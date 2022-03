Neptune Solutions Bien-être publie une lettre à l'intention de ses actionnaires

LAVAL, QC, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a publié aujourd'hui la lettre suivante de la présidente du conseil d'administration de la Société, Julie Phillips, du chef de la direction, Michael Cammarata, et du chef de la direction financière par intérim, Randy Weaver.

Bonjour,

Dans la foulée de l'annonce d'aujourd'hui relative au financement, nous souhaitons expliquer notre décision de mobiliser des capitaux supplémentaires par l'entremise d'un placement direct enregistré auprès d'un investisseur institutionnel stratégique unique axé sur les produits de consommation. Nous sommes d'avis que cette mesure, ainsi que les modifications continues apportées à notre processus décisionnel opérationnel et financier, augmentent les possibilités de réussite à long terme pour les actionnaires de Neptune Solutions Bien-être.

Situation financière

Face à la hausse des risques géopolitiques, nous prenons les mesures nécessaires pour consolider nos réserves de liquidités dans l'immédiat et positionner correctement notre bilan afin de financer nos initiatives de croissance dans le cadre de notre progression vers la rentabilité. À cette fin, nous avons exploré plusieurs solutions pour trouver un équilibre entre la nécessité d'assurer une stabilité financière à court terme et celle de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires à long terme. Par conséquent, nous avons conclu une entente définitive avec un investisseur institutionnel stratégique unique axé sur les produits de consommation en vue de l'achat et de la vente d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés. En tenant compte de toutes les considérations, nous estimons que cette décision est dans l'intérêt supérieur de la Société et qu'elle profitera aux actionnaires à long terme.

Nous continuons également à étudier d'autres solutions de financement, notamment par emprunt. Nous prévoyons de conclure une entente avec un ou plusieurs prêteurs, ce qui permettra à la Société d'obtenir un produit en espèces de 20 à 25 millions de dollars, qui viendra s'ajouter à notre trésorerie actuelle. Bien que nous ne puissions pas garantir que les négociations actuelles aboutiront à une entente, nous entretenons actuellement des discussions positives avec plusieurs prêteurs.

Moteurs de croissance

Nous demeurons enthousiastes quant aux perspectives de croissance de nos activités, qui présentent des occasions dans nos trois principaux secteurs verticaux. Nous avons réussi notre transformation en une société entièrement intégrée de biens de consommation courante, qui propose une variété de marques de produits sains dans certaines des plus grandes chaînes de magasins des États-Unis. Parallèlement, nous renforçons notre pertinence vis-à-vis des consommateurs(-trices) en cherchant à établir les bons partenariats stratégiques pour des gammes de produits à double marque, ainsi qu'en élargissant notre offre de produits dans les catégories clés du bien-être, notamment les produits de cannabis.

Importants gains en matière de distribution

Depuis l'acquisition d'une participation majoritaire dans Sprout Organics en février 2021, nous avons considérablement augmenté notre offre d'aliments pour bébés et de collations pour tout-petits de marque Sprout, tant en ligne qu'en magasin chez de grands détaillants comme Target et Walmart.

Plus tôt cette semaine, nous avons annoncé le lancement de notre gamme de suppléments Multi Omega 3-6-9 de Forest Remedies dans plus de 340 magasins Sprouts Farmers Market aux États-Unis. Ce contrat de distribution marque un autre jalon important de notre transformation de Neptune en une entreprise de biens de consommation courante de marque à forte croissance.

Au Canada, nous continuons à assurer la distribution de nos marques de produits de cannabis Mood Ring et PanHash. Nous vendons désormais nos produits dans plus de 1 300 magasins, comparativement à un peu plus de 1 000 magasins au trimestre précédent. Cela représente un peu plus de 55 % des magasins des quatre territoires où nous exerçons nos activités.

Partenariats stratégiques

Le mois dernier, nous avons présenté à Walmart une collaboration inédite entre Sprout Organics et la célèbre plateforme de divertissement pour enfants CoComelon. Très bien accueillie, cette gamme de produits à double marque est maintenant offerte sur Walmart.com et le sera dans 900 magasins Walmart le mois prochain. À la suite de ce lancement, Sprout Organics vend désormais ses produits aux principaux détaillants d'aliments biologiques pour bébés aux États-Unis, ce qui représente environ 90 % du marché global.

Élargissement des catégories

Nous continuons à introduire de nouveaux formats de produits très demandés pour répondre aux besoins croissants des consommateurs et consommatrices de cannabis. Depuis le lancement de notre gamme de joints préroulés Mood Ring en Alberta et en Ontario, Neptune propose désormais une offre dans chaque catégorie importante de produits de cannabis du marché canadien, en plein essor.

Investir dans nos perspectives

Il y a six mois, nous avons procédé à un examen stratégique et effectué des changements importants afin de devenir une entreprise rentable et diversifiée de biens de consommation courante. Ces mesures ont pris effet et nous commençons à en voir les résultats. Nous venons d'enregistrer notre premier trimestre de marges brutes positives depuis la transition vers un modèle axé sur les biens de consommation courante. Nous avons également connu notre quatrième trimestre consécutif de croissance séquentielle des produits. Nous prévoyons que ces tendances positives se poursuivront au cours de l'exercice 2023.

Nous sommes très enthousiastes quant à ce que l'avenir réserve à Neptune Solutions Bien-être - et nous joignons le geste à la parole. L'équipe de haute direction de Neptune, y compris le conseil, a récemment acheté plus d'un million d'actions ordinaires sur le marché public, ce qui renforce notre confiance dans la direction que nous prenons.

Bien que le marché mondial puisse être instable en période de turbulence, nous prenons des mesures pour nous assurer que nous restons bien positionnés pour mettre en œuvre notre plan annoncé : contrôler nos coûts tout en poursuivant des occasions de croissance élevée avec nos marques dans les catégories Aliments et boissons, Cannabis et Soins personnels et de beauté.

Julie Phillips Michael Cammarata Randy Weaver Présidente du conseil Chef de la direction Chef de la direction financière par intérim

