Neptune Solutions Bien-être nomme Morry Brown au poste de vice-président, Relations avec les investisseurs

LAVAL, QC, le 12 nov. 2021 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la nomination de Morry Brown au poste de vice-président, Relations avec les investisseurs, qui entrera en vigueur le 29 novembre 2021.

M. Brown possède une expérience considérable dans les domaines de la finance, des marchés de capitaux et des relations avec les investisseurs, ayant occupé plusieurs postes dans le secteur des actions au sein de banques comme Citigroup, Goldman Sachs et Wedbush Securities. Récemment, il a dirigé le programme de relations avec les investisseurs de MedMen (CSE : « MEN » ; OTCQX : « MMNFF »), un des principaux détaillants de produits du cannabis aux États-Unis. En outre, il fournit des services-conseils aux chefs de la direction financière dans les secteurs du cannabis et de la santé et du bien-être depuis 2019. Auparavant, il a fondé et lancé EarnWell, une application mobile de placement axée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il est un analyste financier agréé et est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration finance et gestion, de la Goizueta Business School.

Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être, a déclaré : « Morry apporte une vaste expérience en matière de relations avec les investisseurs et de marchés de capitaux et constitue un atout précieux pour l'équipe de Neptune. Nous avons hâte de le voir contribuer à l'amélioration de nos communications et de notre dialogue avec les investisseurs, en particulier grâce à sa connaissance de l'industrie du cannabis et à son expérience en matière de placements ESG, qui cadrent avec l'accent mis par Neptune sur la durabilité. »

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

