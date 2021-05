Neptune Solutions Bien-Être inc. présente une mise à jour concernant son conseil d'administration

LAVAL, QC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que Richard Schottenfeld a démissionné de son poste d'administrateur de la Société pour des raisons personnelles. Cette démission prend effet le 17 mai 2021.

John Moretz, président du conseil d'administration de Neptune, a émis le commentaire suivant : « Rick s'est révélé être une ressource inestimable pour la Société au cours de son mandat. Au nom de l'ensemble du conseil, j'aimerais le remercier pour ses contributions et son dévouement et lui souhaiter beaucoup de succès à l'avenir. »

La Société s'est engagée à s'aligner sur les pratiques exemplaires des entreprises de biens de consommation courante dans de nombreux secteurs, notamment les produits du cannabis, les nutraceutiques, les produits de beauté et de soins personnels, ainsi que les aliments et boissons biologiques.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Sprout Food, Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.neptunecorp.com.

