La Société prévoit que le passage à un modèle d'affaires axé sur des revenus provenant de nouvelles catégories de produits de marque dans le créneau B2C, notamment les fleurs de cannabis et les vapoteuses, dégagera des marges plus élevées au sein d'un marché de 2,1 milliards de dollars

À l'occasion du vote de la Chambre des représentants des États-Unis sur la décriminalisation, la Société annonce la production de ses premiers produits de haschisch dans son installation du Québec

LAVAL, QC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a présenté aujourd'hui une mise à jour sur sa stratégie de transition et de croissance par l'entremise de Dre Toni Rinow, chef de la direction financière et chef des opérations mondiales.

La Société est en train de finaliser la transformation de son modèle d'affaires au cours des troisième et quatrième trimestres de l'exercice 2021. Elle entend désormais passer d'un modèle axé sur l'extraction du chanvre et du cannabis vers un modèle axé sur les biens de consommation courante et les produits arborant une marque, comme Mood RingMC - un portefeuille de produits à base de cannabinoïdes mis au point et fabriqués de bout en bout ciblant à la fois les consommateurs de CBD axés sur le bien-être qui recherchent des produits naturels et ceux du marché récréatif qui optent pour des concentrés de THC.

Neptune démarre sa production commerciale de haschisch, composé de trichomes de cannabis extraits à l'aide de ses propres technologies brevetées dans l'usine spécialement construite à cet effet par la Société à Sherbrooke, au Québec. Les produits à base de haschisch sont destinés aux consommateurs du marché récréatif qui sont à la recherche de produits à forte teneur en THC. Ils seront offerts dans 567 magasins de détail en Ontario et en Colombie-Britannique. Cette empreinte pourrait s'étendre à des détaillants dans d'autres provinces lorsque de nouvelles conventions d'approvisionnement auront été conclues.

La société possède et exploite également les marques Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC et OCEANO3MC. De plus, elle poursuit les négociations avec divers ambassadeurs de la marque afin de bonifier son offre de produits - notamment ceux fournis en marque blanche - et d'accélérer leur mise en marché auprès de différentes générations et de différents groupes démographiques dans un effort déterminé pour conquérir des parts de marché.

Neptune est payée sur les ventes de ses produits à base de cannabis, mais s'attend à ne comptabiliser la totalité des revenus que sur les ventes au client final au cours de la première année d'un produit en raison des normes comptables IFRS. Par conséquent, à court terme, tant les revenus que les marges brutes seront touchés. Parallèlement, Dre Rinow a déclaré : « La Société s'est concentrée sans relâche sur l'amélioration des marges brutes et le développement de son créneau principal - les marques grand public détenues et exploitées par elle - dans le but de poursuivre, tout au long de l'exercice 2022, l'atteinte d'un BAIIA ajusté positif. »

La Société considère comme un tournant décisif le passage d'un modèle d'affaires centré sur l'extraction pour autrui - une activité à faible marge et à risque élevé située au bas de la cascade économique - vers un modèle d'affaires orienté vers la fabrication de produits de sa propre marque - une activité à marge plus élevée et à risque moindre située au sommet de la cascade économique. À son avis, cette transition lui permettra de devenir une entreprise novatrice et durable de classe mondiale, qui se démarque de ses pairs et est conçue en vue d'une rentabilité à long terme. La Société estime également que la constitution de son propre portefeuille de marques se traduira par une augmentation de la valeur des actifs, des flux de trésorerie plus durables et des marges brutes plus élevées. Elle pourra ainsi enregistrer un BAIIA ajusté positif plus rapidement que dans le cadre d'un modèle d'affaires B2B, dont la marge est faible.

Ces démarches prépareront également la Société à relever son prochain grand défi : son expansion future dans le marché mondial du cannabis légal destiné aux adultes et du chanvre, en commençant par les États-Unis, qui pourraient légaliser le cannabis sous la direction du président élu Joe Biden. Avant même que M. Biden ne prête serment en tant que 46e président, il est attendu que la Chambre des représentants des États-Unis soumette le projet de loi MORE (Marijuana Opportunity, Reinvestment and Expungement) à un vote complet dès cette semaine.

