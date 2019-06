Neptune signe un contrat d'extraction pluriannuel avec Tilray

LAVAL, QC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. («Neptune» ou «la société») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT), a conclu un accord définitif visant à fournir des services d'extraction et de purification à Tilray Inc. («Tilray») (NASDAQ: TLRY), un chef de file mondial dans la recherche, la culture, la production et la distribution de cannabis.

Neptune recevra, à son usine de Sherbooke, Québec, de la biomasse de cannabis et de chanvre provenant de Tilray. Neptune fournira des services d'extraction et produira divers formats d'extrait, notamment de la résine brute, des huiles winterisées et des extraits de distillats.

Sujet aux termes de l'entente, l'engagement de volume minimal est de 125 000 kilogrammes sur une période de trois ans et environ 20 % des volumes seront extraits la première année.



« Nous sommes très heureux de travailler avec Tilray, un leader reconnu mondialement dans le domaine du cannabis. La taille et la durée de ce contrat témoignent de la force de nos équipes commerciales, scientifiques et opérationnelles », a déclaré Jim Hamilton, PDG de Neptune.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de commencer notre relation d'affaires avec une compagnie d'envergure tel que Tilray et de collaborer davantage à l'avenir », a déclaré Michel Timperio, Président de la division cannabis de Neptune.

Neptune s'attend à recevoir son premier envoi de biomasse de Tilray en septembre 2019.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. 9354-7537 Québec inc., une filiale à part entière de Neptune, détient une licence de Santé Canada pour la transformation de cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. Neptune met à profit dans l'industrie du cannabis plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, Neptune se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien et mondial du cannabis. Ses activités comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clés en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, les lecteurs doivent considérer que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à produire ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis ou de chanvre en vertu de cette entente; les délais des résultats de Neptune ou ses partenaires incluant en lieu avec l'obtention des approbations règlementaire nécessaires aux projets d'expansions de l'usine de Neptune basée à Sherbrooke; et l'habilité ou l'impossibilité de Neptune et ses partenaires de se conformer à la règlementation gouvernementale.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.html et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

