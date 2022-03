Neptune Solutions Bien-être lance les suppléments Multi Omega 3-6-9 de Forest Remedies dans plus de 340 magasins Sprouts Farmers Market aux États-Unis

Ces suppléments multi-oméga à base de plantes contiennent de l'huile de fleur d'AhiMD - une solution végétalienne révolutionnaire pour remplacer l'huile de poisson - et sont vendus dans des emballages compostables écoresponsables.

LAVAL, QC, le 8 mars 2022 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui le lancement de la gamme de suppléments novateurs Multi Omega 3-6-9 de Forest Remedies, faits à base d'huile de fleur d'Ahi, dans les magasins Sprouts Farmers Market partout aux États-Unis. Solution végétalienne pour remplacer l'huile de poisson, l'huile de fleur d'Ahi fournit plus d'oméga de qualité que d'autres plantes naturelles ou huiles de graines. Il a été prouvé que cette huile est jusqu'à quatre fois plus efficace que l'huile de lin*. La gamme de produits Multi Omega de Forest Remedies est également proposée dans un emballage compostable sans plastique.

« Neptune Solutions Bien-être est ravie de lancer les suppléments Multi Omega 3-6-9 de Forest Remedies. Cette gamme à base de plantes offre aux consommateurs et consommatrices une source efficace d'acides gras oméga en remplacement des suppléments traditionnels faits d'huiles de poisson, a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Nous sommes fiers de privilégier des produits propres, de qualité et à base de plantes. Nous nous attendons à ce que Forest Remedies connaisse un franc succès, car les consommateurs et les consommatrices continuent de soutenir des marques qui correspondent à leurs attentes. L'entente de distribution nationale avec Sprouts Farmers Market constitue un autre jalon important dans la transformation de Neptune en une société entièrement intégrée de biens de consommation courante, qui propose une variété de marques de produits sains dans plusieurs des plus grandes chaînes de magasins des États-Unis. »

Les suppléments Multi Omega de Forest Remedies contiennent un mélange équilibré d'acides gras oméga-3, 6 et 9 entièrement d'origine végétale. Ces produits favorisent la santé du cœur, du cerveau, de la peau et des articulations†, et ce, sans arrière-goût désagréable ni odeur de poisson. De plus, il est cliniquement prouvé que l'huile de fleur d'Ahi est jusqu'à quatre fois plus efficace que l'huile de lin comme source d'oméga-3*†. La fleur d'Ahi contient une teneur élevée en acide stéaridonique oméga-3. Le corps peut le métaboliser plus efficacement que l'acide alpha-linolénique oméga-3, que l'on trouve notamment dans les huiles de graines de lin, de chia, de chanvre et d'autres plantes†.

Les suppléments Multi Omega sont végétaliens, exempts de gluten, non testés sur les animaux, certifiés sans OGM, fabriqués aux États-Unis et testés en laboratoire par des tiers pour vérifier leur sécurité, leur pureté et leur puissance. Ils comprennent les produits suivants :

les capsules à enveloppe molle Multi Omega 3-6-9 ;

les bonbons gélifiés Multi Omega 3-6-9 au goût naturel de fleur d'oranger.

*« Consumption of Buglossoides arvensis seed oil is safe and increases tissue long-chain n-3 fatty acid content more than flax seed oil » (La consommation d'huile de graines de grémil des champs est sécuritaire et augmente la teneur en acides gras n-3 à longue chaîne des tissus de façon plus importante que l'huile de graines de lin) - Résultats d'un essai clinique randomisé de phase I ; Journal of Nutritional Science, Volume 5 , 2016, e2 † Cette affirmation n'a pas été évaluée par la Food and Drug Administration des États-Unis. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, à traiter, à guérir ou à prévenir une quelconque maladie.

« Nous avons formulé ce produit pour offrir aux consommateurs et consommatrices tous les avantages des acides gras oméga sans l'arrière-goût de poisson d'un supplément à base d'huile de poisson. Nous voulions aussi contribuer à améliorer l'environnement dans lequel nous vivons tous et toutes », a indiqué Sibel Uslu, Ph. D., vice-présidente, Développement de produits de Neptune. « Nous sommes très fiers de lancer les suppléments Multi Omega de Forest Remedies, car ils ont tout pour plaire : ils ont bon goût, sont très efficaces, ne représentent aucune menace pour le milieu marin ou l'environnement et sont vendus dans des emballages compostables écoresponsables. Nous sommes également ravis de les rendre plus facilement accessibles par l'entremise de la chaîne Sprouts Farmers Market. »

Témoignant de l'engagement de Neptune Solutions Bien-être envers les produits à base de plantes, une partie des recettes de la vente de produits Forest Remedies sera versée à One Tree Planted, un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui plante des arbres afin d'aider à la réhabilitation des forêts dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.forestremedies.com ou notre vitrine sur Amazon.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/ .

À propos de Sprouts

Sprouts est une entreprise axée sur les aliments de qualité bons pour la santé. Fidèle à son héritage agricole, Sprouts offre une expérience d'épicerie unique, avec un aménagement à aire ouverte où les fruits et légumes frais sont au cœur du magasin. Sprouts favorise le bien-être de manière naturelle grâce à un assortiment soigneusement sélectionné de produits sains, proposés par des personnes portées par une mission. Cette épicerie santé offre les produits les plus récents et novateurs qui se caractérisent par leurs ingrédients sains et au goût du jour, comme des produits biologiques, à base de plantes et sans gluten. Sprouts, dont le siège social est à Phoenix (Arizona), est l'un des détaillants spécialisés d'aliments frais, naturels et biologiques qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis. L'entreprise emploie environ 31 000 personnes et exploite plus de 370 magasins dans 23 États. Pour en savoir plus sur Sprouts et son apport aux communautés, visitez le site about.sprouts.com (en anglais).

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Jessica Adkins, vice-présidente principale, Communications d'entreprise, Neptune Solutions Bien-être inc., [email protected]; Monisha Pillai, Trailblaze, [email protected]; Personnes-ressources pour les investisseurs : Morry Brown, vice-président, Relations avec les investisseurs, Neptune Solutions Bien-être inc., [email protected]; Valter Pinto, directeur général, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254