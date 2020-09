La trousse d'huiles essentielles « Merveilles de l'Afrique » rend hommage à la passion et au travail remarquable de D re Jane Goodall. La collection comprend quatre huiles essentielles envoûtantes qui proviennent toutes d'Afrique et qui font appel à la citronnelle, au gingembre, à l'ylang-ylang et à l'encens pour promouvoir l'équilibre, l'harmonie et la vitalité.

Inspirée par son amour de l'Afrique et sa passion pour la faune et de la flore, cette collection exclusive de produits de bien-être naturels végétaux soutient directement les efforts de la légendaire protectrice de l'environnement en vue de créer un monde meilleur pour tous les êtres vivants. Elle a été mise au point avec le chef de file mondialement reconnu International Flavors and Fragrances.

Pour chaque achat, 5 % du prix de vente est reversé directement à l'Institut Jane Goodall pour soutenir ses efforts de recherche, de protection de la nature et d'éducation.

Cette trousse comprend quatre huiles essentielles provenant toutes de sources durables dans des pays d'Afrique, un continent à la biodiversité incroyablement riche auquel Dre Goodall est attachée depuis longtemps.

Voici les quatre produits :

Huile essentielle à la citronnelle

Origine : Togo

Parfum : Arômes floraux et d'agrumes

Nous nous approvisionnons en citronnelle auprès d'une ferme du Togo où des pratiques ont été mises en place pour garantir qu'une part équitable des bénéfices soit reversée aux travailleurs et pour fournir des retombées économiques à long terme aux villageois locaux.

Huiles essentielles au gingembre et à l'ylang-ylang

Origine : Madagascar

Parfum : Légèrement sucré et épicé avec des arômes floraux fruités et un soupçon de jasmin

Nous nous approvisionnons en ylang-ylang auprès d'un partenaire à Madagascar qui s'est engagé à planter des arbres à croissance rapide pour réduire la pression sur les forêts. Notre gingembre est produit selon un système contractuel gagnant-gagnant, qui fournit aux communautés locales des ressources et un rendement équitable.

Huile essentielle à l'encens

Origine : Somaliland

Parfum : Bois de pin avec des notes d'agrumes et d'épices

Dans les régions sauvages du Somaliland, où nous nous approvisionnons en encens, nous avons mis en place un système de traçabilité complet pour suivre le produit depuis l'arbre jusqu'au port de destination.

Ces produits utilisent également des emballages écologiques, 100 % recyclables. Les consommateurs peuvent même planter l'emballage, qui est fabriqué à partir de papier sans arbre bon pour les abeilles. Ce « papier » entièrement biodégradable contient du glucose, ainsi que de la citronnelle et des graines de pavot, qui agissent comme une boisson énergétique pour les abeilles. Il suffit de le planter et de le faire pousser pour aider à sauver les abeilles !

Pour en savoir plus sur la plantation de papier bon pour les abeilles (en anglais)

« Si nous faisons tous des choix éthiques au quotidien, notre pouvoir collectif de changement est immense, a déclaré Dre Goodall. Je crois que nous avons encore le temps de guérir la planète avant qu'il ne soit trop tard, mais seulement si nous effectuons chaque jour les bons choix. Pour moi, Forest Remedies fait partie de la solution. »

« C'est le premier article de la gamme de produits de bien-être à double marque que nous mettons sur le marché avec ma bonne amie et philanthrope de renommée internationale, Dre Goodall, a affirmé Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Neptune a tiré de nombreux enseignements de sa collaboration avec Dre Goodall, qui nous encourage tous à "mettre à profit nos talents pour rendre le monde meilleur". Chaque jour, Dre Goodall nous montre à quel point une personne peut faire la différence. Je ne pourrais pas être plus fier, ni plus reconnaissant, de collaborer avec une pionnière comme Dre Goodall. »

