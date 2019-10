Neptune signe une entente d'extraction aux États-Unis et élargit l'équipe des ventes aux États-Unis

LAVAL, QC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente pour fournir des services d'extraction à une importante entreprise de services agricoles établie aux États-Unis. Selon les termes de l'entente, Neptune recevra de la biomasse de chanvre qui sera traitée et transformée en extraits. L'entente de deux ans pourrait atteindre une valeur totale de plus de 20 millions de dollars US. La première expédition de biomasse devrait arriver à l'usine de Neptune en Caroline du Nord au cours des prochaines semaines.

« Cette importante entente nous permettra d'accroître la capacité de notre usine en Caroline du Nord et de mieux nous positionner pour desservir le marché en croissance des États-Unis. Notre expansion en Caroline du Nord respecte les délais et le budget prévus et notre capacité d'extraction devrait atteindre un taux de production annuel de 1 500 000 kg de biomasse d'ici décembre 2019. La demande de services d'extraction et de formulation aux États-Unis est actuellement forte en raison de la saison des récoltes en cours et notre portefeuille de fabrication à façon et de formulation pour fournir des extraits à spectre large et complet de grande qualité demeure robuste. Cette annonce représente un pas de plus vers notre stratégie de diversification de la clientèle et de diversification géographique », a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune.

Neptune a aussi récemment nommé Brett DuBose au poste de vice-président des ventes pour la région des États-Unis. Brett a plus de 20 ans d'expérience dans la vente, plus récemment chez Lonza Consumer Health and Nutrition où il était directeur adjoint des ventes pour l'est des États-Unis et le Canada. Il a également travaillé pendant 14 ans chez Pfizer dans la division Capsugel, son dernier poste étant celui de directeur des ventes de génériques et de suppléments alimentaires. « Grâce à son vaste réseau de contacts dans l'industrie et à son expérience, Brett jouera un rôle clé pour aider Neptune à accélérer sa pénétration du marché américain », a déclaré M. Cammarata.

Lorsque les plans d'expansion à court terme de la capacité seront terminés et que l'expansion canadienne sera approuvée par Santé Canada, Neptune devrait avoir une capacité d'extraction annuelle totale de 3 000 000 kg de biomasse, répartis également entre le Canada et les États-Unis.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. La Société compte plus de 100 clients dans plusieurs secteurs verticaux, dont le cannabis et le chanvre légal, les nutraceutiques et les produits de consommation emballés. La filiale en propriété exclusive de Neptune, 9354-7537 Québec Inc., est détentrice d'une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. La Société possède également une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord pour transformer la biomasse de chanvre en extraits. Neptune met à profit des décennies d'expérience dans le secteur des produits naturels aux industries légales du cannabis et du chanvre. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société voit des applications d'extraits dérivés du chanvre aux États-Unis au-delà des marchés et des formes de produits existants, pour les marchés des soins personnels et des soins à domicile. Les activités de Neptune comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » comme incertains et prospectifs. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis et à base de chanvre dans le marché légal.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Renseignements: Relations avec les investisseurs : Pierre Boucher, MaisonBrison, 1.514.731.0000, pierre@maisonbrison.com; Médias : Sabrina Di Blasio, Neptune Solutions Bien-Être, 514.258.8183, s.diblasio@neptunecorp.com

Related Links

https://neptunecorp.com