Neptune Solutions Bien-être inc. termine le regroupement d'actions

LAVAL QC, le 9 juin 2022 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. « Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui, à la suite de son communiqué de presse du 8 juin 2022, la réalisation du regroupement proposé par la Société de ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») à raison d'une (1) action ordinaire après regroupement pour chaque trente-cinq (35) actions ordinaires avant regroupement (le « regroupement »).

Il est prévu que les actions ordinaires après regroupement commenceront à être négociées sur le Nasdaq et à la TSX à l'ouverture des marchés le ou vers le 13 juin 2022. Le nom et le symbole boursier de la Société restent inchangés au Nasdaq et à la TSX à la suite du regroupement. Les nouveaux numéros CUSIP et ISIN des actions ordinaires regroupées sont respectivement 64079L204 et CA64079L2049.

Ce regroupement réduira le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation d'environ 198 millions d'actions ordinaires à environ 5,7 millions d'actions ordinaires. Aucune fraction d'action ordinaire ne sera émise en lien avec le regroupement. Chaque fraction d'action ordinaire restante après l'achèvement du regroupement qui est inférieure à une (1) action ordinaire entière sera augmentée à une (1) action ordinaire entière.

L'agent de transfert de la Société, Services aux investisseurs Computershare inc., en tant qu'agent d'échange dans le cadre du regroupement, a envoyé par courrier à tous les porteurs inscrits d'actions ordinaires (les « porteurs inscrits ») une lettre d'envoi (la « lettre d'envoi ») qui pourra être utilisée par ces porteurs inscrits pour échanger leurs certificats d'actions ordinaires antérieures au regroupement contre des certificats du capital de la Société représentant le nombre consolidé d'actions ordinaires. Une copie de la lettre d'envoi se trouve dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Les porteurs non inscrits ou véritables détenant leurs actions ordinaires par l'intermédiaire d'une banque, d'un courtier ou d'un autre prête-nom n'ont pas besoin de remplir une lettre d'envoi. Ils doivent noter que ces banques, courtiers ou autres prête-noms peuvent avoir des procédures particulières pour traiter le regroupement. Les actionnaires qui détiennent leurs actions ordinaires auprès d'une telle banque, d'un tel courtier ou d'un tel prête-nom et qui ont des questions à ce sujet sont invités à communiquer avec leur prête-nom.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Les énoncés prospectifs concernent des événements ou des résultats futurs, et sont fondés sur les attentes de la direction au sujet d'événements futurs, y compris des énoncés concernant l'achèvement du regroupement, y compris le moment du début de la négociation des actions ordinaires après regroupement. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : [email protected]; Jessica Adkins, vice-présidente principale, Communications d'entreprise, Neptune Solutions Bien-être inc., [email protected]; Personnes-ressources pour les investisseurs : Morry Brown, vice-président, Relations avec les investisseurs, Neptune Solutions Bien-être inc., [email protected] ; Valter Pinto, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254