LAVAL, QC, le 6 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jessica Adkins au poste de vice-présidente principale, Communications d'entreprise. Mme Adkins possède une grande expertise dans la conduite de programmes de communication externe et interne au sein de sociétés publiques et privées du secteur de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation courante.

Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Jessica pour diriger une stratégie de communication de premier ordre afin que le parcours de croissance de Neptune soit connu dans l'ensemble du secteur. Elle a élaboré et mis en œuvre avec succès, pour des sociétés de premier plan, plusieurs campagnes de communication ayant eu une incidence positive sur l'engagement et la réputation d'entreprise. »

Avant de se joindre à Neptune, Mme Adkins a mis sur pied et supervisé l'équipe Affaires d'entreprise d'Amy's Kitchen. Elle y a dirigé les communications externes et internes, la stratégie de marque employeur et l'engagement communautaire de ce fabricant d'aliments biologiques. Elle a également occupé plusieurs postes à responsabilité croissante chez Anheuser-Busch InBev, où elle a notamment piloté de nombreux efforts de communication stratégique lors de la fusion et de l'intégration avec SABMiller, puis assumé les responsabilités de cheffe, Communications et monde meilleur pour la région Asie-Pacifique Sud. Elle a commencé sa carrière chez Grayling, un cabinet de conseil en affaires publiques. Elle y a fourni des conseils stratégiques et facilité la mobilisation des parties prenantes pour le compte de clients du secteur des biens de consommation courante faisant affaire dans l'Union européenne. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Columbia de New York, d'une maîtrise de l'ISMaPP (Institut supérieur de management public et politique) de Belgique et d'un baccalauréat du Collège Davidson de la Caroline du Nord.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

