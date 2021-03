Neptune Solutions Bien-être Inc. lance sa seconde marque de cannabis, PanHash(MC), exclusivement au Québec

--LA SOCIÉTÉ A ÉGALEMENT ANNONCÉ LA SIGNATURE D'UNE LETTRE D'ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS (SQDC) POUR LA DISTRIBUTION DE PanHashMC EN LIGNE ET DANS PLUS DE 60 SUCCURSALES--

LAVAL, QC, le 10 mars 2021 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être, Inc. (« Neptune » ou « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée a signé une lettre d'entente avec la Société québécoise du cannabis (SQDC), le seul détaillant légal de cannabis récréatif dans la province, pour la vente de sa nouvelle marque de cannabis PanHashMC.

L'annonce a été faite par Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune Solutions Bien-être Inc.

« Il s'agit d'une période fort excitante pour Neptune alors que nous annonçons cette entente avec la Société québécoise du cannabis et notre nouvelle marque de cannabis récréatif, PanHashMC », a déclaré M. Cammarata.

PanHashMC a été spécialement développée pour refléter les racines et l'héritage québécois de Neptune. PanHashMC se focalise sur des produits sécuritaires et de qualité qui rivalisent avec les marques qui sont sur le marché local. Le premier lancement de PanHashMC comprendra deux produits à haute concentration en CBD, soit de l'huile de cannabis et des capsules. Ces produits bénéficient tous deux de la technologie exclusive d'extraction à l'éthanol froid de Neptune, qui produit des extraits à spectre complet préservant tous les terpènes de la plante.

M. Cammarata ajoute à cet effet que « l'entrée de PanHashMC sur le marché est complémentaire à la marque de cannabis originale de Neptune, Mood Ring, qui est disponible à la fois à la Société ontarienne du cannabis et la Société du cannabis de la Colombie-Britannique. L'ajout de la marque PanHashMC à la famille Neptune et l'entente avec la SQDC permettent à Neptune d'offrir des produits de cannabis abordables, durables et de qualité au Québec. »

L'entente autorise Neptune à fournir des produits PanHashMC à la SQDC pour la vente au Québec. Les produits PanHashMC devraient être disponibles à l'achat dès ce printemps. L'entente avec le Québec rend les produits de cannabis récréatifs de Neptune, sous la marque PanHashMC ou Mood Ring, disponibles chez plus de 900 détaillants à travers trois provinces au Canada.

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC.

Neptune Solutions Bien-être Inc. est une entreprise de santé et de bien-être diversifiée et complètement intégrée. Avec comme mission de redéfinir la santé et le bien-être, Neptune axe ses efforts sur le développement d'une vaste gamme de produits de consommation abordables et de haute qualité afin de s'adapter aux tendances à long terme et à la demande du marché pour des marques durables et passionnées qui favorisent un style de vie naturel et à base de plantes. La compagnie utilise une infrastructure de chaîne rentable pouvant facilement s'ajuster à l'approvisionnement et la fabrication, qui peut être augmentée et réduite au besoin, ou se recentrer sur de nouveaux produits adjacents afin de cerner de nouvelles opportunités d'innovation, s'adapter rapidement aux préférences et à la demande des consommateurs, et mettre de nouveaux produits sur le marché grâce à ses partenaires commerciaux et réseaux de commerce en ligne. Mettant à profit des décennies d'expertise dans l'extraction et la formulation de produits, Neptune est l'un des principaux développeurs de produits clés en main et fournisseurs de chaînes d'approvisionnement pour les clients commerciaux de plusieurs secteurs verticaux de la santé et du bien-être, y compris le cannabis et le chanvre légal, les nutraceutiques et les produits de consommation en marque blanche. La compagnie occupe une position importante dans le domaine du cannabis et du chanvre avec la recherche, le développement et la commercialisation axés sur l'utilisation de cannabinoïdes dans les produits ménagers pour les rendre plus sécuritaires, sains et efficaces. Le siège social de Neptune est situé à Laval, au Québec, avec une installation de production de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec et une installation de 24 000 pieds carrés en Caroline du Nord. Pour plus d'informations, veuillez visiter: https://neptunecorp.com/.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques ou actuels constituent des « déclarations prospectives » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune soient sensiblement différents des résultats historiques ou de tout résultat futur exprimé ou implicite dans ces déclarations prospectives. Outre les déclarations qui décrivent explicitement ces risques et incertitudes, les lecteurs sont priés de prendre en compte les déclarations étiquetées avec les termes « croit », « croyance », « s'attend », « a l'intention », « projette », « anticipe », « sera », « devrait » ou « prévoit » qui sont incertains et prospectifs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde et la section « Mise en garde concernant les informations prospectives » contenue dans la dernière notice annuelle de Neptune (la « notice annuelle »), qui fait également partie du dernier rapport annuel de Neptune sur formulaire 40-F, et qui est disponible sur la SEDAR à www.sedar.com , sur la EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section investisseurs du site Web de Neptune à www.neptunecorp.com . Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige. Les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont également généralement soumises à d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les dépôts de titres publics de Neptune auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et de la Commission canadienne des valeurs mobilières. Des informations supplémentaires sur ces hypothèses et ces risques et incertitudes figurent dans la notice annuelle sous « Facteurs de risque ».

Ni le NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué.