« En plus de s'être engagée à innover et à se démarquer dans le créneau du cannabis, ainsi qu'à proposer différents degrés de puissance et profils de goût pour répondre à un large éventail de préférences, Neptune veille à exploiter ses activités de manière à améliorer les marges brutes tout en maintenant prudemment une solide position de trésorerie. Nous avons récemment publié les revenus bruts trimestriels les plus élevés jamais réalisés par la Société, qui, parallèlement, a déployé des efforts considérables pour renforcer son efficacité opérationnelle afin de créer de la valeur pour les actionnaires, a souligné Dre Rinow. À cette fin, Neptune accélère son déploiement dans les segments de marché les plus à même de générer des marges brutes plus élevées sur les ventes, comme ses produits de marque détenus et exploités par elle. Cela comprend la mise au point de vapoteuses, de bonbons gélifiés, de fleurs de cannabis et d'autres produits infusés de marque Mood RingMC et d'autres marques à être annoncées plus tard. »

En ce qui a trait aux autres facettes des activités diversifiées de Neptune, notamment sur le plan du commerce international, mentionnons que la Société doit reporter au quatrième trimestre de l'exercice 2021 (ou plus tard) l'exécution de certaines commandes de produits fabriqués à l'étranger en raison de la hausse des coûts du fret aérien et des difficultés rencontrées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales résultant des conditions macroéconomiques difficiles liées à la pandémie de COVID-19. D'importantes charges liées à la restructuration et d'autres charges ponctuelles ont été comptabilisées au deuxième trimestre de l'exercice 2021, tel que communiqué le 16 novembre dans l'annonce des résultats de Neptune. Bien que certains volets des activités de la Société aient connu une croissance remarquable, ils ont été soumis à d'énormes pressions sur les marges et à des exigences de livraison accélérée. Ces facteurs ont empêché la Société de réaliser des marges brutes acceptables, comme le veut sa stratégie financière de base.

« Neptune demeure très enthousiaste à propos de ses activités, de la force de son marché et de son plan pour l'avenir. Son expansion continue et rapide lui permettra de maintenir et de soutenir son chiffre d'affaires tout en poursuivant sa croissance d'une manière diligente et prudente sur le plan financier. Une telle discipline financière et une telle agilité opérationnelle permettront à Neptune de mieux se positionner pour croître et réussir tant à court terme que lors des décennies à venir. Elles nous permettront également de renforcer notre pertinence et de nous rapprocher encore davantage de nos consommateurs, de nos clients et de nos communautés », a ajouté Dre Rinow.

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. :

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise une mesure financière ajustée - le bénéfice ajusté avant les intérêts, l'impôt et les amortissements (BAIIA ajusté) - pour évaluer sa performance d'exploitation. Cette mesure financière non conforme aux IFRS est composée d'ajustements qui sont issus directement des états financiers de la Société et sont présentés de manière uniforme. La Société utilise cette mesure afin d'évaluer sa performance financière historique et future, ainsi que sa performance par rapport à ses concurrents. Cette mesure aide également la Société à planifier et à faire des projections pour les périodes futures ainsi qu'à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques. La Société est d'avis qu'en rendant cette information disponible aux investisseurs, en plus des mesures conformes aux IFRS, elle permet à ceux-ci de voir les résultats de la Société du point de vue de la direction, et ainsi de mieux comprendre sa performance financière passée et future.

La réglementation en matière de valeurs mobilières exige que les sociétés avertissent les lecteurs du fait que les résultats et autres mesures établis selon un autre référentiel que les IFRS n'ont pas de sens normalisé et qu'il est peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées de manière isolée. La Société utilise le BAIIA ajusté pour mesurer sa performance d'une période à l'autre sans les variations découlant de certains ajustements qui pourraient éventuellement fausser l'analyse des tendances de sa performance d'exploitation et parce que la Société estime que cette mesure fournit de l'information pertinente sur sa situation financière et ses résultats d'exploitation. La méthode de calcul du BAIIA ajusté de Neptune peut différer de celle utilisée par d'autres sociétés.

Neptune calcule son BAIIA ajusté en ajoutant au bénéfice net (à la perte nette) les charges financières nettes et les amortissements et en soustrayant le recouvrement d'impôts. D'autres éléments, comme la rémunération à base d'actions, la rémunération de personnes autres que des employés liée à des bons de souscription, les provisions pour litiges, les frais d'acquisition, les primes d'embauche, les indemnités de départ et les coûts connexes de la Société sont également ajoutés car ils peuvent varier considérablement d'une période à l'autre. Le fait d'effectuer des ajustements en fonction de ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs au calendrier de livraison des commandes, à l'atteinte de mesures financières, y compris un BAIIA ajusté positif, la progression des marges brutes et la croissance des activités de la Société, comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à http://www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

