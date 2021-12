Ce lancement marque l'entrée de Neptune dans toutes les grandes catégories de produits de cannabis

Des produits de cannabis de marque Mood Ring supplémentaires seront commercialisés au Canada ce mois-ci

LAVAL, QC, le 20 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ : NEPT) (TSX : NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle gamme de produits de cannabis préroulés de marque Mood Ring en Alberta et en Ontario. Ainsi, Neptune propose désormais une offre pour chaque grande catégorie de produits de cannabis au Canada.

« Le marché des joints préroulés est en plein essor au Canada, et nous sommes heureux d'introduire ce format très demandé dans notre populaire gamme de produits Mood Ring, a affirmé Michael Cammarata, chef de la direction et président de Neptune. Grâce à des ventes en hausse de près de 200 % d'un exercice à l'autre, les joints préroulés sont devenus l'une des trois catégories de produits les plus vendus en Ontario. Les consommateurs(-trices) se tournent de plus en plus vers eux en raison de leur accessibilité et de leur commodité. »

Les joints préroulés de marque Mood Ring seront d'abord offerts dans la populaire variété Florida Citrus KushMC en format de 2 x 0,5 gramme ; leur lancement aura lieu en janvier en Alberta et en Ontario.

De plus, Neptune introduira plusieurs nouveaux formats de produits Mood Ring au Canada, notamment :

des applicateurs de distillats Jack Flash en Alberta et en Ontario , et Pure Kush en Alberta ;

en et en , et Pure Kush en ; de la fleur séchée artisanale Golden Berry en Alberta , en Colombie-Britannique et en Ontario ;

en , en Colombie-Britannique et en ; de l'huile à forte teneur en THC en Alberta ;

en THC en ; de l'huile à ratio équilibré en THC/CBD en Ontario .

« Ces lancements témoignent de l'émergence de Neptune en tant que société diversifiée proposant une offre complète de produits de cannabis de grande qualité dans les principales catégories, a ajouté M. Cammarata. Nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie visant à assurer une croissance rentable grâce à nos activités liées au cannabis. Nous avons hâte d'ajouter des produits de marque supplémentaires dans l'ensemble de notre territoire canadien sous licence au cours de l'année à venir. »

Une partie du produit de la vente des produits Mood Ring sera consacrée à la plantation d'arbres grâce à notre partenariat avec l'organisme One Tree Planted.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://moodring.com.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être inc.

Ayant son siège social à Laval (Québec), Neptune est une société diversifiée dont la mission est de redéfinir la santé et le bien-être. Neptune se consacre à l'élaboration d'un portefeuille de produits de consommation courante à la fois abordables et haut de gamme qui répondent aux tendances intemporelles et à la demande du marché pour des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission. La Société dispose d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement très flexible et peu coûteuse qui peut être étendue afin de s'ajuster rapidement à la demande du marché et de commercialiser de nouveaux produits par l'intermédiaire de ses détaillants partenaires et de ses plateformes de commerce électronique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://neptunewellness.com/.

Avis de non-responsabilité - Règle d'exonération - Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les réalisations, le rendement ou les résultats réels de Neptune Solutions Bien-Être diffèrent substantiellement des réalisations, du rendement ou des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

