Neptune Solutions Bien-être inc. se classe parmi les 30 titres les plus performants du TSX et est désignée société de biens de consommation courante ayant la plus forte croissance au Canada

LAVAL, QC, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a le plaisir d'annoncer qu'elle a été inscrite au 11e rang du programme TSX30 et nommée parmi les entreprises canadiennes qui enregistrent la plus forte croissance.

La Bourse de Toronto (TSX) a classé Neptune parmi les 30 titres les plus performants du TSX sur une période de 3 ans, en se fondant sur l'appréciation du prix de l'action ajusté en fonction du dividende, ce qui se traduit par une inclusion dans le programme TSX30. De plus, Neptune a été incluse dans la liste des entreprises canadiennes ayant la plus forte croissance de Report on Business en raison de l'augmentation de son chiffre d'affaires cumulé sur trois ans.

« Depuis que Neptune a introduit ses actions en bourse en 2011, la Bourse de Toronto s'est avérée une plateforme exceptionnelle, qui a permis aux investisseurs nord-américains de participer à la croissance de notre Société. On l'a remarqué particulièrement au cours des 12 derniers mois, alors que nous avons transformé nos activités, qui consistaient principalement en du commerce interentreprises, pour y ajouter le commerce grand public et la vente directe aux consommateurs », a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune.

« Le TSX nous procure une plus grande visibilité auprès de la communauté des investisseurs nord-américains, tant du côté de l'achat que du côté de la vente, ainsi qu'un accès à des données qui nous permettent de comprendre notre activité de négociation et de mieux communiquer avec les investisseurs », a poursuivi M. Cammarata.

« Il s'agit d'un jalon important et d'un honneur pour Neptune. Cela témoigne du solide rendement et de la récente transformation de Neptune, ainsi que de la réaction positive des investisseurs et de leur adhésion à notre vision stratégique visant à constituer un vaste portefeuille de marques et de produits de consommation courante naturels, végétaux et durables dans les marchés clés de la santé et du bien-être, notamment ceux du chanvre, des nutraceutiques, des soins personnels et de l'entretien ménager », a enchaîné M. Cammarata.

« Il est particulièrement remarquable que Neptune soit honorée pendant la difficile pandémie de COVID-19, a ajouté M. Cammarata. Je suis extrêmement fier de la façon dont toute l'équipe de Neptune a su persévérer en ces temps difficiles. Le premier trimestre de l'exercice 2021 a marqué un tournant pour Neptune. Nous avons quadruplé les produits du premier trimestre pour atteindre plus de 21,3 millions de dollars, et nous avons amélioré notre marge bénéficiaire brute, ce qui reflète l'augmentation des volumes et de l'efficacité. Nous attribuons ces jalons au travail acharné de notre équipe et à son dévouement à l'égard de notre mission consistant à redéfinir la santé et le bien-être. Notre personnel est demeuré agile et réactif face à l'évolution des conditions du marché dans le contexte de la pandémie de COVID-19, alors que nous avons accéléré le développement de nouveaux produits et que nous avons mis en œuvre la stratégie visant à intégrer pleinement nos activités dans le domaine de la santé et du bien-être. »

« Nous consolidons nos marques et nos innovations, nous nous rapprochons des consommateurs et nous offrons un service exceptionnel à nos clients B2B, a souligné M. Cammarata. Nous mettons maintenant l'accent sur les biens de consommation courante, sur un modèle commercial de vente directe aux consommateurs et sur le renforcement de notre propre propriété intellectuelle. »

Les programmes TSX30 et Canada's Top Growing Companies ont tous deux été lancés en 2019. Regroupant des entreprises d'un vaste éventail de secteurs, le programme TSX30 souligne la puissance et la diversité des occasions d'investissement au sein du marché de classe mondiale du Canada. Le prix Canada's Top Growing Companies de Report on Business rend hommage à l'esprit entrepreneurial en valorisant la réussite d'entreprises indépendantes axées sur la croissance.

Le classement TSX30 et la liste des entreprises lauréates du prix Canada's Top Growing Companies de 2020 sont publiés respectivement dans TK et en ligne au tsx.com/tsx30 et au tgam.ca/TopGrowing.

Pour en savoir plus sur Neptune Solutions Bien-Être inc., consultez le site https://neptunecorp.com/fr.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc. :

Neptune Solutions Bien-Être est une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un vaste portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue, réduite ou adaptée à des catégories de produits adjacentes afin de cerner des pistes d'innovation, de s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché, et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Forte de plusieurs décennies d'expertise en matière d'extraction et de formulation de produits, Neptune est un fournisseur de premier plan de solutions clés en main de développement de produits et de chaîne d'approvisionnement pour les clients d'affaires dans plusieurs secteurs verticaux, notamment les produits légaux à base de cannabis et de chanvre, les nutraceutiques et les biens de consommation courante fournis en marque blanche. La Société occupe une place de choix dans le secteur du cannabis et du chanvre grâce à ses activités de recherche, de développement et de commercialisation axées sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Neptune a son siège social à Laval, au Québec, , et possède une usine de production de 4 645 mètres carrés (50 000 pieds carrés) à Sherbrooke, au Québec, ainsi qu'une usine de 2 230 mètres carrés (24 000 pieds carrés) en Caroline du Nord. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/ .

Énoncés prospectifs :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

