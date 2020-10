Une étude récente indépendante de Neptune montre que les deux partis aux États-Unis sont favorables à la légalisation

LAVAL, QC, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-être inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), une société diversifiée et entièrement intégrée axée sur la santé et le bien-être qui propose des marques naturelles, végétales, durables et portées par une mission, prévoit d'étendre sa gamme de biens de consommation courante de cannabis. Elle se prépare ainsi à prendre de l'expansion aux États-Unis, forte des résultats d'un récent sondage indépendant qu'elle a commandé.

La firme OnePoll a mené une étude, pour le compte de Neptune Solutions Bien-Être, qui a démontré un soutien bipartite à la légalisation aux États-Unis.

71 % des démocrates et 67 % des républicains ont convenu que les restrictions fédérales relatives à la marijuana devraient prendre fin et que le cannabis devrait être légalisé ;

67 % des démocrates et 62 % des républicains sont plus susceptibles de voter pour des candidats ayant un dossier de vote positif concernant les lois sur la marijuana ;

60 % des démocrates et des républicains affirment que la position d'un candidat par rapport au cannabis constitue l'un des enjeux auxquels ils s'intéressent au moment de voter.

« Nos produits de consommation à base de chanvre sont déjà commercialisés dans toute l'Amérique du Nord, a indiqué le chef de la direction de Neptune, Michael Cammarata. Alors que la législation entourant le cannabis devient plus claire et que les pays progressent vers la légalisation, nous sommes en mesure de développer rapidement nos marques afin d'introduire des produits de cannabis supplémentaires pour compléter nos gammes de produits à base de chanvre et d'huiles essentielles. »

« Nous voyons une occasion de porter le cannabis au-delà de la consommation récréative, a poursuivi M. Cammarata. Grâce aux propriétés antifongiques, antibactériennes et hydratantes des cannabinoïdes, nous pouvons révolutionner toute une série de produits allant du dentifrice aux déodorants en passant par les désinfectants pour les mains et les lingettes désinfectantes. Les cannabinoïdes et les ingrédients à base de plantes représentent l'avenir des biens de consommation courante. Nos partenariats novateurs et nos démarches de développement de produits nous placent aux premières loges de ce futur prometteur. »

En prévision d'une éventuelle légalisation à l'échelle nationale aux États-Unis, si un projet de loi est adopté à la Chambre des représentants et au Sénat, Neptune se prépare activement à assurer une distribution de masse dans de nouveaux marchés.

Un modèle éprouvé de croissance potentielle est fourni par la gamme Mood Ring de Neptune. Ces produits seront commercialisés dès cet automne dans certains marchés canadiens afin de répondre à la demande des consommateurs pour des produits de cannabis de grande qualité, abordables et respectueux de l'environnement.

La gamme Mood Ring tire parti des décennies d'expérience de Neptune dans les secteurs du bien-être, de l'extraction et des biens de consommation courante pour mettre sur le marché des produits conçus pour répondre aux demandes précises des consommateurs canadiens. Les produits Mood Ring à base de CBD ciblent principalement les consommateurs axés sur le bien-être qui recherchent des produits naturels, tandis que les produits Mood Ring à base de THC se concentrent sur le marché récréatif.

Mood Ring misera sur la technologie brevetée d'extraction à l'éthanol froid de Neptune pour créer une gamme complète d'extraits pour les produits de teinture et en capsules de la Société et sur le procédé d'extraction sans solvant nouvellement introduit pour les concentrés de THC. Grâce à ces procédés, les produits Mood Ring offrent aux consommateurs tous les avantages des cannabinoïdes et des terpènes de la plante tout en ayant une incidence nettement moindre sur l'environnement et en consommant beaucoup moins d'énergie que dans le cas du procédé d'extraction au CO 2 .

« Pour satisfaire la demande croissante du marché, nous mettons au point, perfectionnons et affinons constamment des produits de pointe dans le secteur du cannabis, a déclaré M. Cammarata. Au fil du temps, nous étendrons sensiblement notre éventail de produits. Placer le consommateur au cœur de chaque décision permet de maintenir cet avantage concurrentiel et de créer une marque forte qui rejoint les consommateurs. »

« En misant sur l'exploration de données et sur notre système de gestion des stocks finement réglé, nous pouvons personnaliser les offres de manière à suivre les tendances prisées par les consommateurs, a ajouté M. Cammarata. Par exemple, nous tenons compte des récentes recherches qui nous informent que 94 % des membres de la génération Z estiment que les entreprises devraient aborder les enjeux sociaux et environnementaux urgents[1] ; que, selon le Conseil pour une nutrition responsable, 80 % des baby-boomers consomment des suppléments alimentaires[2] ; et que les produits commercialisés comme durables ont connu une croissance 5,6 fois plus rapide que ceux qui ne le sont pas »[3].

