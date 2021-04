Une solution toute saison pour les activités de divertissement de plein air, les téléviseurs pour l'extérieur de la gamme Shade de Neptune peuvent être facilement installés dans les arrière-cours, les terrasses, les cuisines extérieures, les environs de piscines et plus encore. Créée avec les technologies novatrices du chef de file de l'industrie Peerless-AV et utilisant sa structure sans entretien, la gamme Shade de Neptune peut résister aux intempéries comme la pluie et la neige et fonctionner à des températures allant de -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F).

Les téléviseurs d'extérieur de la gamme Shade de Neptune, offrant des écrans LG, sont dotés des meilleures caractéristiques et de la meilleure qualité vidéo de leur catégorie. La plage très dynamique des téléviseurs offre plus de clarté et de contraste, permettant des couleurs plus profondes et riches pour une image naturelle plus réaliste. Avec une résolution 4K UHD et un panneau IPS pour améliorer la performance et la cohérence des couleurs, les téléviseurs pour l'extérieur de Neptune offrent 178 degrés d'angle de visionnement afin que les consommateurs puissent profiter d'une vue époustouflante de n'importe où dans leur havre de paix extérieur.

Les téléviseurs pour l'extérieur de la gamme Shade de Neptune donnent également aux consommateurs la liberté d'apporter leur propre appareil de diffusion en continu pour dévorer des émissions dans leur cour arrière. Il suffit d'un clic aux amateurs de séries, en insérant simplement leur appareil de diffusion en continu préféré dans le port d'entrée à l'arrière. La technologie freePATH™ du téléviseur permet aux signaux Wi-Fi à portée de se connecter facilement à l'appareil pour assurer un service de téléviseur intelligent.

« L'idée de faire de votre maison votre propre petit paradis n'a jamais été aussi répandue que dans les derniers temps », a déclaré Nick Belcore, vice-président directeur, Peerless-AV. « Nous sommes fiers de pouvoir utiliser nos près de 80 ans d'expérience dans l'industrie audiovisuelle avec Peerless-AV pour construire un produit aussi durable que technologiquement novateur et le rendre largement disponible pour des installations à domicile faciles. Avec les téléviseurs pour l'extérieur de la gamme Shade de Neptune, un divertissement extérieur de qualité, qui a été utilisé dans les bars, les stades et les centres de villégiature extérieurs, est à portée de main pour votre propre espace extérieur. »

Les téléviseurs extérieurs de la gamme Shade de Neptune sont offerts en tailles de 55 po, de 65 po ou de 75 po et leurs solutions de montage respectives se trouvent à neptuneTV.com , Amazon, B&H Photo (É.-U.) , Costco (Canada), The Brick (Canada) , Ameublements Tanguay (Canada) , Visions Electronics (Canada) et par l'entremise de distributeurs autorisés.

Le concours Backyard Oasis

Inscrivez-vous au concours Backyard Oasis pour courir la chance de gagner un téléviseur d'extérieur! Peerless-AV offre à trois heureux gagnants un téléviseur pour l'extérieur de 55 po, un de 65 po et un de 75 po de la gamme Shade de Neptune. Remplissez le formulaire en ligne (en anglais) une fois par jour et n'oubliez pas de l'envoyer à vos amis : https://neptunetv.com/pages/2021sweepstakes

AUCUN ACHAT OU PAIEMENT N'EST REQUIS POUR S'INSCRIRE OU POUR GAGNER. Ouvert aux résidents autorisés des 48 États contigus des États-Unis et au District de Columbia, âgés de 18 ans et plus. Nul en Alaska, à Hawaï, à l'extérieur des États-Unis et là où c'est interdit. Le concours commence à 0 h 01 HE le 17/03/2021 et se termine à 23 h 59 HE le 31/05/2021. Valeur marchande approximative totale de tous les prix : 6 997 $. Les chances de gagner dépendent du nombre de participants admissibles. Pour connaître tous les règlements officiels, consultez l'adresse https://neptunetv.com/pages/2021sweepstakes (en anglais).

Commanditaire : Peerless Industries, Inc., 2300 White Oak Circle, Aurora, IL 60502.

À propos de la gamme de téléviseurs d'extérieur Shade de Neptune™, par Peerless-AVMD

Grâce à la gamme de téléviseurs pour l'extérieur Shade de Neptune™, le divertissement va au-delà des murs de la maison et s'étend au plein air en toute saison, qu'il s'agisse d'une cour arrière, des environs d'une piscine, d'une cuisine extérieure ou d'autres lieux. Conçus pour les consommateurs et bénéficiant des plus de 80 ans d'expérience de Peerless-AV en tant que fabricant de solutions audiovisuelles, les téléviseurs d'extérieur Shade de Neptune sont tous adaptés aux conditions météorologiques adverses, qu'il s'agisse de pluie, de neige, de températures chaudes ou d'autres encore, tout en offrant une expérience de visionnement optimale sous tous les angles. Les téléviseurs pour l'extérieur Shade de Neptune de Peerless-AVMD font du divertissement extérieur un luxe pour tous, sans entretien. Pour en savoir plus, visitez le site neptunetv.com .

