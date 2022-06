Neptune Solutions Bien-être nomme Raymond Silcock au poste de chef de la direction financière

M. Silcock apporte à l'équipe de Neptune une expérience éprouvée en matière de croissance transformationnelle

LAVAL, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la nomination de Raymond Silcock au poste de chef de la direction financière. M. Silcock entrera en fonction le 25 juillet 2022.

« Nous sommes heureux que Ray se joigne à l'équipe de direction de Neptune et lui fasse profiter de son expérience de plus de 25 ans en tant que chef de la direction financière de sociétés tant publiques que fermées, ainsi que de sa feuille de route réussie dans la direction de sociétés lors de transitions stratégiques », a affirmé Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. « Sa capacité à dégager de la valeur pour les actionnaires en déterminant rapidement les économies de coûts et en stimulant le rendement sera cruciale alors que nous continuons à positionner Neptune en vue d'un succès et d'une croissance à long terme. »

« J'ai très hâte de me joindre à l'équipe de Neptune à ce moment charnière. Je pressens d'énormes occasions pour Neptune en tant qu'entreprise de biens de consommation courante diversifiée, comme en attestent les premiers succès de ses marques grand public », a déclaré M. Silcock. « Les besoins de l'entreprise au moment où elle entre dans cette nouvelle étape de croissance correspondent étroitement à mes expériences passées, et je suis enthousiaste à l'idée d'appliquer mes connaissances pour aider Neptune à exploiter pleinement son potentiel. »

M. Silcock, qui travaillera à partir du bureau de Neptune à Jupiter, en Floride, a précédemment occupé les fonctions de premier vice-président et de chef de la direction financière chez Perrigo Plc, ainsi que de chef de la direction financière chez Diamond Foods, The Great Atlantic and Pacific Tea Company, US Tobacco inc. et Cott, ainsi qu'occupé divers postes chez Campbell Soup. De plus, il a auparavant présidé les comités d'audit et de stratégie de plusieurs conseils d'administration, notamment ceux de Pinnacle Foods inc, d'American Italian Pasta Company, de Prestige Brands et de Bacardi ltée. M. Silcock est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Wharton School de l'Université de la Pennsylvanie et est Fellow du Chartered Institute of Management Accountants du Royaume-Uni.

« Depuis l'automne dernier, Neptune était à la recherche d'un chef de la direction financière possédant le bon calibre d'expérience pour se joindre officiellement à l'équipe de direction. À l'instar des autres membres du conseil, je suis convaincue que la grande expertise de Ray dans le secteur des biens de consommation courante et sa capacité à gérer les changements stratégiques font de lui la personne idéale pour Neptune et son avenir », a souligné Julie Phillips, présidente du conseil d'administration de Neptune. « En collaborant étroitement avec Michael, Ray aura un rôle clé à jouer dans le renforcement de la confiance des investisseurs et dans l'orientation de Neptune sur la voie de la rentabilité. »

M. Silcock succédera à Randy Weaver, qui occupe le poste de chef de la direction financière par intérim depuis septembre 2021. L'équipe de Neptune tient à remercier M. Weaver pour son leadership au cours des derniers mois, notamment dans le cadre du récent examen stratégique.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni Nasdaq ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