Vous pouvez commander la trousse d'huiles essentielles « Merveilles de l'Afrique » de Jane Goodall ici.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Neptune Solutions Bien-Être est une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un vaste portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue, réduite ou adaptée à des catégories de produits adjacentes afin de cerner des pistes d'innovation, de s'ajuster rapidement aux préférences et à la demande du marché, et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Forte de plusieurs décennies d'expertise en matière d'extraction et de formulation de produits, Neptune est un fournisseur de premier plan de solutions clés en main de développement de produits et de chaîne d'approvisionnement pour les clients d'affaires dans plusieurs secteurs verticaux, notamment les produits légaux à base de cannabis et de chanvre, les nutraceutiques et les biens de consommation courante fournis en marque blanche. La Société occupe une place de choix dans le secteur du cannabis et du chanvre grâce à ses activités de recherche, de développement et de commercialisation axées sur l'utilisation des cannabinoïdes afin de rendre les produits ménagers plus sûrs, plus sains et plus efficaces. Neptune a son siège social à Laval, au Québec, et possède une usine de production de 4 645 mètres carrés (50 000 pieds carrés) à Sherbrooke, au Québec, ainsi qu'une usine de 2 230 mètres carrés (24 000 pieds carrés) en Caroline du Nord. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunecorp.com/ .

À propos de Dre Jane Goodall

Dre Jane Goodall, DBE, fondatrice de l'Institut Jane Goodall et messagère de la paix des Nations Unies, est une pionnière dans le domaine du comportement des chimpanzés sauvages. Elle a mené, dans le parc national de Gombe, en Tanzanie, la plus longue recherche continue sur les chimpanzés. Dre Goodall est passée de la recherche à la protection de la vie sauvage au début des années 1990 lors d'un voyage en avion. Elle a alors a constaté la destruction effrénée du parc Gombe, autrefois luxuriant. Elle a su à ce moment que pour sauver les chimpanzés, elle devait d'abord sauver l'habitat dans lequel ils vivaient. Elle a mis en place l'approche Tacare de l'Institut Jane Goodall misant sur une protection de la vie sauvage centrée sur la communauté, qui s'étend maintenant à six autres pays d'Afrique, ainsi que le programme Roots & Shoots, qui vise à impliquer et à responsabiliser les jeunes dans la protection de la nature à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, pour défendre les intérêts de toutes les espèces, Dre Goodall parcourt le globe près de 300 jours par année pour, d'une part, raconter ses presque 6 décennies d'exploration scientifique et pour, d'autre part, diffuser un message d'espoir qui inspire les habitants du monde entier, en particulier les jeunes, et leur montre qu'ils peuvent faire une différence et créer un avenir plus prometteur. Pour plus de renseignements sur Dre Goodall, visitez janegoodall.org, et suivez-la sur Facebook @JaneGoodall et sur Instagram/Twitter @JaneGoodallInst.

À propos de l'Institut Jane Goodall

Fondé en 1977, l'Institut Jane Goodall est un organisme mondial de protection de la nature centré sur la communauté qui fait avancer la vision et le travail de Dre Jane Goodall dans plus de 30 pays du monde. L'Institut vise à comprendre et à protéger les chimpanzés, les autres singes et leurs habitats, et à donner aux gens les moyens d'être des citoyens bienveillants afin d'inspirer la protection du monde naturel que nous partageons tous. L'Institut mise sur la recherche, la collaboration avec les collectivités locales, les meilleures normes en matière de bien-être animal et une utilisation novatrice de la science et de la technologie pour susciter l'espoir et le transformer en action visant le bien commun. Grâce à son programme Roots & Shoots destiné aux jeunes de tous âges, présentement actif dans plus de 50 pays dans le monde, l'Institut crée une masse critique de gens informés et bienveillants qui aideront à créer un monde meilleur pour les personnes, les autres animaux et notre environnement commun. Pour plus de renseignements sur Dre Goodall, visitez janegoodall.org, et suivez-la sur Facebook @JaneGoodall et sur Instagram/Twitter @JaneGoodallInst.

