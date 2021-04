Finalise sa transition en une société intégrée de biens de consommation courante

Prévoit le lancement d'une gamme de boissons au cbd aux états-unis, notamment des thés aromatisés et des limonades

Annonce le lancement de produits oméga 3-6-9 d'origine végétale

LAVAL, QC, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a fait aujourd'hui le point sur ses activités commerciales et stratégiques. Au cours de l'année écoulée, Neptune a connu une transformation considérable, passant d'une entreprise B2B d'extraction de cannabis et de chanvre à une entreprise de produits de consommation entièrement intégrée. La stratégie à long terme de la Société est axée sur le secteur de la santé et du bien-être, avec un accent particulier sur certains secteurs verticaux de biens de consommation courante, notamment les produits du cannabis, les nutraceutiques, les produits de beauté et de soins personnels ainsi que les aliments et boissons biologiques. Le portefeuille actuel de marques novatrices et créatrices de marché de Neptune dans ces secteurs verticaux comprend Mood RingMC, PanHashMC, SproutMD, NurturMeMD, NoshMD, Neptune Wellness, Forest RemediesMD et Ocean RemediesMD.

La Société a l'intention de poursuivre la croissance interne de son portefeuille de marques actuel en misant sur l'innovation et sur les contributions de ses équipes de développement de produits et de recherche et développement.

« Nous avons fait d'énormes progrès pour transformer une entreprise vieille de 22 ans en l'espace de moins de 2 ans. Nous sommes à un moment unique de l'histoire, et nous estimons que les possibilités qui s'offrent à nous sont immenses, a affirmé Michael Cammarata, président et chef de la direction de Neptune. Nous sommes en train de tracer une nouvelle voie dans le domaine de la santé et du bien-être, qui aura des répercussions sur l'ensemble du secteur. Nous sommes convaincus que nos actions nous permettront de générer une croissance forte et disciplinée, d'accroître nos marges et de mettre au point un portefeuille de produits et de marques novateurs et dignes de confiance. »

M. Cammarata a ajouté ceci : « Aujourd'hui, tous nos secteurs d'activité, à l'exception de celui du cannabis, contribuent positivement à la marge brute. Mood Ring a dépassé nos attentes et atteindra bientôt le stade de l'évolutivité. La décision difficile de passer du statut d'extracteur de cannabis et de chanvre B2B à celui d'entreprise de biens de consommation courante créatrice de marché et diversifiée pendant une pandémie mondiale sans précédent, alors que le monde est en proie à l'instabilité économique, s'imposait pour créer la valeur à long terme à laquelle nos actionnaires s'attendent. Je suis reconnaissant de pouvoir compter sur le soutien unanime du conseil d'administration, sur l'appui massif et la patience de nos investisseurs institutionnels à long terme et, surtout, sur le travail acharné des employés de Neptune pour assurer la réussite de cette transformation.

L'avenir de Neptune sera axé sur la création de marques et sur une croissance interne accélérée, complétée par de nouvelles acquisitions, le tout fondé sur l'excellence opérationnelle. La première étape de cette nouvelle stratégie est le lancement d'une gamme de boissons infusées au CBD, en commençant par les thés et les limonades, qui devrait être commercialisée aux États-Unis plus tard au cours de l'année. De plus, nous allons lancer sur le marché américain un produit perturbateur composé d'oméga 3-6-9 d'origine végétale, ainsi que de la vaisselle et des ustensiles d'origine végétale. »

« La vision de Michael, soutenue à l'unanimité par le conseil d'administration, positionne la Société pour une croissance accélérée dans plusieurs secteurs verticaux, a déclaré John Moretz, président du conseil d'administration de Neptune. L'ampleur de la transformation de Neptune est remarquable et devrait se traduire par une croissance considérable à long terme de son chiffre d'affaires. Je dis depuis longtemps que les entreprises les plus performantes, quel que soit leur secteur d'activité, doivent continuellement se transformer et évoluer en fonction de la fluctuation des conditions. La vision de Michael consistant à évoluer rapidement dans un contexte de pandémie mondiale et de difficultés économiques était tout indiquée à ce moment. »

Direction générale. À la demande de la direction actuelle de la Société, le conseil d'administration a décidé d'élargir l'équipe de direction afin de soutenir l'exécution de la vision de la Société. Neptune se dotera d'un président chargé de soutenir le portefeuille de marques de biens de consommation courante en Amérique du Nord. Ce poste, une fois pourvu, relèvera directement de Michael Cammarata. En outre, Neptune a récemment embauché Emily Fletty au poste de vice-présidente des ressources humaines. Mme Fletty apporte à la Société une expérience considérable en gestion des ressources humaines acquise au sein de plusieurs entreprises dynamiques en pleine croissance.

Aliments et boissons biologiques. Neptune a acquis une participation majoritaire dans Sprout Foods, inc. (« Sprout ») en février 2021, et l'intégration complète devance les attentes. Sprout fait partie intégrante du portefeuille de Neptune dans le domaine de la santé et du bien-être et représente une marque clé dans le secteur des aliments et boissons biologiques. Depuis la clôture de l'acquisition de Sprout, la Société a commencé à étendre la distribution des produits de Sprout à presque tous les magasins de détail de Target aux États-Unis. La Société prévoit également de lancer les produits Sprout au Canada et au Royaume-Uni au cours du deuxième trimestre.

Nutraceutiques. Neptune se concentre sur l'expansion de sa technologie exclusive d'administration d'oméga-3 MaxSimilMD tout en améliorant la croissance et la rentabilité de son secteur vertical des nutraceutiques. Il s'agit notamment d'élargir la base d'approvisionnement et de fabrication, ce qui devrait permettre de réduire considérablement les coûts de production et d'améliorer les marges brutes et le rendement du capital investi. La gamme de produits MaxSimilMD sera étoffée par le lancement de deux nouveaux produits de consommation : MaxSimilMD avec CoQ10 et MaxSimilMD avec curcumine. De plus, la Société prévoit de lancer une nouvelle gamme de vaporisateurs et de pompes à vitamines pour les enfants et les adultes en collaboration avec certains partenaires détaillants. Pour soutenir la croissance accélérée prévue, la force de vente du secteur vertical des nutraceutiques aux États-Unis a été renforcée afin de maximiser la notoriété de ces produits et d'optimiser la répartition des capacités et de l'expertise en matière de formulation de CBD, de prébiotiques, de probiotiques et de protéines.

Cannabis. Neptune a réalisé des progrès notables dans l'expansion de la distribution de ses produits au sein du marché canadien du cannabis au cours des derniers mois. La Société a reçu l'autorisation de vendre ses produits Mood Ring et PanHash dans quatre provinces (Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique). Ces produits sont actuellement vendus en Colombie-Britannique et en Ontario, et il est prévu de les vendre bientôt en Alberta et au Québec. De plus, Santé Canada a récemment accordé à Neptune une modification de sa licence pour lui permettre de vendre de la fleur de cannabis séchée et des joints de cannabis préroulés sur le marché canadien.

Recours collectif d'actionnaires. Le 16 mars 2021, un recours collectif présumé a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district Est de New York contre la Société et certains de ses dirigeants actuels et anciens, alléguant des violations aux articles 10(b) et 20(a) du Securities Exchange Act of 1934. La Société estime que ces réclamations sont sans fondement et a l'intention de se défendre vigoureusement.

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. :

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux. Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides. Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.neptunecorp.com/.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières, comme les énoncés concernant le lancement de nouveaux produits, y compris le moment de leur lancement, la capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie d'affaires, y compris l'atteinte de la réalisation de la rentabilité, l'augmentation des marges brutes ou d'autres paramètres financiers, la capacité de la Société à trouver des candidats appropriés lors de ses recherches de cadres et si la Société l'emporte dans le recours collectif intenté contre elle. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à https://www.sedar.com/, sur EDGAR, à https://www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à https://www.neptunecorp.com/. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

