché émergent de la classe moyenne en Chine. Elle offre aussi des services de publicité et de courriels de même que d'autres services novateurs, dont la musique et la formation en ligne. Pour en savoir plus, consultez le site http://ir.netease.com/.

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec (www.investquebec.com/quebec/fr)

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissement à l'étranger.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act, loi américaine de 1995. On peut reconnaître ces énoncés prospectifs par l'emploi de termes tels que « s'efforcer », « s'attendre à » « prévoir », « continuer », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer », et d'autres expressions semblables. Bon nombre de risques commerciaux et d'incertitudes peuvent influer sur l'exactitude de ces énoncés prospectifs, y compris ceux qui concernent l'établissement de NetEase au Canada, de sorte que les résultats réels des périodes futures de la Société pourraient différer de façon importante des résultats prévus, y compris les risques décrits dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. NetEase ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables l'exigent.

