LAVAL,QC, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui que son unité commerciale Innovations a conclu une facilité sous forme de lettre de crédit avec Perceptive Advisors. Cette facilité fournira à la Société un financement à concurrence de 45 millions de dollars américains pour soutenir l'exécution de commandes importantes passées par un client.

Ces produits sont achetés par Neptune auprès d'un fournisseur étranger. Neptune ne paie pas de frais pour la mise en place de cette facilité, qui entraînera des frais de 2,5 % sur tous les fonds actuellement prélevés dans le cadre de la facilité.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien de Perceptive, un chef de file reconnu en matière de capital de croissance, pour soutenir la demande croissante pour les produits de Neptune », a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune Solutions Bien-être.

« Perceptive est heureuse de fournir du capital de croissance pour soutenir la stratégie prometteuse de Neptune. Nous sommes enthousiastes quant aux perspectives potentielles de la Société, qui poursuit sa transformation en chef de file dans le domaine des biens de consommation courante pour la santé et le bien-être », a affirmé Adam Stone, chef des placements de Perceptive Advisors.

Perceptive Advisors est le propriétaire réel de plus de 10 % des titres avec droit de vote de la Société et est un « apparenté » de la Société au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). À ce titre, la facilité constitue une « opération entre apparentés » au sens du Règlement 61-101. La Société compte sur une exemption de l'exigence en matière d'approbation des actionnaires minoritaires qui s'applique aux opérations entre apparentés, laquelle exemption est à la disposition de la Société puisque : i) la facilité a été obtenue à des conditions commerciales raisonnables qui ne sont pas moins avantageuses pour la Société que si la facilité était obtenue auprès d'une personne n'ayant aucun lien de dépendance avec la Société ; ii) la facilité n'est pas convertible en actions ou en titres avec droit de vote de la Société ou d'une filiale de la Société ; et iii) le principal ou les intérêts de la facilité ne peuvent être remboursés sous forme d'actions ou de titres avec droit de vote de la Société ou d'une filiale de la Société. Les membres du conseil d'administration, qui sont tous indépendants de Perceptive Advisors, ont approuvé cette opération à l'unanimité.

Pour plus de renseignements, consultez le site www.neptunecorp.com.

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. :

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit novateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.neptunecorp.com.

À PROPOS DE PERCEPTIVE ADVISORS :

Fondée en 1999 et établie à New York, Perceptive Advisors est une firme de gestion de placements dont les actifs s'élèvent à plus de 5 milliards de dollars américains. Ses activités sont axées sur le soutien des progrès de l'industrie des sciences de la vie en cernant les occasions et en orientant des ressources financières vers les technologies les plus prometteuses dans le domaine des soins de santé. Pour en savoir plus sur Perceptive, visitez le site www.perceptivelife.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'exécution de bons de commande, la disponibilité des produits du fournisseur de Neptune, l'utilisation prévue du produit du financement et d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : ICR, John Mills, 646 277-1254, [email protected] ; Médias : ICR, Cory Ziskind, 646 277-1232, [email protected]

