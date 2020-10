Le partenariat avec le fabricant de biens de consommation courante constitue la première entente de distribution internationale de Neptune à l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce qui lui permet de rejoindre plus de 2,1 milliards de personnes

LAVAL, QC, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente de distribution avec une filiale de The Kraft Heinz Company (NASDAQ : KHC) (« Kraft Heinz ») pour commercialiser et distribuer ses produits en Inde, au Vietnam, aux Caraïbes et en Amérique latine.

La division Innovations - Santé et bien-être de Neptune prévoit que le partenariat avec Kraft Heinz apportera des revenus supplémentaires importants à partir de la fin de l'exercice 2021 de Neptune et augmentera considérablement les occasions de distribution mondiale des produits de consommation courante de marque de Neptune en Inde, au Vietnam, dans les îles des Caraïbes et en Amérique latine. Ces quatre régions comptent une population combinée de plus de 2,1 milliards de personnes, ce qui procure aux activités de Neptune un rayonnement sans précédent.

« Cette entente avec Kraft Heinz représente une autre étape importante dans l'expansion spectaculaire de la portée commerciale de Neptune et dans sa transformation en une entreprise de commerce entreprise-consommateur. Elle souligne particulièrement la confiance affichée par autrui envers la capacité de Neptune - et de son équipe de vente talentueuse, tenace et expérimentée - d'obtenir des résultats à l'extérieur de l'Amérique du Nord, a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Nous tirerons parti de ce partenariat pour étendre le rayonnement de nos propres marques à des millions de consommateurs en Inde, au Vietnam, dans les îles des Caraïbes et en Amérique latine - quatre grands marchés dynamiques où nous entrevoyons de remarquables possibilités de croissance. Ceci est conforme à la stratégie double de Neptune, qui consiste à pénétrer à la fois les marchés B2B et B2C afin de servir les consommateurs tant du commerce de gros et que du commerce de détail, et ce, à l'échelle mondiale. »

Les marques de Kraft Heinz incluses dans la distribution sont Boca Burger, Gevalia, Grey Poupon, Oscar Mayer, fromage à la crème Philadelphia, Planters, Wattie's, Golden Circle, sauce HP, Jell-O, Kool-Aid, Maxwell House et autres.

À PROPOS DE NEPTUNE SOLUTIONS BIEN-ÊTRE INC. :

Neptune Solutions Bien-Être est une entreprise mondiale unique dans le domaine de la santé et du bien-être qui modifie les habitudes des consommateurs en créant et en distribuant des produits de consommation écologiques, éthiques et novateurs. Le fait que Neptune se concentre simultanément sur le développement de marques orientées vers les clients B2C et B2B lui permet d'avoir une portée et une envergure internationales à partir de ses propres installations, qui assurent l'extraction et la création de la formulation des produits, jusqu'à la surface de vente des principaux détaillants mondiaux.

Soutenu par un esprit perturbateur, le modèle d'affaires diversifié et entièrement intégré de Neptune se concentre sur des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, ainsi que sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Son portefeuille comprend des marques émergentes comme Forest RemediesMC, Ocean RemediesMC, Neptune WellnessMC, Mood RingMC et OCEANO3MC, qui sont en passe de connaître une croissance et une expansion rapides.

Neptune dispose d'une infrastructure de fabrication et une chaîne d'approvisionnement peu coûteuses qui peuvent être étendues, réduites ou adaptées à des catégories de produits adjacentes afin de cerner de nouvelles pistes d'innovation. Elle peut ainsi s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché et commercialiser de nouveaux produits ainsi que d'autres marques du classement Fortune 100 par l'intermédiaire de ses partenaires stratégiques de distribution, de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Neptune est engagée envers sa mission principale, qui consiste à redéfinir la santé et le bien-être et à aider l'humanité à prospérer en fournissant des solutions durables axées sur les consommateurs. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/.

À PROPOS DE KRAFT HEINZ

Depuis 150 ans, Kraft Heinz (Nasdaq : KHC) fabrique certains des produits les plus appréciés au monde. Kraft Heinz est l'une des plus grandes entreprises mondiales de produits alimentaires et de boissons, dont le chiffre d'affaires net s'élevait en 2019 à quelque 25 milliards de dollars. Le portefeuille de Kraft Heinz se compose d'un ensemble varié de marques emblématiques et émergentes. En tant que gardiens de ces marques et créateurs de nouveaux produits novateurs, nous nous consacrons à la santé durable de nos populations et de notre planète. Pour en savoir plus, visitez le site www.kraftheinzcompany.com (en anglais) ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS :

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle. Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : ICR, John Mills, 646 277-1254, [email protected]; Médias : ICR, Cory Ziskind, 646 277-1232, [email protected]

Liens connexes

https://neptunecorp.com