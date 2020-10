Son expansion rapide dans le domaine des produits de santé et de bien-être lui permet d'envisager une croissance composée pour de nombreuses années à venir

LAVAL, QC, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a fait aujourd'hui le point sur ses activités et son exploitation.

Malgré le déclin de l'activité économique mondiale depuis l'apparition de la COVID-19, Neptune a adopté des mesures transformatrices et fructueuses pour accroître ses ventes, son réseau de distribution et sa portée, tant dans le segment du commerce interentreprises (B2B) que dans celui du commerce entreprise-consommateur (B2C) sur le marché des biens de consommation courante.

Plus précisément :

Neptune a mis en place une stratégie double de commercialisation B2B et B2C visant à étendre considérablement sa portée de distribution à l'échelle mondiale. Cette stratégie permet à Neptune de se démarquer de ses concurrents. Elle a commencé à générer des revenus réguliers et à long terme pour la Société alors qu'elle commence à vendre ses produits dans ces canaux également.



Il y a douze mois, la distribution de biens de consommation courante ne procurait aucun revenu à Neptune. Les revenus bruts dans cette catégorie s'accélèrent pour Neptune et devraient compter pour plus de 70 % de ses revenus au troisième trimestre de l'exercice 2021.





Neptune a récemment soumis une demande d'enregistrement à l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) pour sa nouvelle gamme de lingettes désinfectantes se qualifiant pour la liste N de l'EPA : Désinfectants destinés à être utilisés contre le SRAS-CoV-2. Neptune a pris l'engagement stratégique de fabriquer ce produit pour aider dans la lutte contre la COVID-19, et cette demande représente une étape réglementaire cruciale et nécessaire pour que la Société puisse mettre sur le marché des lingettes désinfectantes sécuritaires et efficaces.





et PMGSL Holdings, LLC (collectivement les « défendeurs ») conformément à la convention d'achat d'actifs datée du 9 avril 2019 entre, notamment, Neptune et les défendeurs. Cette demande est liée à l'achat par quasi-totalité des actifs des entités précédentes de PMGSL Holdings, LLC. Neptune allègue, entre autres, une rupture de contrat et une représentation inexacte et négligente de la part des défendeurs en rapport avec la convention d'achat d'actifs et demande, notamment, une restitution équitable et tous les dommages-intérêts recouvrables en vertu de la loi. Pour accroître son efficacité et la rentabilité future de toutes ses activités, Neptune a réduit ses effectifs de 25 % afin de se concentrer sur les initiatives commerciales et d'accélérer la rentabilité en mettant moins l'accent sur les investissements à long terme à actifs lourds. De plus, la Société a récemment réussi à faire annuler l'accréditation du syndicat représentant les employés de son usine de Sherbrooke , au Québec. Cette tendance entraînera une augmentation des indicateurs clés de performance opérationnelle, comme le revenu par employé, avec une efficacité qui devrait être multipliée par quatre au cours de l'exercice 2021 par rapport à la période précédente de l'exercice 2020.





, chef de la direction et président de Neptune, a décrit notre position dans , dans un article intitulé COVID-19 Should be the Catalyst to Legalize Cannabis (La COVID-19 devrait être le catalyseur pour légaliser le cannabis). M. Cammarata a établi des comparaisons avec le 18 amendement de la Constitution américaine, qui avait interdit la fabrication, la vente ou la distribution d'alcool en 1920, avec l'abrogation subséquente des lois sur l'alcool et avec l'aide apportée pour mettre fin à la Grande Dépression. En prévision d'une éventuelle légalisation fédérale du cannabis aux États-Unis, Neptune se prépare activement à assurer une distribution de masse. La gamme Mood RingMC de Neptune - qui sera commercialisée dès cet automne dans certains marchés canadiens afin de répondre à la demande des consommateurs pour des produits de cannabis de grande qualité, abordables et respectueux de l'environnement - permet à la Société de faire croître les marques qu'elle possède et exploite afin d'introduire des produits de cannabis supplémentaires pour enrichir ses gammes de produits à base de chanvre et d'huiles essentielles.

La Société a ajouté ceci : « Nous estimons que nous sommes en mesure d'alimenter la croissance pendant de nombreuses années. Nous demeurons extrêmement confiants dans notre capacité à continuer de conquérir des parts de marché en nous concentrant sur le principe fondamental de Neptune, à savoir améliorer la santé et le bien-être des consommateurs du monde entier en leur offrant des produits novateurs du réveil au coucher, tout en recherchant activement de nouvelles sources de revenus. Ce faisant, Neptune modifiera les habitudes de consommation grâce à des produits novateurs et écologiques afin que nos clients puissent vivre plus longtemps et se sentir mieux. Et ensemble, nous pouvons construire un monde plus durable. »

