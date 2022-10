Neptune Solutions Bien-être inc. annonce la clôture d'un placement de 6,0 millions de dollars

LAVAL, QC, le 12 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. « Neptune » ou la « Société ») (Nasdaq : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui la clôture du placement précédemment communiqué de 3 208 557 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») dans le cadre d'un placement direct enregistré, dont le prix est fixé sur le cours du marché selon les règles du Nasdaq (le « placement »), ainsi que de bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 6 417 114 actions ordinaires (les « bons de souscription ») dans le cadre d'un placement privé simultané (le « placement privé ») auprès d'investisseurs institutionnels. Le prix d'achat combiné d'une action ordinaire et d'un bon de souscription était de 1,87 $. Les bons de souscription ont un prix d'exercice de 1,62 dollar par action ordinaire, peuvent être exercés immédiatement après la date d'émission et expireront cinq ans après la date d'émission.

Le produit brut total du placement et du placement privé simultané est d'environ 6,0 millions de dollars, avant déduction des frais et autres dépenses estimées. La Société prévoit d'utiliser le produit net du placement et du placement privé simultané pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise.

La firme A.G.P./Alliance Global Partners a agi en tant qu'agent de placement unique pour ce placement et pour le placement privé simultané.

Les actions ordinaires sont offertes conformément à la déclaration d'enregistrement de Neptune sur formulaire F-3 (dossier n° 333-267070), qui a été déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 23 septembre 2022. Le placement des actions ordinaires a été effectué uniquement au moyen d'un supplément de prospectus déposé auprès de la SEC et faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Des exemplaires du supplément de prospectus relatif au placement, ainsi que du prospectus qui l'accompagne, peuvent être obtenus auprès d'A.G.P./Alliance Global Partners, 590, av. Madison, 28e étage, New York, NY 10022, par téléphone au 212 624-2060 ou par courriel à l'adresse [email protected]. Ils sont également accessibles sous le profil de la Société sur EDGAR au www.sec.gov.

Les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription vendus dans le cadre du placement privé ont été émis dans le cadre d'un placement privé en vertu du paragraphe 4(a)(2) de la Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « Loi »), et de la règle 506(b) du règlement D promulgué en vertu de celle-ci, et n'ont pas été enregistrés en vertu de la Loi ou des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Par conséquent, les bons de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription émis dans le cadre du placement privé ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une déclaration d'enregistrement valide ou d'une exemption applicable des exigences d'enregistrement de la Loi et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

Cette communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

À propos de Neptune Solutions Bien-être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières des É.-U. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Divulgation concernant les énoncés prospectifs » qui figure dans le rapport annuel sur formulaire 10-K le plus récent de Neptune, lequel est disponible sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar.shtml. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant l'utilisation prévue du produit du placement et du placement privé, la capacité de la Société à obtenir les approbations et confirmations requises mentionnées dans le présent document, ainsi que d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la SEC. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel sur formulaire 10-K le plus récent de la Société.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Ressource pour les médias : [email protected] ; Personnes-ressources pour les investisseurs : Morry Brown, vice-président, Relations avec les investisseurs, Neptune Solutions Bien-être inc., [email protected]; Valter Pinto, KCSA Strategic Communications, [email protected], 212 896-1254