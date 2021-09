Neptune Solutions Bien-être nomme Randy Weaver au poste de chef de la direction financière par intérim et maintient Dre Toni Rinow au poste de cheffe des opérations

LAVAL, QC, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la nomination de Randy Weaver au poste de chef de la direction financière par intérim et le maintien de Dre Toni Rinow au poste de cheffe des opérations.

Randy Weaver se joint à Neptune fort d'une expérience fructueuse à la tête de nombreuses entreprises de biens de consommation courante en tant que cadre supérieur. Chez Neptune, il mettra à profit ses connaissances et son expérience pour aider la société à établir une base solide de croissance. Il collaborera étroitement avec les membres de la direction afin d'améliorer la structure de coûts de Neptune et d'exploiter les occasions qui se présentent au sein de l'entreprise pour générer une croissance rentable pour toutes ses Divisions. Son arrivée permettra à Dre Rinow de se concentrer exclusivement sur son rôle de cheffe des opérations, tout en permettant à la société de rationaliser ses responsabilités opérationnelles et de mettre en œuvre ses plans de croissance.

Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être, a déclaré : « Nous sommes ravis que Randy se joigne à notre équipe de direction et qu'il tire parti de son expertise en matière d'expansion d'entreprises pour gérer la croissance de Neptune, tout en mettant l'accent sur la rentabilité. En séparant les fonctions de chef de la direction financière et de chef des opérations, nous nous positionnons favorablement pour maximiser la valeur pour les actionnaires en améliorant tant notre efficacité opérationnelle que notre structure de coûts. »

Randy Weaver, nouveau chef de la direction financière par intérim de Neptune Solutions Bien-être, a affirmé : « Neptune se trouve à un point d'inflexion crucial après sa transformation en une entreprise de biens de consommation courante diversifiée et axée sur la croissance. Alors que nous accélérons la croissance de notre chiffre d'affaires dans plusieurs secteurs verticaux, je me concentrerai sur la gestion de la rentabilité et sur l'exploitation d'occasions au sein de Neptune, tout en pénétrant de nouveaux marchés prometteurs. »

M. Weaver était auparavant président et chef de la direction financière de Natural Alternatives International, Inc. (NASDAQ : NAII), où il a coordonné un plan de redressement impliquant une réduction substantielle des coûts, une restructuration de l'équipe de direction et l'apaisement d'une base de clients et d'investisseurs inquiète. La mise en œuvre de ce plan s'est traduite par une appréciation substantielle du cours des actions et par des bénéfices durables. Auparavant, en tant que chef de la direction financière d'un fabricant américain de produits alimentaires, il a piloté la croissance de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires est passé de 50 à 700 millions de dollars.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

