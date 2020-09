LAVAL, QC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) a conclu une entente avec British Columbia Liquor Distribution Branch (BCLDB), le grossiste et détaillant public de cannabis à usage non médical de la province, pour la vente et la distribution de la nouvelle gamme de produits exclusive Mood Ring de Neptune.

« Nous sommes heureux de nous associer à BCLDB pour introduire notre marque Mood Ring en Colombie-Britannique. Cela permettra à Neptune de faire bénéficier un plus grand nombre de personnes des avantages procurés par le cannabis légal », a affirmé Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune.

Cette entente marque le lancement de la gamme de produits Mood Ring de Neptune sur le marché canadien du cannabis à usage non médical. Les produits devraient être offerts cet automne par l'entremise de la boutique en ligne de BC Cannabis Stores, ainsi que dans ses 20 points de vente au détail étatiques répartis aux quatre coins de la Colombie-Britannique. De plus, la gamme de produits Mood Ring sera proposée aux 271 détaillants privés titulaires d'une licence de la Colombie-Britannique.

Le déploiement initial des produits comprendra les produits High CBD, Classic Hashish et Legacy Hashish de Mood Ring. Mood Ring fournira des produits durables et de qualité supérieure à base de CBD et de THC au marché du cannabis à usage non médical.

Neptune misera sur sa technologie brevetée d'extraction à l'éthanol froid pour créer une gamme complète d'extraits pour les produits de CBD de marque Mood Ring. Par ailleurs, elle s'appuiera sur son nouveau procédé d'extraction sans solvant pour les concentrés de THC.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un vaste portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue, réduite ou adaptée à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation, de s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché, et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Forte de plusieurs décennies d'expertise en matière d'extraction et de formulation de produits, Neptune est un fournisseur de premier plan de solutions clés en main de développement de produits et de chaîne d'approvisionnement pour les clients d'affaires dans plusieurs secteurs verticaux, notamment les produits légaux à base de cannabis et de chanvre, les nutraceutiques et les biens de consommation courante fournis en marque blanche. La Société occupe une place de choix dans le secteur du cannabis et du chanvre grâce à ses activités de recherche, de développement et de commercialisation axées sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Neptune a son siège social à Laval, au Québec et possède une usine de production de 4 645 mètres carrés (50 000 pieds carrés) à Sherbrooke, au Québec, ainsi qu'une usine de 2 230 mètres carrés (24 000 pieds carrés) en Caroline du Nord. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/ .

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune, lequel est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune à l'adresse www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué

