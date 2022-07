Neptune Solutions Bien-être inc. annonce la radiation volontaire de ses actions de la cote de la Bourse de Toronto

LAVAL, QC , le 29 juill. 2022 /CNW/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (Nasdaq: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait demandé et obtenu l'approbation pour une radiation volontaire de ses actions ordinaires de la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »). La radiation de la cote de la TSX n'aura aucune incidence sur l'inscription des actions de la Société sur la bourse Nasdaq (le « Nasdaq »).

La Société estime que le volume de transactions de ses actions à la TSX ne justifie plus les dépenses et les efforts administratifs associés au maintien de cette inscription, surtout compte tenu de l'inscription de Neptune au Nasdaq. La Société est d'avis que le Nasdaq offre à ses actionnaires des liquidités suffisantes. Elle considère également que les économies réalisées grâce à l'élimination des frais d'inscription à la TSX et des honoraires professionnels associés, ainsi que les économies de temps et d'efforts nécessaires au maintien d'une double inscription, peuvent être redirigées vers l'avancement de ses activités. Neptune prévoit que ses actions ordinaires seront radiées de la cote de la TSX à la fermeture des marchés le 15 août 2022.

Après la radiation de la cote de la TSX, les actionnaires de Neptune pourront négocier leurs actions ordinaires par l'entremise de leurs courtiers sur le Nasdaq. Puisque la plupart des courtiers au Canada, y compris de nombreux courtiers à escompte et en ligne, ont la capacité d'acheter et de vendre des titres inscrits à la cote du Nasdaq, l'inscription de Neptune à cette cote continuera de fournir aux actionnaires la même accessibilité pour négocier les actions ordinaires de la Société. Les actionnaires détenant des actions dans des comptes de courtage canadiens doivent communiquer avec leur(s) courtier(s) pour déterminer comment négocier les actions de Neptune sur le Nasdaq.

Conformément à l'article 720(b)(i) du Guide à l'intention des sociétés de la TSX, l'approbation des actionnaires n'est pas requise pour une radiation volontaire de la cote, car il existe un marché de substitution pour les actions sur le Nasdaq.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Les énoncés prospectifs concernent des événements ou des résultats futurs, et sont fondés sur les attentes de la direction au sujet d'événements futurs, y compris des énoncés concernant les avantages anticipés de la radiation de la cote de la TSX et les résultats futurs, l'accessibilité et la capacité de négocier les actions ordinaires de l'entreprise sur le Nasdaq, ainsi que le maintien anticipé de l'inscription des actions ordinaires de l'entreprise sur le Nasdaq. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR à www.sedar.com, sur EDGAR à www.sec.gov/edgar.shtml. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige.

Ni Nasdaq ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

